Responsabilité du contractant défaillant envers un tiers : Qu’importe le flacon, pourvu qu’on ait l’ivresse ?

L’arrêt rendu le 3 juillet 2024 par la chambre commerciale de la Cour de cassation manifeste la volonté de faire évoluer une des jurisprudences les plus décriées du XXIe siècle. Réaffirmant l’identité des fautes contractuelle et délictuelle, il est jugé que la défaillance du contractant suffit à engager sa responsabilité délictuelle envers le tiers auquel il cause un dommage. Toutefois, afin de mieux prendre en compte les prévisions contractuelles des parties, la chambre commerciale procède à une innovation en décidant que le contractant défaillant peut opposer au tiers victime, agissant sur le fondement délictuel, les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants. Certes, l’équilibre entre les intérêts du contractant défaillant et le tiers victime semble rétabli. Néanmoins, cette action délictuelle au régime contractuel suscite de nombreuses interrogations. Toutes les « conditions et limites » devraient-elles être opposables au tiers victime ? Ce dernier pourrait-il demander le contrôle judiciaire des clauses qui les aménagent ? Devrait-il conserver le choix du fait générateur qu’il invoque (manquement à un devoir général ou manquement contractuel) pour bénéficier ou non de l’allégement probatoire et, en contrepartie, subir ou non les conditions et limites de la responsabilité contractuelle ? Ces nombreuses questions nous ont conduit à formuler autant de propositions.

Cass. com., 3 juill. 2024, no 21-14.947

« L’équité est le grand point, qu’importe la justesse / Qu’importe le flacon, pourvu qu’on ait l’ivresse ». Un pastiche des célèbres vers de Musset : voilà ce que nous inspire l’arrêt rendu le 3 juillet 2024 par la chambre commerciale de la Cour de cassation1.

La décision manifeste la volonté de faire évoluer une des jurisprudences les plus décriées du XXIe siècle. Réaffirmant l’identité des fautes contractuelle et délictuelle, il est jugé que la défaillance du contractant suffit à engager sa responsabilité délictuelle envers le tiers auquel il cause un dommage. Le tiers victime conserve l’avantage de ne pas avoir à prouver de faute séparable.

Toutefois, afin de mieux prendre en compte les prévisions contractuelles des parties, la chambre commerciale procède à une innovation en décidant que le contractant défaillant peut opposer au tiers victime, agissant sur le fondement délictuel, les conditions et limites du contrat. Ainsi, l’arrêt rétablirait l’équité que l’arrêt Myr’ho/Bootshop avait brisé.

Malheureusement, en rendant opposables les conditions et limites du contrat dans le cadre d’une action en responsabilité délictuelle les juges font fi d’une grande summa divisio du droit français des obligations.

L’équité est donc le grand point. Mais fallait-il sacrifier sur son autel la cohérence, certes relative, de la technique juridique2 ?

Un contrat de prestation de service est conclu en novembre 2014 entre la société Clamageran (entreprise prestataire) et la société Aetna Group France (cocontractant). L’objet du contrat porte sur la manutention et le déchargement de machines appartenant à la société Aetna Group SPA (tiers au contrat).

Un salarié du prestataire endommage une des machines. Le propriétaire, tiers au contrat, est indemnisé par son assureur. Ce dernier, subrogé dans les droits de son assuré, assigne l’entrepreneur en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

À hauteur d’appel, la Cour a usé de sa faculté de relever d’office pour substituer un fondement délictuel à l’action en responsabilité contractuelle et en déduit l’inopposabilité des clauses limitatives de responsabilité invoquées par le prestataire3. Ce dernier forme donc un pourvoi en cassation. Dans un premier moyen, il soulève un point de procédure, déclaré non fondé et qui ne sera pas commenté4.

Le second moyen est autrement intéressant, car il touche à un point volontairement laissé de côté par la réforme du droit des obligations de 2016 : la réparation du préjudice causé aux tiers par un manquement contractuel5. En l’espèce, la requérante reprochait à l’arrêt d’appel d’avoir violé l’ancien article 1134 du Code civil, c’est-à-dire la force obligatoire du contrat, en décidant que, lorsqu’un tiers invoque sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle l’inexécution d’une obligation contractuelle, les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les cocontractants ne lui sont pas opposables.

