Droits de l’enfant : chronique d’actualité législative et jurisprudentielle n° 2

L’heure de vérité a sonné pour les droits de l’enfant et son intérêt supérieur ! Lorsque l’enfant est simplement projeté par ses parents « d’intention », ils semblent bien abstraits, sinon hors-jeu : seul compte le désir des adultes, que les anciennes barrières « bioéthiques » ne sauraient contraindre plus longtemps.

Une fois réalisé, l’enfant est en temps ordinaires protégé, moins par les droits proclamés par la CIDE, que par des institutions dédiées à la protection de son intérêt supérieur. En ces temps d’état d’urgence chronique, on aurait pu s’attendre à ce que les droits de l’enfant constituent un rempart non négociable contre les tentations liberticides des pouvoirs publics. Ils sont pourtant les grands sacrifiés de la stratégie gouvernementale en matière vaccinale – peut-être en raison de leur dérangeante charge éthique : ne serait-ce donc pas aux adultes de protéger les enfants, loin de toute culpabilisation ou instrumentalisation de ces derniers ?…

I. L’enfant projeté : la loi bioéthique n° 2021-1017 du 2 août 2021

A. Démédicalisation de l’assistance médicale à la procréation et levée de l’anonymat du tiers donneur

B. La médicalisation de l’intersexuation

II. L’enfant réalisé

A. L’actualité ordinaire des droits de l’enfant

1. L’actualité du droit pénal

2. L’actualité du droit civil

B. L’actualité « covidienne » des droits de l’enfant : l’autorité parentale à l’épreuve de la vaccination anti-Covid

Prolégomènes : De la charge éthique des droits de l’enfant : refoulements contemporains

Force est de constater que la thématique des droits de l’enfant ne permet pas d’appréhender tous les aspects de la protection de l’enfant. Elle ne concerne a priori que celui qui a accédé à la personnalité juridique, l’enfant réalisé (II), opposé à l’enfant projeté (I).

(I) Les adultes qui projettent la fabrication d’un enfant font des choix quant au modèle de la famille qui deviendra la sienne, choix dont ils n’auront jamais à répondre sur le terrain des droits de l’enfant. Lorsque le mode de procréation est « naturel », c’est le règne de la liberté des adultes : famille monoparentale, bi- ou pluriparentale, hétéro- ou homoparentale, fondée sur le mariage ou pas. Si ce n’est que la filiation ne pourra s’établir que selon le droit commun : ainsi, pas d’homoparenté possible ; l’adoption de l’enfant du conjoint servira de roue de secours – sauf hypothèse d’une GPA, bien sûr.

Lorsque la procréation est médicalement assistée, la liberté des adultes était, jusqu’à la dernière loi bioéthique n° 2021-1017 du 2 août 2021, beaucoup plus encadrée, la loi française ne cautionnant pas tous les choix des adultes : oui à la famille hors-mariage, mais non à la famille monoparentale ou homoparentale. Avec la nouvelle loi bioéthique, nous assistons au grand aggiornamento du droit français de l’assistance médicale à la procréation (AMP), qui n’a plus de médicale que la technique utilisée puisqu’il ne s’agit plus de remédier à un problème de fertilité, mais de satisfaire un projet d’enfant, voire une demande « sociétale » : la technoscience pallie les insuffisances de la Nature ! Cette libéralisation de l’AMP (v. infra le commentaire par Amélie Niemiec) permet ainsi l’accès des femmes célibataires et des couples de femmes à la maternité, sans paternité corrélative. Notons cependant que l’homoparenté ainsi consacrée, par le biais de dispositions spéciales dérogeant au droit commun de la filiation charnelle, est quelque peu trompeuse, puisque les deux liens maternels ne s’établissent pas de la même manière vis-à-vis des deux femmes (inscription de son nom sur l’acte de naissance pour la gestatrice, reconnaissance conjointe pour la compagne). Doit-on y voir la consécration d’une « maternité de seconde zone » pour celle qui n’a pas accouché ? La maxime mater semper certa est en sort en tout cas renforcée.

C’est néanmoins du donnant-donnant. En effet, la libéralisation-démédicalisation de l’AMP se paie par la levée « pour tous » de l’anonymat du tiers donneur, au nom du droit de l’enfant à la connaissance de ses origines (v. infra le commentaire d’Amélie Niemiec). Comme quoi le choix des futurs parents (celui d’une famille sans père) n’est pas si libre que cela, à ceci près que l’enfant réalisé devra attendre sa majorité pour avoir accès à l’identité du tiers donneur. Pour la ou les mères, c’est l’assurance d’une vie familiale paisible pendant la minorité de l’enfant, auquel il restera la liberté de fantasmer sur un « père » interdit de paternité, ravalé par la loi à la fonction de reproducteur.

