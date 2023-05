Insolite : quand l’état civil compte les prénoms « Star Wars »

Vous adorez le Nutella et souhaitez appeler votre prochain à naître du nom de la pâte à tartiner ? Impossible. Le choix d’un prénom ne doit pas être contraire à l’intérêt de l’enfant. Mais l’originalité reste permise et varie selon les pays. Au Pérou, par exemple, on peut s’inspirer de Star Wars. Les explications de notre spécialiste de l’insolite, Raphaël Costa.

Si à la naissance de vos enfants, vous avez voulu faire preuve d’originalité à leurs dépens, alors vous savez que le droit français vous empêche de leur donner des prénoms contraires à leur intérêt.

Sont ainsi interdits les noms communs, de lieux ou de marques (par exemple Nutella (1), Manhattan (2), Mini-Cooper (3)). Mais la question des noms de personnages fictifs est plus délicate. Titeuf n’est pas autorisé en ce qu’il renvoie à un personnage caricatural, bien que sympathique (4) ; tandis que Zébulon est admis parce qu’il fut aussi le prénom d’un personnage biblique et d’un alpiniste ; quant à Mickey, les juridictions ont estimé qu’avant d’être le nom d’une souris animée, il s’agissait surtout d’un prénom répandu dérivé de Michel (5).

C’est aux officiers d’état civil qu’il appartient de veiller à ce que l’enfant ne soit pas affligé d’un prénom contraire à son intérêt.

Des enfants péruviens prénommés Obi-Wan Kenobi

Mais tous les pays n’ont pas la même doctrine en la matière. En 2017, l’état civil officiel du Pérou s’est amusé à compter et publier la liste des prénoms inspirés de Stars Wars à l’occasion du 4 mai, journée annuelle et mondiale de célébration de la saga. Bilan : 1 459 Péruviens étaient concernés !

La majorité d’entre eux portait des prénoms néanmoins d’usage courant :

– Leia : 533

– Han : 365

– Orson : 210

– Luke : 198

En revanche, huit enfants péruviens ont été baptisés du nom d’une planète fictive, Andor et vingt se sont vus prénommer Arturito, le nom espagnol du droïde R2-D2… Les plus insolites sont sans doute les deux « Vader », et les petits « Darth », « Skywalker » et « Obi-Wan Kenobi » (Oui, il s’agit juste du prénom) !

Une petite Mégane en France

Hormis cela, le recensement de l’état civil péruvien montre une percée « Anakin » attribué à cent-quatre enfants et qui semble donc s’imposer comme un nouveau prénom courant. Aux États-Unis, on observe le même phénomène. Si en 1995, seulement cinq petits Américains étaient affublés de ce prénom, vingt ans plus tard, en 2015, Anakin faisait son entrée au classement des 1000 prénoms masculins les plus donnés. Et en 2021, il occupait la 644e place avec 425 occurrences.

Et en France ? Eh bien l’on notera que c’est justement le 4 mai 2000, journée mondiale Star Wars, que la cour d’appel de Rennes (6) a autorisé la famille Renaud à appeler sa fille Mégane, estimant que l’inconvénient de ce que le nom complet évoquait un modèle de voiture en vogue à l’époque était amené à disparaître rapidement…

Que la force soit avec elle !