La question posée à la Cour régulatrice était donc de savoir si le tiers victime d’un préjudice né d’un manquement contractuel et agissant en responsabilité délictuelle pouvait se voir opposer les clauses limitatives stipulées dans le contrat. La chambre commerciale, statuant en formation de section, répond par l’affirmative et rend ainsi une décision historique6.

À première vue, en rappelant le principe de l’identité des fautes contractuelle et délictuelle et en le rattachant expressément aux arrêts Myr’ho / Bootshop et Sucrerie de Bois Rouge7, la chambre commerciale se place dans la continuité de la « politique jurisprudentielle »8 de l’assemblée plénière. Ainsi, on pourrait croire que l’incartade de 2017 est oubliée9.

Mais, à y regarder de plus près, la chambre commerciale procède à une innovation. Elle ajoute que, pour ne pas « déjouer les prévisions du débiteur (…) et ne pas conférer au tiers qui invoque le contrat une position plus avantageuse que celle dont peut se prévaloir le créancier », il convient d’admettre que le tiers victime puisse se voir « opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants10 ». Certes, cette innovation ne peut être qualifiée formellement de revirement, à tout le moins car elle n’a pas été formulée en assemblée plénière11. Par ailleurs, jusqu’alors, la Cour de cassation ne s’est jamais exprimée sur la question. Néanmoins, si l’on se souvient d’un obiter dictum de l’arrêt Sucrerie de Bois Rouge – « il importe de ne pas entraver l’indemnisation de ce dommage ». – alors l’arrêt Clamageran pourrait manifester une volonté de dissidence.

Pour reprendre l’expression d’un auteur, l’arrêt revient « non pas à briser la jurisprudence Myr’ho/Bootshop, mais plus exactement à la corriger, en gommant la principale critique qui lui est adressée12 ». L’opposabilité des conditions et limites de la responsabilité contractuelle au tiers qui agit en responsabilité délictuelle contre le débiteur défaillant procède d’une recherche d’équilibre entre les intérêts en présence. Le grand point de l’arrêt serait donc l’équité.

Toutefois, à y regarder de plus près, la Cour de cassation adopte une solution singulière, consacrant une action délictuelle au régime contractuel. Ce faisant la chambre commerciale s’éloigne de certaines préconisations doctrinales13 ainsi que des projets de réforme14 tant du point de vue de la nature unitaire de l’action – intégralement délictuelle ou contractuelle – que d’un éventuel droit d’option de la victime entre les deux types d’action. Par ailleurs, la solution prétorienne malmène la summa divisio, certes fragile, du droit français de la responsabilité. « L’équité serait donc le grand point, qu’importe la justesse ».

Faut-il donc se féliciter : « Qu’importe le flacon, pourvu qu’on ait l’ivresse » ?

Certes, la décision manifeste la recherche d’un équilibre entre les intérêts du tiers victime et ceux du contractant défaillant (I). Néanmoins, compte tenu de la fragilité du régime sur lequel il est construit, l’équilibre pourrait malheureusement s’avérer précaire (II).

