Rupture abusive d’un contrat de mandat

Sauf dans les situations où la révocation est brutale ou fondée sur la légèreté blâmable de son auteur, un mandat peut être révoqué par le mandant à tout moment et sans que des motifs aient à être précisés.

Cass. com., 4 oct. 2023, no 22-15781, F–B

La présente décision rappelle qu’un mandat peut être révoqué par le mandant à tout moment et sans que des motifs aient à être précisés. Il n’y a pas à déclarer brutale ni fondée sur la légèreté blâmable1 de son auteur la rupture des relations contractuelles sans motif ni délai de préavis raisonnable dès lors que le contrat de mandat conclu entre les parties ne les prévoyait pas.

Dans le cadre d’un contrat contenant une clause d’exclusivité – qui en l’espèce ne semble pas avoir été respectée par le mandataire – et une possibilité de résiliation sans motif ni préavis, le Syndicat national du commerce de l’antiquité, de l’occasion et des galeries d’art moderne et contemporain (SNCAO-GA) avait confié à une société la communication et la publicité relatives à la Foire nationale à la brocante et aux jambons de Chatou, organisée deux fois par an. La société à laquelle cette tâche avait été attribuée n’ayant pas respecté ses obligations nées du contrat, le syndicat, sans préavis ni motivation, a mis un terme au contrat, ce que la société a considéré comme une rupture abusive pour laquelle elle a demandé une réparation. Les conditions de formation et le contenu du contrat de mandat (I) ont pour conséquence que, si le contrat le prévoit, il peut être révoqué par le mandant à tout moment et sans que des motifs aient à être précisés2. Néanmoins, l’abus dans l’exercice de ce droit ne peut être retenu que si celui qui l’allègue prouve l’intention de nuire de l’auteur de la révocation ou sa légèreté blâmable (II).

Il s’agit là d’un rappel d’une solution classique, utile pour les praticiens, car le contrat de mandat est d’une utilisation fréquente dans l’activité juridique et la vie des affaires.

Le mandant bénéficie d’une liberté de rupture du contrat de mandat, sauf si l’autre partie peut invoquer une situation d’abus en prouvant l’abus de droit ou la légèreté blâmable du mandant. Le contrat de mandat, opération juridique à trois personnes3, est un accord par lequel une personne, appelée mandant, confie à une autre personne, appelée mandataire, le pouvoir de réaliser des actes juridiques en son nom et pour son compte4. Le mandataire est une personne, physique ou morale5. Le mandat est une technique de remplacement et de représentation6, son rôle essentiel est d’assurer la représentation7. En l’absence de représentation, il n’y a pas de mandat. Le mandataire traite au nom du mandant avec des tiers.

Le mandataire agit à la place du mandant, de qui il tire ses pouvoirs8.

Grâce à la représentation qu’il implique, le mandat permet à quelqu’un de passer un acte qu’il ne pourrait pas personnellement conclure soit à raison de son incapacité juridique, soit à raison d’un empêchement matériel. De nos jours, l’utilisation du contrat de mandat est considérable.

La rupture d’un contrat de mandat opérée sous forme de révocation par le mandant peut être abusive ; cet abus sera caractérisé en fonction de ses conditions de formation et d’exécution.

I – Formation et contenu du contrat de mandat Les caractéristiques du contrat de mandat et les obligations qui en naissent (B) dépendent des conditions de sa formation et des clauses qu’il contient (A). A – Formation et caractéristiques du contrat de mandat Le contrat de mandat se forme par le seul échange de consentement entre le mandant et le mandataire. Le mandat est généralement conclu intuitu personae9, même lorsqu’il l’est entre professionnels10. Si le mandat peut être à titre gratuit, le mandataire est souvent un professionnel intervenant à titre onéreux. Le contrat de mandat peut être à titre gratuit11 ou onéreux12, civil ou commercial13, spécial14, général ; les actes les plus graves (les actes de disposition) doivent faire l’objet d’un mandat exprès précis15. Il peut être ordinaire ou exclusif16. C’est un contrat de confiance17 ; sans confiance, le contrat de mandat n’existe pas18. L’objet du contrat doit être suffisamment déterminé. Le contrat de mandat peut être conclu de manière expresse ou tacite. Il peut être verbal ou écrit mais, pour certains mandats, la loi exige la forme écrite19. Le mandataire doit jouir d’une autonomie certaine, dans la négociation ou la rédaction de l’acte juridique20 à exécuter, il peut adopter les voies et moyens qui lui paraissent les mieux adaptés à la mission confiée. Le mandat ne doit pas être impératif, ou du moins ne pas l’être en totalité. Sinon, le contrat doit être disqualifié. La qualité de mandataire n’est pas nécessairement exclusive de celle de préposé21. La formation du contrat de mandat a comme conséquence des obligations à l’égard des parties. B – Obligations des parties Pendant l’exécution du contrat de mandat des obligations existent pour chaque partie (1°), pour le mandataire mais aussi pour le mandant, jusqu’à l’extinction du contrat (2°). 1 – Obligations des parties pendant l’exécution du contrat Les conditions de formation du mandat sont, sous réserve de quelques particularités, celles du droit commun22 ; de même, la preuve de l’existence du mandat peut être établie par tous moyens23, témoignages comme présomptions24. a – Les obligations du mandataire Comme tout contractant, le mandataire est tenu d’exécuter le contrat. Il a plusieurs obligations envers le mandant. Il doit accomplir les actes juridiques pour lesquels il a été mandaté, conformément aux instructions du mandant, en agissant dans les limites de ses pouvoirs, dans l’intérêt du mandant, en faisant preuve de diligence et de compétence dans l’exécution de ses tâches25. La substitution est en principe licite sauf lorsque la loi l’interdit26. Le mandataire doit informer le mandant de l’évolution de l’affaire et de tout élément susceptible d’affecter ses intérêts. Une fois l’exécution de la mission accomplie, le mandataire doit rendre compte27, c’est une obligation inhérente au mandat28. b – Les obligations du mandant Le mandant a des obligations envers le mandataire. Si le mandat est exercé à titre onéreux, le mandant doit payer la rémunération convenue au mandataire. Il doit rembourser au mandataire les frais engagés pour l’exécution du mandat, ainsi que les avances faites dans ce cadre29. Il arrive que l’exécution soit anormale dans ses modalités, ce qui entraîne alors des responsabilités. Le mandataire peut être tenu responsable envers le mandant pour l’inexécution ou la mauvaise exécution du mandat30. Il est aussi personnellement responsable envers les tiers des délits ou quasi-délits qu’il a commis dans l’accomplissement du mandat, même s’ils se rattachent étroitement à la mission dont il était chargé31. Le mandant est responsable des dommages que le mandataire pourrait subir du fait de l’exécution du mandat, sauf en cas de faute de ce dernier (le mandataire)32. Il incombe à la victime d’établir la faute du mandant33. 2 – Extinction du mandat Le mandat peut prendre fin pour des causes diverses, conformes au droit commun ou causes spéciales. Comme tous les contrats, le mandat cesse par la survenance d’une impossibilité d’exécuter, l’arrivée d’un terme ou la réalisation d’une condition résolutoire fixées par les parties, à moins que le terme ou la condition n’aient été stipulés dans l’intérêt du mandataire. Ce peut être également le cas en raison de décès, incapacité ou faillite34 (question que nous n’évoquerons pas ici35) ou par la renonciation du mandataire. Le mandat prend fin par la révocation du mandat par le mandant36.