La libéralisation de l’AMP s’est peut-être également payée par la pulvérisation de la jurisprudence « libéralisée » (ou « européanisée ») de la Cour de cassation concernant la question de la transcription des actes de naissance des enfants nés d’une GPA réalisée à l’étranger. L’enjeu est clair pour le législateur : revitaliser l’interdit français de la GPA inscrit à l’article 16-7 du Code civil – pour se donner l’illusion de la souveraineté législative ?

L’enfant projeté est destiné à naître mais parfois, une fois réalisé, l’enfant n’est justement pas conforme à la projection à laquelle tout parent se prête : un être sexuellement déterminé, qu’il soit de sexe féminin ou masculin. Quid lorsque le nouveau-né présente un syndrome d’intersexuation ? La loi bioéthique de 2021 s’est enfin emparée du problème (v. infra le commentaire par Frédérique Le Doujet). D’une part, le nouvel article L. 2131-6 du Code de la santé publique organise la prise en charge de ces enfants et de leurs parents par des centres de référence chargés d’établir un diagnostic et des propositions thérapeutiques « en application du principe de proportionnalité mentionné à l’article L. 1110-5 du Code de la santé publique » – la fameuse « balance bénéfice/risque », taboue en matière de vaccination anti-Covid (v. infra)… Ce renvoi est heureux tant les opérations de réassignation sexuelle pratiquées sur des enfants en bas âge, sur décision parentale, posent question au regard de leurs conséquences irréversibles – même si le Conseil d’État préconisait une appréciation beaucoup plus stricte de la balance bénéfice/risque : attendre que le mineur puisse exprimer sa volonté et participer à la prise de décision, sauf « motif médical très sérieux » 1. N’eût-il pas plutôt fallu interdire les opérations précoces, au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant ? La question reste entière. D’autre part, le nouvel article 57, alinéa 2, du Code civil permet au ministère public d’autoriser l’officier de l’état civil à retarder de trois mois maximum la mention du nom de l’enfant à l’état civil, « en cas d’impossibilité médicalement constatée de déterminer le sexe de l’enfant au jour de l’établissement de l’acte [de naissance] ». Ainsi apprend-on que, pour l’enfant, le sexe mentionné à l’état civil est un « sexe médicalement constaté », alors que pour l’adulte, celui-ci est, depuis la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, une variable d’ajustement de son identité de genre (C. civ., art. 61-5 et s.). Entre le pouvoir médical et l’autonomie personnelle, il n’y a décidément plus de place pour le juge.

(II) Une fois né (du moins vivant et viable), et donc personne juridique, l’enfant a des droits. Sa protection est assurée par l’attribution de droits spécifiques, appelés « droits de l’enfant », mais également par un ensemble de règles objectives, plus ou moins techniques, de fond ou de procédure, qui mettent en œuvre ces droits ou qui, régissant telle institution familiale (autorité parentale, administration légale, filiation, assistance éducative etc.) ou autre (responsabilité pénale), doivent être guidées par son intérêt supérieur – qui se ramène à ceci : être protégé dans le respect de son autonomie progressive.

L’actualité du droit pénal et de la procédure pénale nous montre que la protection de l’enfant a tendance à dépendre de plus en plus de seuils d’âge, que l’enfant soit auteur ou victime, et non plus autant de ses capacités propres de discernement. Le « sur-mesure » est source d’arbitraire et de discrimination ; vive le « prêt à porter » !

