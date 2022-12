Intérêt du majeur protégé et désignation du tuteur

2. Le dispositif de l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation est clair et précis. En rejetant le pourvoi formé par la fille de la majeure protégée, la Cour de cassation marque une indifférence (A) à la désignation de celle-ci en qualité de protectrice suivant les termes du mandat de protection future. Cette attitude a eu pour corollaire la désignation d’un organisme tutélaire extérieur, signe d’objectivité et de professionnalisme de celui-ci (B).

A – L’indifférence de la désignation faite par le mandat de protection future

3. Le mandat de protection future est une innovation de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007. Inscrite aux termes de l’article 477 et suivants du Code civil, c’est une convention qui permet à chacun d’organiser les conséquences d’une altération de ses facultés mentales, en évitant l’ouverture d’une mesure judiciaire de protection des majeurs2. Une personne proche est alors désignée par le mandat de protection. C’est elle qui sera chargée d’assurer la gestion de la personne et du patrimoine du futur protégé. Dans le cadre de l’affaire soumise devant la Cour de cassation, la fille de la future majeure protégée avait été désignée le 29 octobre 2014 suivant les termes du mandat de protection future. La question qui mérite d’être soulignée à ce niveau est la suivante : le mandat avait-il déjà été mis en exécution ? Si aucun élément d’information ne permet de confirmer ou d’infirmer la mise en exécution du mandat de protection future, il est toutefois notable de souligner qu’à partir de décembre 2015, Madame D. avait été placée sous protection judiciaire. La situation demeure ambivalente. Aussi, d’après l’article 483-1 du Code civil, « le mandat mis en exécution prend fin par (…) son placement sous une mesure de protection (…) » sauf décision contraire du juge. En revanche, d’après l’arrêt de la Cour de cassation rendu le 4 janvier 20173, en l’absence de mise à exécution du mandat lors de l’ouverture de la curatelle, cette mesure n’a pas pour but d’y mettre fin.

Quoi qu’il en soit, d’après les faits du litige, les mesures de curatelle concernant Madame D. se sont succédé d’une part, et d’autre part, des conflits et mésententes d’ordre familial portant manifestement atteinte à l’intérêt de la majeure protégée ont été révélés. Ceci n’a aucunement contribué à la sauvegarde des droits et intérêts de la majeure protégée. D’où l’indifférence de la Cour de cassation vis-à-vis des termes du mandat de protection future, en l’occurrence la désignation d’un organisme extérieur à la famille.