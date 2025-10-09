Créances entre concubins et prescription : l’exclusion de la suspension

L’exclusion du concubinage comme cause de suspension de la prescription n’épuise pas les moyens dont disposent les concubins pour protéger leurs intérêts patrimoniaux. En pratique, ils peuvent mobiliser les mécanismes offerts par le droit commun : d’une part, en s’appuyant sur l’article 815-13 du Code civil, qui organise le remboursement des dépenses engagées pour la conservation ou l’amélioration d’un bien indivis (A) ; d’autre part, en invoquant, à titre subsidiaire, l’action fondée sur l’enrichissement injustifié, afin d’éviter tout déséquilibre patrimonial non couvert par d’autres fondements (B).

A – Le recours aux actions de droit commun : remboursement sur le fondement de l’article 815-13 du Code civil

Le fondement de l’article 815-13 du Code civil. Dépenses exclues. Les dépenses effectuées par un indivisaire pour son propre usage du bien indivis, sans que celles-ci profitent directement à l’ensemble de l’indivision, ne sont pas comptabilisées dans le calcul afin de permettre une indemnisation. Par exemple, si un indivisaire engage des frais pour aménager une partie du bien qu’il sera seul à utiliser, ces frais ne seront pas indemnisés. De même, les dépenses dites somptuaires sont celles qui sont considérées comme excessives ou luxueuses par rapport à la nature du bien. Par exemple, l’installation d’équipements luxueux ou des travaux de rénovation extravagants, qui ne sont pas nécessaires à la conservation du bien, peuvent être exclus de l’indemnisation. Le cas du remboursement d’impenses qui a pu être contesté en cas de faute commise par l’indivisaire à l’origine de dépenses jugées exagérées et inutiles n’est pas indemnisable9. Il va sans dire que les frais d’entretien courant du bien, comme le paiement de factures de services publics, les petites réparations, ou l’entretien régulier, ne sont généralement pas éligibles à une indemnisation sous l’article 815-13. Ces dépenses sont considérées comme des charges courantes de la propriété, qui ne nécessitent pas de compensation spécifique. Si un indivisaire engage des dépenses importantes sans avoir obtenu l’accord préalable des autres indivisaires, ces dépenses peuvent être exclues de l’indemnisation, surtout si elles ne sont pas jugées nécessaires pour la conservation du bien. En général, les décisions concernant des travaux importants doivent être prises en commun. Les dépenses qui n’ont pas pour objet la conservation ou l’amélioration du bien indivis lui-même ne sont pas couvertes. Par exemple, des dépenses liées à des activités personnelles des indivisaires, ou des investissements dans d’autres biens que celui qui est indivis, ne seraient pas indemnisables. En principe, les charges fiscales, comme les impôts fonciers, ne sont pas couvertes par l’indemnisation prévue à l’article 815-13, à moins que ces charges ne concernent spécifiquement des dépenses engagées pour la conservation du bien. L’article 815-13 du Code civil se concentre sur l’indemnisation des dépenses nécessaires et utiles pour la conservation ou l’amélioration du bien indivis. Les dépenses personnelles, somptuaires, non nécessaires ou engagées sans l’accord des autres indivisaires sont généralement exclues de cette indemnisation.

Dépenses ouvrant droit à indemnité : amélioration du bien indivis. L’article 815-13 du Code civil précise que : « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation ». L’amélioration est une question de fait laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond. La jurisprudence fournit des exemples d’amélioration d’un bien indivis qui se trouve augmenté au temps du partage ou de l’aliénation. D’après la jurisprudence, il ne faut prendre en compte que les améliorations durables (maçonnerie, plomberie, chauffage, menuiserie, électricité) et non pas celles apportées par de simples aménagements intérieurs (telles que les tentures et les moquettes10).

Espèces. La lecture croisée des deux décisions rendues le 10 septembre 2025 par la première chambre civile permet de mettre en lumière un clivage fondamental entre deux catégories de dépenses engagées par des concubins indivisaires : celles liées à la conservation du bien et celles afférentes à son acquisition. Dans la première espèce (n° 24-10.157), un couple de concubins avait acquis, en 2002, un bien immobilier en indivision. À la suite de leur séparation intervenue en 2019, Monsieur revendiquait, d’une part, des créances nées de la conservation du bien indivis (paiement des charges, remboursement des emprunts, etc.), et d’autre part, une créance d’apport correspondant à sa contribution initiale au financement de l’acquisition. La Cour de cassation, saisie de la question de la prescription, refuse d’admettre que le concubinage puisse constituer une impossibilité d’agir au sens de l’article 2234 du Code civil : la vie commune ne suspend donc pas le cours du temps. Mais, sur le fond, elle rappelle la logique propre de l’article 815-13 du Code civil : les dépenses de conservation, engagées par un indivisaire au-delà de sa part, ouvrent droit à indemnité lors du partage, de sorte que la prescription ne court qu’à compter de la dissolution de l’indivision. De même, la créance d’apport, distincte des dépenses indemnisables par l’article 815-13, ne devient exigible qu’au moment du partage. Dans les deux cas, Monsieur pouvait valablement agir en 2019, sans se heurter à une prescription acquise. La seconde espèce (n° 24-12.672) offre un visage différent. Ici, les concubins avaient acquis en indivision, en 2009, un logement financé intégralement par Madame avec ses deniers personnels. Le décès de Monsieur en 2013 entraîna la dévolution de ses droits indivis à sa fille, contre laquelle Madame engagea une action en 2015 afin d’obtenir remboursement. La Cour confirme que l’article 815-13 n’est pas applicable aux dépenses d’acquisition : ce texte ne vise que les dépenses de conservation ou d’amélioration du bien indivis. Le financement initial relève d’une catégorie autonome, la créance d’apport, qui se réclame au partage, ou, à défaut, d’une action subsidiaire en enrichissement injustifié. En l’espèce, la créance d’apport de Madame était exigible à compter du décès, c’est-à-dire de la dissolution de l’indivision, et son action, introduite dans les deux ans, se trouvait bien dans le délai de prescription quinquennal.

Ainsi, les deux arrêts traduisent une même cohérence : la Cour de cassation maintient la frontière nette entre dépenses de conservation (C. civ., art. 815-13) et dépenses d’acquisition (créance d’apport). Dans les deux hypothèses, le concubinage ne suspend pas la prescription, mais le mécanisme propre des créances d’indivision décale le point de départ de la prescription au moment de la dissolution de l’indivision. C’est là une leçon précieuse : la protection des concubins ne vient pas d’une faveur spéciale du droit de la prescription, mais de l’agencement technique du droit des indivisions et, subsidiairement, du recours à l’enrichissement injustifié.