Accouchement sous X : affaire Justin, une triste fin

Plaidoyer pour une égalité dans l’accès à la parenté

Les litiges opposants le père de naissance et la famille adoptive d’un enfant né sous le secret, bien que rares, font l’objet d’un fort écho médiatique et juridique, pouvant être à l’origine, à l’instar de l’affaire Novack, de réforme législative importante. Comme l’illustre l’affaire Justin, l’accouchement sous le secret met en jeu plusieurs droits que sont celui de la mère d’accoucher tout en gardant son identité secrète, ceux de l’enfant d’avoir accès à ses origines et d’être adopté le plus rapidement possible, celui du père de voir sa paternité reconnue et enfin celui de la famille adoptive de voir l’adoption sécurisée. La loi actuelle, bien qu’essayant de combiner les différents intérêts en présence, semble moins favorable au droit du père qui va se heurter à de nombreux obstacles pour établir sa filiation, en raison de l’anonymat de la mère. Ainsi, pour que les droits du père soient respectés, il apparait nécessaire qu’une réforme législative intervienne afin de garantir l’égalité entre les pères et les mères dans l’accès à la parenté.

Cass. 1re civ., 11 sept. 2024, no 22-14.490

Pour reprendre les mots du professeur Hugues Fulchiron : « L’accouchement dans le secret constitue sans doute une des questions les plus discutées du droit français de la famille »1. Si cette question a été discutée, c’est surtout au regard du droit de la mère de naissance de conserver son anonymat et celui de l’enfant d’avoir accès à ses origines. Alors que certains travaux de recherche, dont ceux réalisés par Christelle Del Rosario, ont démontré que parmi les enfants nés sous le secret, reconnus dans le délai de deux mois, certains ne l’étaient que par leurs pères 2, l’accouchement sous le secret a rarement été questionné au regard de leurs droits. Or, la place des pères de naissance doit être repensée en raison des obstacles rencontrés par ces derniers dans l’accès à la paternité, comme le démontre l’affaire Justin.

Dans les faits, une enfant est née sous le secret le 23 octobre 2016, puis a été déclarée pupille de l’État à titre définitif le 24 décembre 2016. Le conseil de famille des pupilles de l’État a consenti à son adoption le 10 janvier 2017 et une décision de placement a été prise le 28 janvier. L’enfant a été remise au foyer des futurs adoptants le 15 février 2017. Après avoir, le 2 février 2017, entrepris des démarches auprès du procureur de la République pour retrouver l’enfant, et ultérieurement identifié celle-ci, le père de naissance l’a reconnue le 12 juin. Or, les futurs adoptants ayant déposé une requête en adoption plénière, le père biologique dut se résoudre à intervenir volontairement à la procédure. La cour d’appel le débouta et annula sa reconnaissance en application de l’article 352 du Code civil. Le père forma un pourvoi en cassation, demandant le renvoi au Conseil constitutionnel d’une QPC, estimant que la loi contrevenait au droit de mener une vie familiale normale, à l’intérêt de l’enfant ainsi qu’au principe d’égalité3. À la suite de la déclaration de constitutionnalité dudit article4, le père en contesta la conventionnalité. Bien que la Cour de cassation ait déclaré l’article 352 du Code civil conventionnel, elle censura l’arrêt d’appel, lui reprochant de ne pas avoir effectué un contrôle de proportionnalité5.

À la suite de l’arrêt de renvoi qui conclut au caractère non disproportionné de l’atteinte au droit à la vie privée et familiale du père biologique6, ce dernier fit un pourvoi en cassation qui fut rejeté par la haute juridiction, clôturant définitivement l’affaire7. Si la solution rendue par la Cour apparaît comme légalement justifiée (I), l’impossibilité pour le père de naissance d’établir sa filiation démontre la nécessité de réformer la procédure de l’accouchement sous le secret (II).

I – Une solution légalement justifiée Dans les faits, la solution apparaît légalement justifiée, le père n’ayant pas effectué une reconnaissance prénatale (A) et l’identification de l’enfant ayant eu lieu après le placement à l’adoption, faisant produire à ce dernier son plein effet (B). A – L’absence de reconnaissance prénatale Dans cet arrêt, l’enjeu principal du contrôle de proportionnalité était de savoir si le placement à l’adoption de l’enfant constituait une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du père biologique (§ 22). L’un des arguments qui a pesé en sa défaveur est la reconnaissance tardive de l’enfant (§ 27). Les juges reprochèrent au père de ne pas avoir effectué une reconnaissance prénatale et d’avoir reconnu l’enfant plus de huit mois après sa naissance, bien que rencontrant des conflits avec son ex-compagne et ayant des doutes sur la véracité quant au décès de l’enfant. Outre la reconnaissance tardive, les juges lui reprochèrent son inertie judiciaire (§ 24 à 26) ayant eu pour conséquence l’identification de l’enfant après son placement à l’adoption, rendant impossible en raison de la nature du placement l’établissement de la filiation biologique. C’est sur ces deux points que les circonstances de l’affaire diffèrent de celles de l’arrêt Benjamin8, dans lequel le père avait effectué une reconnaissance prénatale et avait saisi avec célérité le procureur de la République, afin d’identifier l’enfant. Dans l’arrêt Benjamin, l’enfant avait été identifié avant le placement à l’adoption. Cette identification ayant eu pour effet d’établir la filiation, la Cour de cassation avait jugé que seul le père pouvait consentir à l’adoption plénière de l’enfant. Selon la Cour de cassation, la procédure instaurée par l’article 62-1 du Code civil, permettant au père d’un enfant né sous le secret de saisir le procureur afin d’identifier l’enfant, concilie « l’intérêt des parents de naissance à disposer d’un délai raisonnable pour reconnaître l’enfant et en obtenir la restitution et celui de l’enfant dépourvu de filiation à ce que son adoption intervienne dans un délai qui ne soit pas de nature à compromettre son développement » (§ 19). Partant, l’identification de l’enfant devient cruciale car elle seule permet de faire produire des effets à la reconnaissance prénatale ou permet au père de reconnaître ultérieurement l’enfant, empêchant le placement à l’adoption de l’enfant. B – Les effets du placement à l’adoption Dans l’objectif de sécuriser le placement à l’adoption ainsi que la procédure, le droit français prohibe l’établissement ultérieur de la filiation biologique9. En l’espèce, l’enfant a été identifiée après son placement en vue d’une adoption plénière entraînant, de facto, la nullité de la reconnaissance. Se posait alors la question de savoir si le placement à l’adoption était conforme à l’intérêt de l’enfant. Dans l’arrêt d’espèce, les juges ont conclu que l’enfant placée à l’âge de trois mois dans sa famille adoptive avait tissé des liens d’attachement avec ses parents adoptifs qui lui offraient un cadre sécurisant (§ 29). Les juges ont également souligné le fait que l’adoption plénière de l’enfant ne faisait échec ni à la possibilité pour le père biologique d’entretenir des liens avec sa fille (§ 20), ni ne contrevenait au droit d’accès aux origines de l’enfant (§ 30). Partant, les juges ont conclu que le placement à l’adoption ne portait pas une atteinte disproportionnée aux droits du père biologique et était conforme à l’intérêt de l’enfant (§ 31). Au vu des circonstances de l’espèce, l’enfant ayant passé près de huit ans auprès de sa famille adoptive, il apparaissait peu probable que le contrôle de proportionnalité penche en faveur du père biologique. Si cette solution doit être approuvée en ce qu’elle protège les droits de la famille adoptive, l’affaire étudiée démontre la nécessité de réformer l’accouchement sous le secret.