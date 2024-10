Apport de bien commun : éclairages sur la renonciation à la revendication de la qualité d’associé

Modalités. Lors de la fondation de la société, le conjoint de l’époux apporteur ou souscripteur de parts peut, de sa propre initiative ou à la demande de ce dernier, renoncer par écrit de manière irrévocable au droit de revendiquer la qualité d’associé (A). Cela étant, une proposition émanant du prestigieux 118e congrès des notaires de France devrait permettre d’améliorer la situation de l’action en revendication de la qualité d’associé.

Caractères de la renonciation. Certes, la renonciation peut revêtir un caractère tacite, mais il est impératif qu’elle soit absolument certaine et, en tout état de cause, dénuée de toute ambiguïté. En l’espèce, la cour d’appel a retenu qu’il résultait des articles 5 et 33 des statuts du GAEC, lesquels stipulent respectivement que Mme [V] « reconnaît ne pas avoir la qualité d’associé du GAEC » et qu’étant intervenue aux statuts, « elle précise qu’elle ne requiert pas la qualité d’associé », que Mme [V] aurait « renoncé, clairement et sans réserves, notamment à la faculté de devenir associé ultérieurement, à revendiquer la qualité d’associé du GAEC au titre de l’apport effectué audit GAEC par son époux [?] sans pouvoir revenir ultérieurement sur cette décision ».

B – Proposition du 118 e congrès des notaires de France

Abrogation de l’article 1832-2 du Code civil. Les notaires, lors de leur 118e congrès, en 2022, ont proposé une réforme du régime actuel de l’article 1832-2 du Code civil. En effet, les notaires relèvent qu’actuellement cet article permet au conjoint d’un époux qui a apporté des biens communs à une société de revendiquer la qualité d’associé. Cette disposition vise à protéger les droits du conjoint en cas d’apports de biens communs dans une société. Les notaires ont proposé d’abroger cet article, c’est-à-dire de supprimer cette disposition du Code civil. En contrepartie, ils ont suggéré des modifications qui pourraient offrir des protections et des avantages similaires aux époux communs en biens16.

Transfert de la qualité d’associé entre époux. Les notaires proposent de permettre aux époux mariés sous le régime de la communauté de biens de transférer la qualité d’associé entre eux. Cela signifie qu’un époux pourrait céder sa qualité d’associé à son conjoint sans que cela nécessite la dissolution de la société ou la création de nouvelles parts.

Extension de l’article 1424 du Code civil. L’article 1424 actuel du Code civil traite des conditions dans lesquelles un époux peut disposer des droits sociaux et gérer les affaires de la société. Les notaires proposent d’étendre cet article pour qu’il couvre tous les titres de sociétés non cotées, offrant ainsi une plus grande flexibilité et sécurité juridique aux époux. Cette extension signifierait que les époux pourraient plus facilement gérer et transférer leurs participations dans les sociétés non cotées (celles qui ne sont pas sur le marché boursier), tout en bénéficiant des protections prévues par le régime de la communauté de biens.

Objectifs et implications. La proposition vise à simplifier le droit des sociétés et à moderniser les relations patrimoniales entre époux dans le cadre des sociétés. Elle permettrait aux époux de gérer leurs biens et leurs participations sociales de manière plus flexible et adaptée à leurs besoins. En abrogeant l’article 1832-2, les notaires cherchent à offrir une alternative qui continue de protéger les droits des conjoints. Le transfert de la qualité d’associé et l’extension des dispositions de l’article 1424 visent à garantir que les époux ne perdent pas leurs droits ou leur contrôle sur les biens communs investis dans les sociétés. La possibilité de transférer la qualité d’associé entre époux sans formalités complexes ou dissolution de la société pourrait réduire les démarches administratives et juridiques. Cela rendrait les transactions internes entre époux plus fluides et moins coûteuses. En somme, cette proposition des notaires vise à réformer et moderniser le régime des biens communs des époux dans le cadre des sociétés, en offrant plus de flexibilité tout en maintenant une protection juridique adéquate pour les conjoints17.

Conclusion. L’apport de biens communs et la renonciation à la revendication de la qualité d’associé éclairent magnifiquement les voies de la cohésion sociétaire, où la décision est sculptée par la sagesse partagée et la volonté commune, garantissant ainsi la solidité et l’harmonie au sein de la société.