I – La recherche d’un équilibre On se souvient de la critique cinglante adressée par Geneviève Viney à l’arrêt Myr’ho / Bootshop : « [En]définitive, le choix du régime délictuel nous paraît à la fois juridiquement injustifié et pratiquement dangereux pour le respect des contrats »15. La doctrine critique de manière quasi unanime16 l’identité des fautes contractuelle et délictuelle pourtant réaffirmée ici. Elle dénonce, également, de manière unanime l’atteinte aux prévisions contractuelles des conséquences de la responsabilité délictuelle du contractant défaillant envers le tiers victime. Sont particulièrement visés l’inopposabilité des clauses limitatives de responsabilité et le principe de réparation intégrale du préjudice. Pour autant, alors que la Cour de cassation reste sourde au premier reproche, elle prend en compte ici le second. La réception du discours de l’École par le Palais est ici remarquable. Il est à la fois partiel et discret. Il est partiel, car les juges refusent de remettre en cause l’identité des fautes contractuelle et délictuelle, faisant donc prévaloir leur politique jurisprudentielle sur les objections universitaires. Seule « l’opposabilité des conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants », recommandée de longue date par la doctrine17, est consacrée. Mais l’inspiration doctrinale est également discrète puisqu’elle est passée sous silence par les juges18. L’équilibre entre les intérêts en présence auquel parvient la solution est équivoque. Si la confirmation de la politique jurisprudentielle de la Cour de cassation est regrettable (A), l’innovation à laquelle procède la chambre commerciale demeure bienvenue (B). A – Une confirmation discutée L’arrêt sous étude confirme sur deux aspects une jurisprudence établie (1) dont on peut néanmoins discuter le bien-fondé (2). 1 – Deux confirmations Au point 12 de son arrêt Clamageran, la chambre commerciale rappelle les deux traits saillants de la jurisprudence admettant la responsabilité du contractant défaillant envers le tiers qui a subi un dommage par sa faute : l’identité des fautes contractuelle et délictuelle19 ; la nature délictuelle de l’action du tiers contre le contractant défaillant20. L’affirmation de la nature délictuelle de l’action est ancienne21. Elle repose sur une application classique de la dualité des ordres de responsabilité contractuelle et délictuelle. En principe, seul le contractant créancier peut engager la responsabilité contractuelle de son débiteur défaillant. En l’absence de relation contractuelle entre contractant défaillant et tiers victime, la responsabilité relèverait de l’ordre extracontractuel par application du principe de non-option22. En revanche, le principe de l’identité des fautes contractuelle et délictuelle n’a été reconnu que progressivement. Elle ne relève pas de l’évidence puisque le Conseil d’État continue de la refuser pour les contrats publics23 ; à l’étranger les réactions sont diverses24. À l’origine, pour que le tiers victime d’une exécution contractuelle puisse obtenir réparation de son préjudice, la Cour de cassation exigeait qu’il démontre l’existence d’une faute délictuelle autonome25. Cette faute résidait dans la violation d’un devoir général de prudence et de diligence à part entière. Il s’agissait donc d’une « faute détachable du contrat ». Progressivement, les différentes chambres de la Cour de cassation se sont ralliées à la théorie de l’unité des fautes contractuelle et délictuelle26. La chambre commerciale a toutefois maintenu la dualité des fautes jusqu’en 200527. Finalement, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a fini par être saisie de la question, affirmant en 2006 l’identité des fautes contractuelle et délictuelle28. Toutefois, rendue sans visa, et à l’époque sans motivation enrichie, la solution a suscité de très vives discussions doctrinales. Cette fragilité a eu pour conséquence la multiplication durant une dizaine d’années de décisions dissidentes29. C’est la raison pour laquelle l’assemblée plénière a de nouveau été réunie en 2020 pour confirmer sa jurisprudence par un arrêt Sucrerie de Bois Rouge, dont la motivation est cette fois-ci enrichie. Elle entremêle deux types d’arguments. Le premier repose sur une pesée des intérêts et affirme clairement la volonté de « faciliter l’indemnisation du tiers à un contrat30 ». Le second repose sur une interprétation de la loi. Au visa des articles 1165 et 1382 anciens, elle affirme que le « manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l’égard d’un tiers au contrat lorsqu’il lui cause un dommage ». Dans l’arrêt du 3 juillet 2024, la chambre commerciale assume, en quelque sorte, l’héritage de l’assemblée plénière. Est ainsi assurée sa mission première d’harmonisation du droit et de sécurité juridique. Cependant, en se contentant pour toute motivation, au sens technique du terme, de citer les articles 1134, 1165 et 1382 anciens du Code civil, elle continue d’alimenter la discussion sur la pertinence de la solution. 