Ainsi, avec la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste, les mineurs de 15 ans sont nécessairement « victimes » de viol (C. pén., art. 222-23-1) ou d’agression sexuelle (C. pén., art. 222-29-1) si le partenaire est majeur (le seuil d’âge étant de 18 ans pour les faits incestueux : C. pén., art. 222-23-2 et C. pén., art. 222-29-2). La recherche par le juge du discernement et du consentement du mineur de 15 ans est donc proscrite – présomption irréfragable de non-consentement. L’autonomie sexuelle du jeune adolescent s’en trouve par là même abolie, au risque de son infantilisation, alors que la sexualité adolescente est une réalité et que la liberté sexuelle du mineur a de toute façon toujours été soumise à l’autorité parentale 2. Cependant, pour compenser le choix d’un seuil d’âge aussi élevé (certaines institutions et auteurs suggéraient un seuil de 13 ans3), le législateur a posé des limites : les relations avec un majeur restent exceptionnellement libres si la différence d’âge ne dépasse pas 5 ans (clause dite Roméo et Juliette) ; les relations entre mineurs sont quant à elles toujours libres – au risque de l’angélisme cette fois-ci 4. Cette réserve mise à part, ce nouveau régime semble finalement équilibré, préservant la liberté du mineur de mener une sexualité adaptée à son âge et à son développement, tout en le protégeant d’éventuels prédateurs adultes.

De même, le Code de la justice pénale des mineurs, entré en vigueur le 30 septembre dernier, prévoit en son article L. 11-1, alinéa 2, que les mineurs de 13 ans « sont présumés ne pas être capables de discernement », contrairement aux mineurs âgés de plus de 13 ans (v. infra le commentaire d’Alexandre Lucidarme). Là aussi, exit la recherche du discernement par le juge au cas par cas ! Il convient néanmoins de nuancer le propos en précisant que la présomption est simple et qu’en outre le législateur a fait un effort de définition de la notion de discernement pour aider le juge dans son travail d’appréciation. Le système consacré reste donc assez souple, dans l’intérêt supérieur de l’enfant, visé explicitement par l’article préliminaire du Code de la justice pénale des mineurs5.

Bien sûr, c’est au moment des faits qu’il faut se placer pour savoir si le délinquant mineur peut bénéficier ou subir la présomption, respectivement, de non-discernement ou de discernement. Nulle discordance avec certaines règles de procédure pénale qui, parfois, appliquent au délinquant, mineur au moment des faits, les règles du droit commun. Ainsi, le présumé assassin devenu majeur au moment de son audition devant le juge des libertés et de la détention statuant sur la révocation de son contrôle judiciaire et sur son placement en détention provisoire, ne peut pas invoquer le non-respect de règles édictées pour « protéger le mineur non pas en raison de son manque de discernement au jour des faits, mais de sa vulnérabilité supposée au moment de son audition » (Cass. crim., 14 sept. 2021, n° 21-83689 ; v. infra le commentaire de Nadia Beddiar).

L’actualité du droit civil paraît plus légère. Il n’est pas directement question des droits de l’enfant, ni même de l’« intérêt supérieur de l’enfant », mais d’institutions au service de la protection de l’enfant (autorité parentale, administration légale, obligation d’entretien, assistance éducative, adoption). L’interprétation, par le juge, des différentes règles qui donnent vie à ces institutions est plus ou moins stricte selon ce qu’exige justement l’intérêt de l’enfant.

Interprétation stricte lorsqu’il s’agit de clarifier l’articulation des compétences du juge aux affaires familiales (JAF) et du juge des enfants (JE). Ainsi, par un retour à une interprétation stricte des textes, la Cour de cassation refuse désormais que le JE puisse modifier le droit de visite et d’hébergement de l’un des parents, fixé antérieurement par le JAF, sans avoir prononcé une mesure de placement, sachant que le fait de confier l’enfant au parent chez lequel il a déjà sa résidence habituelle par décision antérieure du JAF ne peut s’assimiler à un placement au sens de l’article 375-3 du Code civil (Cass. 1re civ., 20 oct. 2021, n° 19-26152 ; v. infra le commentaire d’Amélie Niemiec). La Cour de cassation justifie ce revirement de jurisprudence par la volonté d’éviter l’instrumentalisation des compétences du JE par l’un des parents. Cette même volonté inspire sans doute également cette solution inédite, selon laquelle le JAF, saisi après le prononcé d’une mesure d’assistance éducative par le JE, ne peut pas déléguer à ce dernier, pendant la durée de la mesure, le soin de fixer les modalités temporelles du droit de visite médiatisé qu’il prononce (Cass. 1re civ., 14 avr. 2021, n° 19-21024 ; v. infra le commentaire de Delphine Autem). Le juge de l’autorité parentale reste le JAF, le JE n’ayant qu’une compétence exceptionnelle pour fixer les modalités d’exercice de l’autorité parentale, compétence découlant du prononcé d’un placement censé répondre à une situation de danger.

