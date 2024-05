Retour sur le caractère subsidiaire de l’enrichissement injustifié

L’enrichissement injustifié ne peut être invoqué à titre subsidiaire pour suppléer aux carences de l’appauvri dans l’administration de la preuve de son action principale.

Cass. 1re civ., 10 janv. 2024, no 22-10278

Idem est non esse et non probari1. En l’espèce2, un jugement du 3 décembre 2014 a prononcé le divorce par consentement mutuel de M. G. et de Mme B., mariés le 4 octobre 2008 sous le régime de la séparation de biens, et a homologué leur convention portant règlement des effets du divorce. Le 21 juillet 2017, Mme B. a assigné M. G. devant le juge aux affaires familiales aux fins de voir juger qu’elle est détentrice d’une créance entre époux d’un montant de 80 000 €. La cour d’appel a rejeté la demande subsidiaire de Mme B. fondée sur l’enrichissement sans cause au motif que « le recours à la notion d’enrichissement sans cause n’a qu’un caractère subsidiaire et ne peut en l’espèce permettre de contourner l’absence de preuve suffisante d’une obligation de restitution au titre du remboursement d’un prêt ». Mme B. forme un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel. Elle soutient devant la Cour de cassation que le rejet de la demande fondée sur l’existence d’un prêt entre époux, résultant de l’absence de caractérisation d’une obligation de restitution, rend recevable l’action subsidiaire en enrichissement sans cause. Les magistrats du Quai de l’Horloge rejettent le pourvoi formé par l’ex-épouse en considérant que, ayant constaté que Mme B. n’apportait pas la preuve du contrat de prêt qui constituait le fondement de son action principale, la cour d’appel en a exactement déduit qu’elle ne pouvait pallier sa carence dans l’administration de cette preuve par l’exercice subsidiaire d’une action au titre de l’enrichissement sans cause.

L’action de in rem verso : origine jurisprudentielle. L’origine prétorienne de l’enrichissement sans cause remonte à un arrêt plus que séculaire qui précise que « l’action de in rem verso dérivant du principe d’équité qui défend de s’enrichir aux dépens d’autrui et n’ayant été réglementé par aucun texte de nos lois, son exercice n’est soumis à aucune condition déterminée ; qu’il suffit pour le rendre recevable, que le demandeur allègue et offre d’établir l’existence d’un avantage qu’il aurait, par un sacrifice ou un fait personnel, procuré à celui contre lequel il agit »3. L’équité est donc une source fondamentale du quasi-contrat d’enrichissement sans cause.

Définition issue du Code civil. En effet, selon la doctrine, l’enrichissement injustifié est une « action permettant d’agir dans le cas d’enrichissement injustifié, sanctionnant la règle que nul ne doit s’enrichir injustement aux dépens d’autrui. Cette action n’est recevable qu’à défaut de toute autre action »4. L’article 1303 du Code civil issu de l’ordonnance de 2016 précise que, « en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement »5. Le domaine de prédilection de cette règle est celui des liquidations de relations pécuniaires entre concubins. Mais d’autres situations peuvent permettre d’invoquer la théorie de l’enrichissement injustifié.

L’action de in rem verso en droit des biens. L’insuccès de l’action initiale fondée sur l’article 555 du Code civil pourrait justifier subsidiairement la demande fondée sur l’enrichissement injustifié. On sait que la différence entre l’action fondée sur l’article 555 du Code civil et l’enrichissement injustifié réside dans le fait que « le calcul du prix de revient est effectué au jour du remboursement pour l’action fondée sur l’article 555 du Code civil alors qu’il est opéré le jour où la dépense a été faite dans le cadre de l’enrichissement sans cause6. On enseigne régulièrement que « s’il ne peut être question, sous les régimes de séparation de biens ou de communauté, d’appliquer les articles 555 ou 1437 du Code civil pour indemniser l’époux ayant déployé son industrie personnelle sur des biens propres du conjoint, il est possible néanmoins de faire jouer le mécanisme de l’enrichissement sans cause7.

L’action de in rem verso en droit des régimes matrimoniaux. Dorénavant, l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations a renommé l’action de in rem verso enrichissement injustifié aux termes de l’article 1303 du Code civil qui dispose que, « en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement ». Parfaitement fondé juridiquement et équitable lorsque les époux sont mariés sous un régime séparatiste, le recours à l’action de in rem verso paraît inutile lorsque les époux sont mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts car le conjoint, lors de la liquidation du régime matrimonial, profitera du boni de communauté. La Cour de cassation ne s’y est pas trompée : le conjoint ne subit aucun appauvrissement personnel du fait du choix du régime matrimonial adopté par les époux8.

Problématique. La question de droit, en l’espèce, était de savoir si l’action de in rem verso peut être invoquée à titre subsidiaire lorsque l’existence du contrat de prêt, invoquée à titre principal, n’a pu être prouvée ? Si le caractère subsidiaire de l’enrichissement injustifié semble impliquer que l’action de in rem verso ne peut pas suppléer à une autre action qu’un obstacle de droit empêche d’exercer (I), la jurisprudence ne semble pas être fixée, si bien qu’elle est conduite à interpréter strictement le caractère subsidiaire de l’action de in rem verso (II).