2 – Deux sujets de discussion La discussion porte non seulement sur l’identité des fautes contractuelle et délictuelle, mais aussi sur la nature de la responsabilité du contractant défaillant envers le tiers victime. a – La discussion de l’identité des fautes L’arrêt Myr’ho consacre le principe d’identité des fautes contractuelle et délictuelle31. La Cour de cassation s’en explique dans l’arrêt Sucrerie de Bois Rouge au visa de l’article 1165 ancien. Puisque le contrat ne doit pas nuire au tiers32 et qu’il leur est opposable, il serait logique que ces derniers, comme par un effet de symétrie, de parallélisme, puissent opposer aux parties leur manquement contractuel quand bien même il ne constituerait pas la violation d’un devoir général extracontractuel. L’argumentation technique est fragile et procède en réalité d’un choix assumé de politique jurisprudentielle : « Il importe de ne pas entraver l’indemnisation [du] dommage33 » subi par la victime. Les explications techniques de l’identité des fautes sont moins convaincantes. Elles procèdent d’une évolution de l’appréhension de l’effet relatif du contrat et de la notion d’opposabilité. Au lendemain de l’adoption du Code civil, la relativité du contrat fait l’objet d’une acception stricte, fondée sur l’autonomie de la volonté34. Toutefois, sous l’impulsion de Savatier, le XXe siècle a vu sortir le contrat de « son splendide isolement35 ». Si le contrat ne peut, en principe, ni obliger les tiers ni créer de droits à leur bénéfice, en revanche il n’en demeure pas moins qu’ils peuvent invoquer son existence en tant que fait. De là, Weill distingue l’opposabilité du contrat aux tiers et l’opposabilité du contrat par les tiers36. Selon Duclos, l’opposabilité constitue la « qualité reconnue à un élément de l’ordre juridique par laquelle il rayonne indirectement hors de son cercle d’activité directe37 ». Cependant, faire découler l’identité des fautes de « l’opposabilité du contrat par les tiers » est contestable pour deux raisons. Premièrement, elle repose sur une conception discutable de la notion d’opposabilité. En effet, un auteur a parfaitement mis en lumière la grande polysémie de la notion d’opposabilité ainsi que la variété de ses fonctions38. Or, si l’opposabilité du contrat par les tiers est indiscutable, c’est surtout en tant que « fait juridique ». Le contrat est « une banque de données pour les tiers39 ». Par exemple, afin de prouver le prix de vente convenu entre les parties, une personne s’est vue reconnaître le droit d’invoquer les termes du contrat auquel elle était tierce40. C’est cette acception de l’opposabilité qui est retenue par l’actuel article 1200 du Code civil41. Mais ce qui fonde, précisément, l’identité des fautes serait une acception particulière de l’opposabilité du contrat à savoir son opposabilité normative42. Le contrat produit des effets, lesquels sont constitutifs de normes juridiques43. En tant que norme juridique, le contrat serait opposable par les tiers à leurs émetteurs : les parties. Ainsi, l’inexécution du contrat constituerait, erga omnes, un fait illicite ; il pourrait donc être qualifié de faute délictuelle à l’égard du tiers. Cette approche est permise par la formulation générale de la responsabilité délictuelle44 et de la faute comme « manquement à une obligation préexistante45 ». C’est ce qui semble avoir été décidé par l’arrêt Sucrerie de Bois Rouge46. L’actuelle version de l’article 1200 du Code civil ne condamne pas une telle interprétation47. Le code ne limite pas ce qu’il faut entendre par la possibilité pour le tiers de se prévaloir du contrat. La possibilité de l’utiliser pour apporter la preuve d’un fait n’est qu’illustrative48. La seconde critique qu’il est possible d’adresser au principe d’identité des fautes découlant de « l’opposabilité du contrat par les tiers », c’est son caractère attentatoire au principe de l’effet relatif des contrats ainsi qu’à l’autonomie de la volonté. La force obligatoire du contrat ne s’appliquant qu’entre les parties, un tiers ne devrait pas pouvoir invoquer le manquement à une norme contractuelle puisque, par définition, il n’y est pas