Interprétation souple, à l’inverse, lorsqu’il s’agit de justifier la nomination d’un administrateur ad hoc dans une affaire où la mère, désireuse d’utiliser les fonds de la succession paternelle revenant à sa fille à des fins personnelles, s’opposait à cette nomination, prétextant qu’il n’existait aucune opposition d’intérêts avec ceux de sa fille mineure dans les opérations de liquidation de la succession, puisqu’elle n’avait aucun droit dans ladite succession. Pour contrer cette argumentation, la cour d’appel a relevé souverainement que « par son comportement, la mère avait perturbé le règlement de la succession dans un intérêt contraire à celui de sa fille », d’où le constat d’un conflit d’intérêts entre elles (Cass. 1re civ., 16 déc. 2020, n° 19-19.370 ; v. infra le commentaire de Delphine Autem). La notion d’opposition d’intérêts s’en trouve élargie dans l’intérêt de l’enfant.

L’interprétation souple confine même à la déformation conceptuelle quand la qualification d’aliments est étendue aux frais d’obsèques du créancier alimentaire. Ces frais peuvent-ils vraiment constituer des moyens de subsistance alors que la personne est décédée ? D’ailleurs, le défunt peut-il vraiment être qualifié de créancier alors qu’il a perdu sa personnalité juridique ? Cette qualité ne reviendrait-elle pas plutôt à l’entreprise de pompes funèbres ? Toujours est-il que cette qualification alimentaire permet au fils, appelé en garantie par l’oncle, d’invoquer l’exception d’indignité alimentaire à raison du désintérêt total dont a toujours fait preuve à son égard son père défunt (Cass. 1re civ., 31 mars 2021, n° 20-14107 ; v. infra le commentaire de Delphine Autem).

La Cour de cassation sait jouer de ces deux types d’interprétation, souple et stricte, dans une même décision pour parvenir, en l’occurrence, à un résultat conforme à l’air du temps sans tout lui céder… L’avis que la juridiction judiciaire suprême a rendu le 23 septembre 2020 (Cass. 1re civ., 23 sept. 2020, n° 20-70002) (v. infra le commentaire de Blandine Mallevaey) en est la parfaite illustration. À la question de savoir si le mariage des parents d’un enfant, reconnu plus d’un an après sa naissance par l’un des deux, transforme de plein droit l’exercice unilatéral de l’autorité parentale en exercice en commun, la Cour de cassation répond par la négative. Pourtant, la méfiance à l’égard du parent qui a tardé à établir le lien de filiation est-elle encore de mise lorsque les deux parents finissent par se marier ? La Cour de cassation préfère s’abriter derrière l’absence de texte prévoyant un quelconque effet du mariage sur la dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. C’est qu’une telle logique appartient à l’ancien monde, celui où le mariage avait à voir avec la fondation d’une famille ! L’heure est à l’égalitarisme, qu’on se le dise. Concernant la seconde question, celle de savoir si le JAF peut être saisi conjointement par les parents, en l’absence de tout litige, afin qu’il recueille leur volonté commune d’un exercice en commun, alors qu’une simple déclaration conjointe adressée au directeur des services de greffe du tribunal judiciaire est suffisante, la Cour de cassation lâche du lest : les textes ne le permettent pas explicitement, certes, mais on peut bien les interpréter en ce sens, bousculant au passage la volonté obsessionnelle du législateur contemporain de déjudiciariser le droit de la famille ! Il reste que la stratégie des parents demeure énigmatique. L’explication réside peut-être dans le besoin symbolique d’une « onction » par une autorité officielle : celle de l’officier d’état civil célébrant le mariage étant insuffisante, ils ont obtenu celle du JAF ! Les voilà parents à égalité par la grâce du JAF.

Enfin, l’interprétation se fait plus délicate lorsqu’il s’agit d’une loi étrangère, comme la loi tunisienne qui reconnaît l’institution de l’adoption, mais ne précise pas expressément si elle a pour effet de rompre le lien de filiation avec les parents par le sang ni si cette rupture du lien est révocable. D’où la question posée à la cour d’appel de Rennes : quels effets le jugement tunisien ayant prononcé l’adoption d’un enfant majeur produit-il en France : ceux d’une adoption simple ou ceux d’une adoption plénière ? La jurisprudence tunisienne interprétant le droit national comme admettant le caractère révocable de l’adoption, les juges ont donc logiquement conclu que le jugement produisait les effets d’une adoption simple (CA Rennes, 11 janv. 2021, n° 19/01808 ; v. infra le commentaire d’Éric Kerckove).

