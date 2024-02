Débats sur le maintien essentiel des liens au sein de la fratrie

Il est question de fratrie1 pour tous les enfants nés au sein d’une même famille, issus du même couple ou avec un parent commun – il s’agit alors de demi-frères ou sœurs. Il en va de même en cas d’adoption. En effet, donner naissance ou adopter des enfants met en place une fratrie. Il est question de frères et sœurs utérins s’ils ont la même mère ou consanguins s’ils ont le même père, les frères et sœurs germains ayant les mêmes père et mère. Il faut toutefois s’assurer de la création des liens de filiation sans oublier de vérifier qu’il n’y a pas eu d’action en contestation de paternité ou de maternité.

À l’inverse, en cas de famille recomposée, si le nouvel époux ou compagnon s’installe en famille avec un enfant, ce dernier ne fait pas partie de la fratrie des enfants du conjoint ou du partenaire, hormis lors d’une adoption. Si tel n’est pas le cas, il est question de quasi-frères et sœurs, c’est-à-dire d’enfants vivant ensemble et ayant des relations affectives sans avoir les mêmes parents. Ceux-ci ne sont juridiquement pas membres de la même fratrie.

L’essentiel est fait pour que les frères et sœurs puissent créer des liens entre eux en vue de les maintenir au fil du temps (I), même si ce principe connaît parfois quelques exceptions (II).

I – Le principe du maintien des liens au sein de la fratrie

La législation française a été sensibilisée à cette question depuis de nombreuses années, notamment dans le cadre des réformes relatives à la protection de l’enfance. Il est vrai que pendant longtemps le législateur ne s’était préoccupé ni de la situation des fratries, ni de leur sort au sein de la famille ; toutefois de grands changements ont été effectués au fil du temps parce que les relations fraternelles sont familiales, affectives et sociales2. Il est donc important d’être élevé avec ses frères et sœurs, raison pour laquelle il est nécessaire de veiller à ne pas les séparer.

Comprenant qu’il est primordial de prendre en compte l’intérêt de l’enfant, il faut éviter que les liens avec les membres de sa famille s’effacent car la rupture familiale est traumatisante. Dès lors, quand un enfant est en danger au sein de sa famille et que des mesures d’assistance éducative et notamment de retrait familial suivi d’un placement auprès des services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) sont prévues, il est essentiel de trouver des lieux de placement permettant de faire vivre ensemble tous les enfants de la famille. Toutefois, le juge des enfants doit veiller à ce que la mesure de retrait soit indispensable car il peut être préférable de maintenir le mineur dans son environnement, à la maison au côté de sa famille et soutenu par une mesure d’action éducative en milieu ouvert (AEMO). Si, en revanche, un retrait et un placement sont indispensables, il revient aux services de l’ASE de bien prendre en considération les relations au sein de la fratrie et de faire le nécessaire pour éviter toute séparation (CASF, art. L. 223-1-1). En effet, si des mesures d’assistance éducative sont prises à l’égard de tous les membres d’une même fratrie, le juge doit en principe préserver la communauté de vie existant entre eux.

Le maintien des liens est aussi un principe à mettre en œuvre en cas de séparation des parents, la résidence des enfants choisie par le juge devant être la même pour tous.

Les modes de maintien des relations fraternelles sont variables. Un lieu de vie commun doit être recherché dans l’intérêt des mineurs de manière à maintenir les liens entre frères et sœurs, raison pour laquelle il importe de favoriser leur cohabitation quotidienne. En effet, « l’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n’est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution. S’il y a lieu, le juge statue sur les relations personnelles entre les frères et sœurs » (C. civ., art. 371-5)3. Si d’aventure un lieu d’accueil commun est introuvable, il faut faire en sorte qu’ils puissent continuer à passer des moments ensemble. Lorsque les enfants sont placés dans des lieux séparés au titre des mesures d’assistance éducative, les juges doivent veiller à ce que soient organisés des moments de réunion entre eux afin d’entretenir le lien familial4.

En outre, quand le service départemental de l’ASE a choisi un lieu commun pour la fratrie faisant l’objet d’une mesure de placement, il a l’obligation depuis la loi du 7 février 2022 de prévenir rapidement le juge s’il doit modifier le placement de certains des enfants et donc de les séparer. Il a en effet 48 heures pour contacter le juge en expliquant pourquoi il doit opérer ledit changement (CASF, art. L. 223-3).