partie. En permettant au tiers d’invoquer le manquement contractuel pour obtenir la réparation de son préjudice, voire d’exiger la cessation de l’illicite, le tiers est finalement presque en situation de demander le bénéfice du contrat49. Selon une auteure, il serait plus exact de distinguer, au sein du contrat, quelle norme a été violée. S’il s’agit d’une norme purement contractuelle, alors la théorie de la faute détachable mérite d’être maintenue. S’il s’agit de la violation d’une obligation accessoire qui intègre dans le contenu du contrat un devoir général qui s’impose également entre tiers, alors la reconnaissance de l’identité des fautes serait justifiée50. D’autres propositions doctrinales ont été faites51. Quant aux deux derniers avant-projets de réforme du droit de la responsabilité, ils proposent de revenir au principe de la relativité de la faute contractuelle. Ces doutes sur les fondements techniques de l’identité des fautes se doublent d’une discussion sur la nature de la responsabilité qui en découle. b – La discussion de la nature de la responsabilité Quoique l’identité des fautes soit techniquement contestable, il faut reconnaître son intérêt pour le tiers victime. Toutefois, deux défauts en découlent. Le premier est de porter atteinte aux prévisions contractuelles du contractant défaillant. Le second est d’être source d’incohérence juridique : la faute découle d’un manquement contractuel, mais on applique à la responsabilité un régime délictuel. Geneviève Viney a proposé de dépasser la discussion sur l’identité des fautes en démontrant qu’elle n’est acceptable qu’à la condition que la nature de la responsabilité qui en découle soit contractuelle52. Les deux dernières propositions de réforme du droit de la responsabilité civile s’inspirent de cette solution53. Le principe serait le refus de l’identité des fautes délictuelle et contractuelle. Toutefois, à titre exceptionnel et à condition de prouver un intérêt légitime à la bonne exécution du contrat54, le tiers victime pourrait engager la responsabilité contractuelle du contractant défaillant. Ce n’est pas la voie adoptée par la chambre commerciale. B – Une innovation bienvenue L’innovation de l’arrêt réside dans l’affirmation de la possibilité, pour le contractant défaillant, d’opposer à la victime, tierce au contrat, les « conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants ». Il faut encore préciser le sens de l’innovation (1) et son fondement (2) afin d’apprécier l’étendue de son effet perturbateur sur la théorie générale (3). 1 – Le sens de l’innovation La Cour régulatrice considère que le tiers victime du manquement contractuel peut certes agir en responsabilité délictuelle contre son auteur ; toutefois, il pourra se voir « opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants ». La Cour de cassation est malheureusement peu diserte sur le sens exact à donner à cette dernière expression. Il est regrettable que les juges n’aient pas profité de la motivation enrichie pour s’expliquer sur ce point. Certes, cette expression n’est pas nouvelle puisqu’elle figurait déjà dans le projet de réforme du droit de la responsabilité civile de la Chancellerie55 ainsi que dans le projet de loi de 202056. Dans une formulation très approchante, elle apparaît déjà dans l’avant-projet Catala à l’article 134257 rédigé par le sous-groupe animé par Mme Viney58. Malgré son imprécision, la notion de « conditions » renvoie au moins aux conditions de fond de la responsabilité contractuelle59. Il s’agit donc du triptyque : manquement contractuel, préjudice et lien de causalité. Cette opposabilité nouvelle des conditions de la responsabilité contractuelle modifie sensiblement les données du litige. En effet, malgré le rapprochement progressif des régimes de responsabilité contractuelle et extracontractuelle,60 quelques différences demeurent marquées. Pour échapper aux poursuites, le débiteur contractant pourra invoquer une exécution de ses obligations contractuelles conforme à son engagement. Ainsi, les clauses limitatives d’obligations seront opposables au tiers victime. Le débiteur pourra également exciper du caractère justifié de son inexécution contractuelle, par exemple en invoquant l’exception d’inexécution. Quant à la notion de limite, elle renvoie de manière évidente à la mesure du préjudice réparable. Il s’agit d’une des différences les plus notables entre responsabilité civile délictuelle et contractuelle. Dans le premier cas, le principe est celui de la réparation intégrale du préjudice61 ; dans le second, elle est limitée aux dommages