Voilà pour l’actualité ordinaire des droits de l’enfant. Les deux années écoulées ont cependant été témoins d’une crise sortant de l’ordinaire, qui a entraîné les pouvoirs publics dans une surenchère de mesures plus ou moins liberticides : la crise « sanitaire », sur fond de crise hospitalière préexistante. Parmi les victimes de cette crise, on compte les enfants, non pas à raison du risque qu’ils courent en contractant la Covid-19 (peu létal en soi, a fortiori chez les enfants6), mais des mesures (démesure ?7) adoptées pour lutter contre cette syndémie, qui frappe essentiellement les plus âgés : confinement, couvre-feu, port du masque, « passe sanitaire », protocole sanitaire scolaire, « pass vaccinal » etc. C’est donc l’heure de vérité pour les droits et l’intérêt dit « supérieur » de l’enfant, auquel on ne cesse de faire porter une bien lourde responsabilité (contamination de papi/mamie, et des adultes en général, pourtant vaccinés à une très forte proportion, voire moteur de la énième « vague ») pour inciter à la vaccination de tous les plus de 12 ans (depuis le 15 juin 2021), puis à celle des 5 ans-11 ans fragiles (depuis le 15 décembre 2021), ensuite à celle de tous les 5-11 ans (depuis le 22 décembre 2021) et, demain, à celle des moins de 5 ans (?).

Commençons par le « pass sanitaire » (ce « faux nez », aujourd’hui pleinement assumé par le gouvernement, de la vaccination obligatoire) imposé aux enfants aux portes de l’adolescence (dès 12 ans), pour accéder à des activités de la vie courante, la plupart nécessaires au développement et à l’épanouissement de l’enfant – activités culturelles (musées, bibliothèques etc.), sportives (clubs de sport, événements sportifs etc.), de loisirs (cinéma, spectacles etc.) et autres activités festives. La mesure n’est-elle pas disproportionnée au regard du droit de l’enfant aux loisirs (CIDE, art. 318), sans discrimination, a fortiori depuis que l’on a constaté que la vaccination n’empêchait pas la diffusion du virus ? Le défenseur des Droits ne s’y était pas trompé, dans son avis du 17 mai 2021, opposant à l’extension du « pass sanitaire » aux mineurs, alors en débat, l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant9 : en quoi l’intérêt supérieur de l’enfant est-il pris en considération ? Avec la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022, on a heureusement échappé à l’extension du « pass vaccinal » à tous les mineurs ; les plus de 16 ans sont malgré tout concernés, i.e qui ont le plus d’aspiration à l’autonomie – une autonomie soumise à vaccination !

Les établissements scolaires sont heureusement épargnés par le « pass sanitaire/vaccinal », mais au prix d’un protocole sanitaire strict, à géométrie variable suivant la situation sanitaire locale et nationale (quatre niveaux)10, un protocole complexe jouant sur de nombreux paramètres (véritable « usine à gaz ») : port du masque (en intérieur, voire en extérieur), hybridation avec jauge de 50 %, limitation du brassage, limitation des activités physiques et sportives, apprentissages en distanciel. Sans oublier le « protocole de contact-tracing » (dans sa version applicable à partir du 14 janvier 2022) : isolement de cinq, sept ou dix jours ou maintien en classe suivant l’âge de l’enfant (moins ou plus de 12 ans), son statut vaccinal pour les plus de 12 ans (vaccination complète, incomplète, inexistante), le résultat du test (positif/négatif), ses comorbidités (cas contact à risque ou pas) 11. Sans même parler des conséquences pour les plus jeunes du port du masque sur les apprentissages (lecture, langage, émotions etc.), le droit à l’éducation est-il encore respecté lorsqu’il s’agit d’exclure des enseignements « en présentiel » l’enfant ou l’adolescent (en bonne santé) asymptomatique (i.e testé positif mais non malade) selon sa séropositivité et son statut vaccinal ? Là aussi, la proportionnalité de la mesure inquiète – a fortiori, depuis la large diffusion du variant Omicron, plus contagieux mais moins virulent.

