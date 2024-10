Du nouveau en matière d’obligation alimentaire : l’impact de la loi du 8 avril 2024 relative au « bien vieillir » sur les débiteurs d’aliments

Si la loi du 8 avril 20241 ne semble pas être la « grande loi » attendue sur le grand âge, promise lors du premier quinquennat du président Emmanuel Macron, elle comporte tout de même un certain nombre de dispositions intéressantes comme celles relatives au respect des droits des résidents en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) avec la garantie du droit de visite ou le droit d’accueillir des animaux de compagnie, la coordination des acteurs du vieillissement de la population avec le nouveau service public départemental de l’autonomie, ou encore la lutte contre la maltraitance envers les personnes âgées. Cette loi va également avoir un impact en matière de solidarité familiale : en effet, le texte de l’article L. 132-6 du Code de l’action sociale et des familles prévoit de nouvelles situations de dispense d’obligation alimentaire visant ainsi à renforcer la protection des victimes d’un parent indigne (I) et exclut de la liste des débiteurs d’aliments les petits-enfants indépendamment du comportement du créancier d’aliments mais seulement dans le cadre de l’aide sociale à l’hébergement (II). Ce sont ces deux changements qui méritent aujourd’hui quelques développements, permettant de recenser les personnes exonérées de l’obligation alimentaire mais aussi de pointer les incohérences ou les zones d’ombre laissées par le législateur.

I – L’extension des cas de dispense de l’obligation alimentaire en cas d’indignité parentale

Si l’article 205 du Code civil évoque le fait que les enfants doivent des aliments à leurs parents et autres ascendants dans le besoin au titre de la solidarité familiale, cette obligation est assortie d’exceptions liées au vécu familial. Ainsi, en cas de retrait total de l’autorité parentale, l’enfant pourra être exonéré de participation financière sur le fondement des articles 378 et 378-1 du Code civil (exemples : crime ou délit sur la personne de l’enfant, mise en danger de l’enfant en raison de mauvais traitements, d’alcoolisme, d’usage de stupéfiants…)2. Les pupilles de l’État élevés par le service de l’Aide sociale à l’enfance jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire échappent également à l’obligation légale, à moins que les frais d’entretien occasionnés par le pupille remis ultérieurement à ses parents n’aient été remboursés au département3. En outre, la loi du 5 mars 2007 relative à la protection de l’enfance4 exonérait « les enfants (…) retirés de leur milieu familial par décision judiciaire durant une période d’au moins trente-six mois cumulés au cours des douze premières années de leur vie ». Cette disposition se révélait décevante pour les anciens enfants placés au titre des mesures d’assistance éducative de l’article 375-3 du Code civil lorsque le placement intervenait après l’âge de 12 ans, à cheval entre 11 et 13 ans ou que la période de placement était inférieure à 36 mois. Rappelons que le placement est la mesure de dernier recours en matière de protection de l’enfance : le principe étant que l’intervention judiciaire est subsidiaire par rapport aux mesures administratives5 et que, une fois saisi, le juge des enfants privilégiera l’assistance éducative en milieu ouvert6. Grâce à la loi du 8 avril 2024, désormais tous les mineurs, quel que soit leur âge, ayant fait l’objet d’une mise à l’abri par le juge des enfants seront dispensés de l’obligation alimentaire à condition néanmoins que le placement ait duré 36 mois. Cette limitation appelle deux remarques : la première est qu’il arrive fréquemment que l’intervention judiciaire soit très tardive et que le juge des enfants se retrouve face à une situation déjà très dégradée, l’enfant ayant peut-être bénéficié de plusieurs années de mesures administratives. Or, si le mineur est déjà âgé de plus de 15 ans, la condition de durée de placement ne pourra être remplie. La seconde est que si la protection de l’enfance concerne aussi les jeunes majeurs et qu’elle se matérialise même par une continuité de la prise en charge pour les 18-21 ans dès lors qu’ils ont déjà été pris en charge par l’Aide sociale à l’enfance et qu’ils ne disposent pas de ressources ou un soutien familial suffisant7, l’exonération prévue à l’article L. 132-6 du Code de l’action sociale et des familles ne leur est pas applicable. Toutefois, bien que la dispense de contribution financière ne soit pas facilitée par l’application automatique des dispositions de cet article, les enfants malmenés par leurs parents pourront se prévaloir de l’article 207 du Code civil qui concerne plus globalement les situations où le créancier d’aliments aura manqué gravement à ses obligations et compter sur le pouvoir d’appréciation du juge aux affaires familiales pour être dispensés d’une quelconque participation financière. Par ailleurs, l’article L. 132-6 du Code de l’action sociale et des familles s’enrichit d’une nouvelle situation de dispense dans la droite ligne de la lutte contre les violences intrafamiliales visant « les enfants dont l’un des parents est condamné comme auteur, co-auteur ou complice d’un crime ou d’une agression sexuelle commis sur la personne de l’autre parent ». Il peut sembler d’abord surprenant que la formulation ne vise que les crimes ou agressions sexuelles commis sur la personne de l’autre parent et non sur l’enfant lui-même mais en réalité, depuis 20208, le législateur avait déjà complété la liste des dispensés en ajoutant à l’article 207 du Code civil l’alinéa suivant : « En cas de condamnation du créancier pour un crime commis sur la personne du débiteur ou l’un de ses ascendants, descendants, frères ou sœurs, le débiteur est déchargé de son obligation alimentaire à l’égard du créancier ». Or, si la modification de 2020 nous semblait déjà inutile9 comptant sur le bon usage de la formulation générale de l’alinéa 2 de l’article 207 du Code civil par le juge face à des situations dramatiques, l’ajout de 2024 l’est encore plus dans la mesure où le nouveau texte vise une situation encore plus restrictive que celle de 2020. Au-delà de contribuer à la surabondance de texte, la place même de cette situation de dispense n’apparaît pas cohérente : les dispositions de l’article L. 132-6 du Code de l’action sociale et des familles ne sont utilisées que dans le cadre d’une demande d’aide sociale, tandis que l’article 207 du Code civil peut être évoqué à l’occasion de toute sollicitation d’obligation alimentaire. Faudrait-il en conclure que dans le cadre d’une demande d’aide sociale, seuls les cas de dispense de l’article L. 132-6 du Code de l’action sociale et des familles peuvent être invoqués et non l’article 207 du Code civil ? Certainement pas.

De plus, le législateur avait déjà prévu que, si dispense il y avait au titre de l’article L. 132-6 du Code de l’action sociale et des familles, elle s’appliquait aussi par ricochet aux descendants des enfants, soit les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, etc. contribuant à laisser une zone d’ombre quant aux descendants des enfants dispensés au titre d’une autre disposition du Code civil. En 2024, ce texte est transformé : désormais la dispense s’étend « aux descendants des enfants et des petits-enfants ». D’une part, rappelons au législateur que les descendants des petits-enfants sont aussi les descendants des enfants d’où une précision inutile et d’autre part, que le texte de l’article L. 132-6 du Code de l’action sociale et des familles évoqué à l’occasion particulière d’une demande d’aide sociale prévoit déjà une dispense des petits-enfants qui sera évoquée en seconde partie. En réalité, il aurait mieux valu au sein de l’article 207 du Code civil prévoir qu’en cas de manquement grave du créancier d’aliments la dispense s’applique au débiteur d’aliments mais aussi à ses descendants et à son conjoint, ce qui éviterait des redondances inutiles et clarifierait la situation des proches de la victime reconnue10.