Altération des facultés corporelles d’un majeur protégé et capacité d’expression de la volonté

1. Une mesure de protection juridique est-elle attentatoire à la liberté individuelle de la personne qui en bénéficie ? De prime abord, la réponse nous semble positive. En effet, la personne qui bénéficie d’une tutelle, qui est mise sous curatelle ou qui est placée sous sauvegarde de justice n’est plus légalement autorisée à accomplir seule un certain nombre d’actes1 relatifs à sa personne et/ou à son patrimoine. Cependant, aux termes d’une lecture approfondie des dispositifs du Code civil relatifs aux mesures de protection2, une réponse négative s’imposerait. En effet, la mesure de protection demeure une institution créée pour protéger les personnes souffrant d’incapacités diverses, de vulnérabilité notoire et de dépendance certaine. Cette protection est d’autant plus manifeste qu’une mesure de protection n’est pas prononcée ad vitam aeternam. Cela dit, une mesure de protection peut être révisée3, notamment par allègement, renforcement ou transformation. Dans le même ordre d’idées, sur la base d’un certificat médical4 et en fonction d’autres éléments, le juge des contentieux de la protection peut maintenir ou lever une mesure de protection. La question du maintien ou de la levée d’une curatelle renforcée a été au cœur de l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 12 juin 2025. Les faits du litige sont les suivants. Par jugement du 25 juin 2013, Mme X est placée sous curatelle renforcée. Plusieurs années plus tard, elle saisit les juges du fond, en l’occurrence la cour d’appel de Limoges aux fins d’une mainlevée de sa mesure de protection. La cour d’appel de Limoges, dans son arrêt rendu le 23 mai 2023, rejette la demande de la mainlevée de la curatelle renforcée de Mme X. Pour cette juridiction, l’altération des facultés corporelles de Mme X est de nature à l’empêcher d’exprimer sa volonté dès lors que cette expression requiert l’installation d’un matériel informatique par une tierce personne. Mme X se pourvoit en cassation devant la première chambre civile de la Cour de cassation. Pour le demandeur au pourvoi, la mesure de curatelle renforcée doit être levée. Selon celle-ci, elle ne présente aucune altération de ses facultés mentales d’une part, et, d’autre part, elle peut communiquer malgré l’altération de ses facultés corporelles grâce à un équipement informatique. S’est alors posée la question des conditions de mainlevée d’une mesure de protection dès lors que le majeur protégé, souffrant de l’altération des facultés corporelles, a la possibilité d’exprimer sa volonté, et ce, grâce à un équipement informatique. La première chambre civile de la Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel de Limoges en relevant que le fait qu’une majeure protégée ne puisse exprimer sa volonté qu’avec l’aide d’un équipement informatique et avec l’assistance d’un tiers ne justifie pas la mise en place d’une mesure de protection juridique. Se fondant sur divers textes de loi, la haute juridiction souligne : « L’ouverture d’une mesure de curatelle exige la constatation par les juges du fond, d’une part, de l’altération, médicalement constatée, soit des facultés mentales de l’intéressé, soit de l’altération de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté, et, d’autre part, de la nécessité pour celui-ci d’être assisté ou contrôlé de manière continue dans les actes importants de la vie civile ». Cet arrêt préconise la mainlevée de la curatelle renforcée. C’est à ce titre qu’il est conforme à l’intérêt de la curatélaire (I). En revanche, vue sous l’angle de gestion d’une mesure de protection juridique5, cette décision de justice nous semble équivoque (II). Atteinte d’un handicap, la curatélaire aurait dû bénéficier de l’aménagement de sa curatelle en curatelle simple ou aménagée.

I – Une décision conforme à l’intérêt de la curatélaire : la mainlevée de la curatelle renforcée

2. La décision rendue le 23 mai 2023 par la cour d’appel de Limoges et portant rejet de la demande mainlevée de Mme X a été cassée et annulée par la première chambre civile de la Cour de cassation. À travers cette cassation, la haute juridiction préconiserait la validation de la demande de mainlevée de la majeure protégée. Deux arguments peuvent alors être mis en lumière aux termes de cette préconisation : l’absence d’altération des facultés mentales de la protégée (A) et l’existence d’un équipement informatique facilitant l’expression de sa volonté (B).

A – L’absence d’altération des facultés mentales de la protégée Les mesures de protection juridique sont des institutions créées pour protéger les personnes vulnérables. Que l’on soit dans le cadre d’une tutelle, d’une curatelle, d’une sauvegarde de justice, d’un mandat de protection future, voire d’une habilitation familiale, une mesure de protection juridique est mise en place afin de « protéger » la personne du vulnérable et le patrimoine du vulnérable. Son prononcé requiert le respect de trois principaux cardinaux : la proportionnalité, la subsidiarité et la nécessité. Outre ces principes, le juge du contentieux et de la protection devra observer les conditions émises par l’article 425 du Code civil. Les termes de ce dispositif suivent : « Toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté peut bénéficier d’une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre ». De ce qui précède, plusieurs conditions président à la mise en place ou au maintien d’une mesure de protection : la catégorie de personnes concernée, l’incapacité de la personne à défendre ou à pourvoir seule à ses intérêts, une constatation médicale6 de l’altération des facultés mentales et/ou corporelles de la personne concernée et une incidence directe sur l’expression de sa volonté. Les critères sus-cités sont manifestement importants. Mais alors, ces critères correspondent-ils à la situation de Mme X ? À première vue, la réponse nous semble positive puisque Mme X est une personne physique. Elle se trouve dans l’incapacité de défendre seule ses intérêts. Par ailleurs, elle souffre d’une altération de ses facultés corporelles dans la mesure où elle a besoin d’un équipement informatique installé par l’entremise d’un tiers. Cependant, quid de l’altération des facultés mentales ? Une analyse des faits de l’espèce permet de noter que Mme X ne souffre d’aucune altération de ses facultés mentales. Par conséquent, toutes les conditions permettant le maintien de sa curatelle renforcée ne sont pas réunies. Dans le cadre de cette affaire, à l’audience, la majeure protégée a été auditionnée. Il a été constaté qu’elle ne présentait aucune altération de nature à justifier une mesure de protection. Dans cet ordre d’idées, l’on peut souscrire au raisonnement mis en exergue par les juges de la cour de Limoges : « Celle-ci ne présente pas d’altération de ses facultés mentales, ses capacités de raisonnement, de jugement et de compréhension étant efficientes, de même que sa capacité d’anticipation et sa capacité à dire non ». 3. La conformité de l’arrêt du 12 juin 2025 de la Cour de cassation à l’intérêt de la curatélaire s’apprécie à l’aune de droits fondamentaux et de la liberté individuelle de la majeure protégée. En effet, en cassant et en annulant l’arrêt de la cour d’appel de Limoges, la haute juridiction a préconisé la restauration de l’autonomie de la curatélaire dans l’accomplissement des actes de sa vie quotidienne. Autrement dit, en dépit de sa vulnérabilité, Mme X aura la pleine capacité « à exprimer sa volonté d’une part, et d’autre part à remédier aux difficultés de son handicap », quoiqu’avec un équipement informatique.