et intérêts prévus ou prévisibles à la conclusion du contrat62. En outre, en matière contractuelle, les clauses limitatives de responsabilité sont en principe licites. Quoique l’attendu de principe ne le précise pas expressément, il ne fait aucun doute que la chambre commerciale étende l’opposabilité aux tiers des limites tant légales que conventionnelles. En effet, l’arrêt d’appel est précisément censuré pour avoir décidé que les clauses limitatives de responsabilité issues des conditions générales du contrat étaient inopposables au tiers victime. L’innovation est véritable. Certes, la jurisprudence a déjà reconnu par le passé qu’une partie au contrat puisse opposer aux tiers qui agissent contre lui des clauses limitatives de responsabilité. Toutefois, jusqu’à présent, le domaine de cette solution était limité aux chaînes de contrats translatifs de propriété. En effet, dans ce cas, les actions directes entre deux maillons extrêmes de la chaîne sont de nature contractuelle63 puisque le demandeur est l’ayant cause du cocontractant de l’auteur du manquement contractuel. Le droit d’action, accessoire de la chose objet du contrat translatif de propriété, est transféré au sous-acquéreur. Ainsi, il est naturel que cet ayant cause soit tenu dans les mêmes termes que son auteur. Les conditions et limites de la responsabilité contractuelles lui sont alors logiquement applicables. Cette situation est bien distincte de la solution Clamageran où nul transfert de propriété n’intervient et où l’action en responsabilité entre tiers demeure délictuelle. 2 – Le fondement de l’innovation Si le fondement technique de l’innovation est peu explicite, la Cour est plus diserte sur sa politique juridique. Quant au fondement technique, la décision est rendue au triple visa des articles 1134, 1165 et 1382 anciens. Par rapport à l’arrêt Sucrerie de Bois Rouge, l’innovation consiste donc en l’ajout de la mention de la force obligatoire du contrat. Mais viser n’est pas expliciter. Comment donc le visa de l’article 1134 permettrait-il de justifier l’opposabilité aux tiers des conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants ? Le raisonnement suivant pourrait être avancé. Les jurisprudences Myr’ho et Sucrerie de Bois Rouge ne peuvent se comprendre que si l’on admet l’opposabilité normative du contrat par les tiers. De cette opposabilité normative découle nécessairement, par un effet miroir, l’opposabilité des « conditions et limites de la responsabilité contractuelle » au tiers victime qui invoque le manquement contractuel. C’est justement ce que consacre l’arrêt Clamageran. En quelque sorte, la solution bilatéralise l’exception à l’effet relatif du contrat. Pour le dire autrement, l’atteinte à l’effet relatif des conventions devrait jouer dans les deux sens : au détriment du contractant défaillant et au profit du tiers (principe d’identité des fautes) ; mais également en sens inverse : au profit du contractant défaillant et au détriment du tiers (opposabilité des conditions et limites). Tant que cette symétrie n’était pas respectée, le tiers victime jouissait de plus de droits que le créancier du contrat. La chambre commerciale est en revanche plus loquace quant aux arguments de politique jurisprudentielle. Si l’arrêt Myr’ho a été rendu dans un style traditionnel64, la motivation enrichie65 de l’arrêt Sucrerie de Bois Rouge fondait expressément l’identité des fautes contractuelle et délictuelle sur la finalité indemnisatrice de la responsabilité civile66. Était notamment affirmé qu’il importait « de ne pas entraver l’indemnisation » du dommage subi par le tiers victime67. En contrepoint, dans l’arrêt Clamageran, les juges prennent en compte l’intérêt du cocontractant défaillant dont la responsabilité est recherchée. Il « faut veiller à ne pas déjouer les prévisions du débiteur, qui s’est engagé en considération de l’économie générale du contrat et ne pas conférer au tiers qui invoque le contrat une position plus avantageuse que celle dont peut se prévaloir le créancier lui-même [nous soulignons]68 ». Trois concepts sont tour à tour convoqués. Le premier est le respect des prévisions du débiteur. Il s’agit du concept central. En effet, quoique soumis à des exceptions croissantes, le principe reste celui de l’autonomie de la volonté et la liberté contractuelle, notamment quant au choix du cocontractant et au contenu du contrat. On dit également que l’obligation contractuelle a pour source l’engagement du débiteur. Ce n’est pas sans rappeler le fait que « le contrat constitue un acte de prévision69 » et pourrait également