Il est temps, pour finir, d’aborder la question cruciale, éthique12, de la vaccination des enfants (v. infra le commentaire de Cathy Pomart). À l’heure où ses lignes sont écrites, la vaccination est ouverte à tous les enfants âgés de 5 ans et plus. Compte tenu du manque de recul temporel dont on dispose sur un traitement innovant, aux enjeux financiers considérables 13, mis au point rapidement et toujours sous autorisation de mise sur le marché (AMM) conditionnelle14, nombre de parents s’interrogent légitimement sur les risques de la vaccination, nécessairement inconnus à long terme – le long terme concernant au premier chef les enfants. En parallèle, en raison de la pression sociale mise en place à travers le « passe sanitaire/vaccinal », nombre d’adolescents souhaitent se faire vacciner. Entre les deux, il y a des adolescents réfractaires et des parents confiants.

À qui revient le pouvoir de décision ? En temps ordinaires, s’agissant d’un traitement dont la balance bénéfice/risque est plus que douteuse pour les enfants et adolescents en bonne santé et qui n’empêche pas la diffusion du virus (à papi/mamie de se protéger des formes graves en se vaccinant), l’acte relèverait de l’autorité parentale conjointe (accord nécessaire des deux parents) et serait qualifié de non usuel (l’injecteur ne serait pas protégé de sa responsabilité par la présomption d’accord de l’article 372-2 du Code civil).

Quid à l’ère covidienne ? Les pouvoirs publics distinguent selon l’âge du mineur. À compter de 16 ans, l’autorité parentale est abolie, et l’adolescent autonome dans sa prise de décision : il pourra donc consentir seul à la vaccination, le fameux pass hier sanitaire, puis vaccinal (depuis le 24 janvier 2022), garantissant à n’en pas douter le caractère libre et éclairé de son consentement ! Il paraît difficile de se réjouir de cette promotion de l’autonomie des grands enfants, savamment instrumentalisée au service de la campagne de vaccination. Autonomisation des plus de 16 ans d’un côté (vaccination anti-Covid), infantilisation des moins de 15 ans de l’autre (relations sexuelles)15, sur fond d’autorité parentale sapée : voilà un tableau bien ordonné.

De 5 à 16 ans, l’autorité parentale est maintenue, mais son caractère conjoint, garantie d’un équilibre des pouvoirs au sein du couple parental, considéré comme favorable à l’intérêt de l’enfant, semble avoir été désactivé. En effet, l’autorisation d’un seul parent suffit pour la réalisation de la vaccination. L’hypothèse de la reconnaissance d’un acte usuel étant difficilement défendable, on devrait en déduire que les pouvoirs des parents seraient concurrents. La volonté du parent « vaccinophile » l’emportera ainsi par principe sur le refus du parent récalcitrant. Là aussi, on voit que les règles de répartition des pouvoirs entre les parents sont configurées de telle sorte à favoriser la vaccination, aux prix de belles disputes familiales, et peut-être de déchirements conjugaux irrémédiables.

Mais quid de l’intérêt supérieur de l’enfant ? De cet enfant-là, en bonne santé, que l’on expose à un risque d’effet indésirable grave du fait de la vaccination16, là où il risquait si peu en étant contaminé par la Covid-19 ? À l’heure de la cinquième ou sixième « vague », l’intérêt relatif de la vaccination du point de vue individuel (et même très faible pour l’enfant sain) et quasi-nul du point de vue collectif (transmission non endiguée ; la vague Omicron est même spectaculaire !) ne devrait-il pas céder devant l’intérêt dit « supérieur » de l’enfant à la non-mise en danger de sa santé, en vertu du principe de précaution ? N’est-ce pas tout le sens de l’affirmation de la supériorité de l’intérêt de l’enfant que d’inviter les pouvoirs publics à une appréciation éminemment stricte de la proportionnalité de la mesure qui contraint l’enfant dans l’exercice – ou plutôt : la jouissance durable ! – de son droit à la santé ? Une santé qui n’est d’ailleurs pas que physique : que dire de son versant psychique, lui aussi durement sollicité par des mesures sociales disproportionnées, ainsi que par une culpabilisation et une instrumentalisation médiatico-politiques régulières17 ? Le défenseur des Droits n’a-t-il pas pointé du doigt, dans son dernier rapport annuel consacré à la santé mentale des enfants18, « les conséquences inquiétantes de la crise sanitaire [i.e de sa gestion] sur la santé des enfants » et l’« explosion des troubles psychiques » ?

Garantir les droits de l’enfant par temps calme est chose aisée. C’est précisément par mauvais temps que l’on peut mesurer la force et l’authenticité de l’engagement des pouvoirs publics sur ce terrain. Sans commentaire.

Christine Desnoyer