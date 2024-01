De nouvelles modalités de récupération sur succession de l’allocation de solidarité aux personnes âgées

Modifier les modalités de récupération sur succession afin de favoriser le recours à l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), tel est l’objectif du nouveau dispositif entré en vigueur le 1er septembre 2023.

Créée par l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 20041 en remplacement de l’ancien minimum vieillesse, l’ASPA participe de l’aide sociale aux personnes âgées en permettant de leur garantir des revenus minima. Toutes les personnes résidant de manière stable et régulière2 sur le territoire français3, âgées d’au moins 65 ans4 et possédant des ressources inférieures à un plafond fixé par décret revalorisé annuellement5, peuvent en bénéficier si leurs droits en matière d’avantages de vieillesse sont insuffisants6. Son attribution nécessite toutefois une demande expresse des intéressés aux caisses de retraite dont ils dépendent. Cependant, en pratique, un nombre important de personnes, pourtant éligibles, ne la sollicite pas7. Ce constat, en partie justifié par la méconnaissance de cette prestation, a déjà incité le législateur à renforcer les actions d’information, en dernier lieu par la loi n° 2021-1679 du 17 décembre 20218. Les caisses de retraite doivent ainsi informer leurs adhérents des conditions d’attribution de l’ASPA et des procédures de récupération, non seulement au moment de la liquidation de l’avantage vieillesse, mais aussi au cours de l’année précédant l’âge minimum requis pour bénéficier de l’allocation9.

Toutefois, la faiblesse des demandes de l’ASPA s’explique aussi par l’existence d’un recours en récupération sur la succession du bénéficiaire, qui produit un effet dissuasif pour les personnes qui souhaitent transmettre à leur décès l’intégralité de leur patrimoine à leurs proches10. C’est à ce frein que tente de remédier la loi n° 2023-270 du 14 avril 202311, en modifiant les modalités de ce recouvrement à compter du 1er septembre 2023. Cette réforme participe de la volonté législative de renforcer la solidarité de notre système de retraite, en revalorisant les petites pensions d’une part, et en améliorant le recours à l’ASPA d’autre part. À ce titre, le législateur apporte une nouvelle limite à sa récupération sur la succession de l’allocataire, espérant ainsi encourager davantage de personnes à demander son attribution12.

Le principe d’une récupération sur succession est maintenu (I) mais le seuil en deçà duquel les sommes versées au titre de l’ASPA ne peuvent pas être récupérées est considérablement augmenté (II).

I – Le maintien du principe de récupération sur succession de l’allocation de solidarité aux personnes âgées

L’ASPA constitue une avance de la collectivité, qui peut ensuite être récupérée, en tout ou partie, au décès du bénéficiaire. Cette solution s’explique principalement par le fait que ses héritiers sont en général ses obligés alimentaires (descendants, conjoint, ascendants) et qu’elle permet de maintenir une certaine solidarité familiale au-delà de la mort. Un recours en récupération sur la succession de l’allocataire est ainsi autorisé par l’article L. 815-13 du Code de la sécurité sociale.

Le recouvrement s’exerce sur l’actif net successoral apprécié selon les règles du droit commun13, ce qui suppose de prendre en compte en principe tous les biens laissés par le défunt à son décès, déduction faite de ses dettes à cette date14. Toutefois, jurisprudence et doctrine s’accordent en général pour déduire également de l’actif brut les frais d’obsèques de l’allocataire, dans la limite du montant retenu par l’article 775 du Code général des impôts, soit 1 500 €15. En outre, par faveur pour le monde rural, si la succession du bénéficiaire de l’ASPA comprend un capital d’exploitation agricole, la loi continue d’exclure sa prise en compte dans l’assiette du recouvrement, ainsi que celle des bâtiments qui en sont indissociables16. Néanmoins, elle maintient la possibilité d’élargir l’actif successoral en y réintégrant les libéralités consenties par l’allocataire postérieurement à la demande d’allocation ainsi que les primes versées par celui-ci au titre d’un contrat d’assurance-vie conclu postérieurement à cette demande dès lors que ces libéralités et contrats sont manifestement incompatibles avec les ressources ou biens déclarés pour bénéficier de l’ASPA et que les libéralités et primes ont eu pour effet de faire obstacle en tout ou partie au recouvrement sur succession en minorant l’actif net successoral17.

Dans tous les cas, la récupération s’effectue sur la succession ; les héritiers n’en sont pas tenus sur leurs biens personnels, même s’ils acceptent purement et simplement la succession18. Néanmoins, elle réduit inévitablement leur part héréditaire effective en diminuant la masse successorale à partager du montant recouvré. Cet effet est cependant toujours atténué par la loi. D’une part, il existe pour le conjoint, concubin ou partenaire pacsé de l’allocataire ainsi que pour ses héritiers âgés ou invalides à sa charge une possibilité de différer à leur décès le recouvrement opéré sur leur part de succession19 ; d’autre part, indépendamment de la qualité des héritiers laissés par l’allocataire, la loi prévoit des seuils de récupération, largement augmentés depuis le 1er septembre 2023.