évoquer le principe de sécurité juridique. Ce principe a d’ailleurs été rappelé au frontispice du rapport au président relatif à l’ordonnance du 10 février 201670. Le deuxième concept est lié au premier. Le débiteur s’engage en considération de « l’économie du contrat ». La notion est fréquemment utilisée en matière de révision pour imprévision71 ou en matière d’ensemble indivisible72. Toutefois, elle n’est pas des plus claires73. Selon le Conseil constitutionnel, révélatrice « de la volonté commune des parties ou de l’équilibre économique du contrat, la notion s’imposera de façon solide à titre d’élément essentiel d’une analyse unitaire et globale, cohérente et concrète, utile et finaliste des clauses du contrat74 ». Le troisième concept se rattache à la justice commutative75 : il s’agit de ne pas conférer au tiers qui invoque le contrat une position plus avantageuse que celle dont peut se prévaloir le créancier. En effet, l’arrêt sous étude vient empêcher que le tiers victime puisse, par exemple, réclamer la réparation de son entier préjudice alors que le cocontractant, lui aussi victime de l’inexécution, ne peut obtenir réparation que dans la limite de ce qui est contractuellement prévu ou de ce qui était prévisible76. Ainsi, l’argument développé au point 13 amalgame argument conséquentialiste et théorie générale du contrat. D’aucuns pourraient y lire du jusnaturalisme ou plus simplement de « l’équité77 ». Le résultat, en effet, consiste à écarter l’application de la règle technique – inopposabilité des conditions et limites de la responsabilité contractuelle du fait de la nature délictuelle de la responsabilité et de l’effet relatif du contrat – en se fondant sur le caractère injuste de cette solution pour le contractant défaillant. Il apparaît ainsi qu’il est possible de procéder à une balance des intérêts sans nécessairement passer par un contrôle de proportionnalité au sens strict du terme. Ainsi après avoir mis, jusqu’à présent, l’accent sur l’objectif d’indemnisation du tiers victime78, la chambre commerciale, par un heureux mouvement de balancier, procède à un rééquilibrage des intérêts en présence. Mais le régime mis en œuvre par l’arrêt déséquilibre l’échafaudage du dualisme des ordres de responsabilité. 3 – Une innovation perturbatrice : l’opposabilité aux tiers des clauses limitatives de responsabilité civile délictuelle L’innovation porte un coup d’estoc supplémentaire à la cohérence du droit français de la responsabilité, édifice déjà vacillant79, certes, mais que les projets de réforme s’efforcent néanmoins de consolider80. L’incohérence tient à l’affirmation de la nature délictuelle de l’action en réparation tout en admettant que le contractant défaillant puisse opposer au tiers victime les conditions et limites de la responsabilité contractuelle. En effet, le droit français de la responsabilité civile repose sur une summa divisio entre responsabilité contractuelle et extracontractuelle. Ce dualisme est plus ou moins bien gardé par un principe de non-option81. Ce principe interdit en théorie à la victime déclarée d’agir sur le fondement extracontractuel lorsque les conditions de la responsabilité contractuelle sont remplies. L’objectif est d’empêcher que le demandeur fonde son action sur le régime extracontractuel afin de contourner les clauses contractuelles qu’il estime entraver ses prétentions, ruinant ainsi les prévisions du contractant. Pour conclure cette présentation extrêmement schématique, il faut encore préciser que les clauses exonératoires et limitatives de responsabilités extracontractuelles sont illicites dans l’état du droit positif français82. En droit prospectif, elles pourraient devenir licites à une exception notable : les clauses limitatives de responsabilité délictuelle demeureraient prohibées83. Ainsi, le présent arrêt, en rendant opposables les clauses limitatives de responsabilité au tiers agissant sur le fondement délictuel, trouble sensiblement l’état du droit positif et se démarque également des deux derniers projets de réforme. Comment apprécier cette innovation perturbatrice ? On pourrait, avec Gény, en faire une lecture optimiste : « Ce n’est pas à la vie sociale de plier devant la théorie juridique. C’est la théorie, au contraire, qui doit s’accommoder aux faits et aux exigences de la vie84 ». On pourrait cependant, avec Portalis, en faire une lecture pessimiste : « S’il est possible, dans une institution nouvelle, de calculer les avantages que la théorie nous offre (…) en corrigeant un abus, il faut encore voir les dangers de la correction même85 ».