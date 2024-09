La loi Bien vieillir répond-elle au défi du vieillissement de la population ?

La nouvelle loi prévoit que le département pilote le service public départemental de l’autonomie7, en reconnaissant le rôle qu’il jouait déjà, d’où l’accentuation de son importance.

1 – Missions

Le département exerce notamment les missions suivantes :

• réaliser l’accueil, l’information, l’orientation et le suivi dans la durée des personnes âgées, et des proches aidants et apporter une réponse complète, coordonnée et individualisée à leurs demandes, ainsi qu’à celles des professionnels concernés, afin de favoriser un égal accès au service et une coordination dans l’accompagnement et dans les actions entreprises ;

• assister les professionnels des secteurs social, médico-social et sanitaire intervenant auprès des bénéficiaires du service public départemental de l’autonomie dans l’élaboration de réponses globales et adaptées aux besoins ;

• diffuser, planifier et réaliser des actions d’information et de sensibilisation aux démarches de prévention individuelle, des offres de prévention collective8.

Pour l’exercice de ces missions, le service public départemental de l’autonomie respecte un cahier des charges national, fixé par arrêté des ministres concernés.

À compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 20259, dans chaque département ou collectivité exerçant ces compétences, le service public départemental de l’autonomie facilite les démarches des personnes âgées et des proches aidants10.

Cela se traduit par l’existence d’un service public départemental de l’autonomie11 piloté par le département ou la collectivité exerçant les compétences des départements qui est composé de l’agence régionale de santé (ARS), du rectorat, du service public de l’emploi, des établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS), des communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS)12, des organismes locaux et régionaux de sécurité sociale, de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH)13 et des antennes France services14.

Le SPDA facilite les démarches des personnes âgées et des proches aidants, ses missions sont détaillées.

Dans chaque département ou collectivité à compétence départementale, une conférence territoriale de l’autonomie est créée pour coordonner l’action des membres du SPDA et allouer des financements pour prévenir la perte d’autonomie.

Des équipes locales d’accompagnement sur les aides techniques, pluridisciplinaires, indépendantes de toute activité commerciale doivent être présentes dans chaque département15, pour accompagner les personnes âgées dans l’évaluation de leurs besoins, le choix et la prise en main des aides techniques et dans la définition des aménagements nécessaires du logement. Un décret définira le cahier des charges national qu’elles devront respecter.

Le groupement territorial social et médico-social permet à des établissements et services de mettre en œuvre un parcours coordonné des personnes âgées accompagnées sur un territoire donné16.

Les ESMS publics pour personnes âgées dépendantes, à l’exception de ceux gérés par un centre communal ou intercommunal d’action sociale ou une collectivité territoriale, ont l’obligation d’adhérer à un groupement hospitalier de territoire ou à un groupement territorial social et médico-social.

La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) se voit dotée par la loi d’une « mission nationale d’accompagnement, de conseil et d’audit », pour accompagner les départements, sur la qualité, le contrôle interne et l’égalité de traitement des demandes17.

Pour lutter contre l’isolement, dans le respect des normes de la CNIL, on prévoit la collecte par les maires de données (identité, âge et domicile) sur les personnes âgées du territoire (sauf opposition de la personne ou de son représentant légal), ainsi que la transmission de ces données18.

Un programme de dépistage précoce et de prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées d’au moins 60 ans est mis en œuvre19.

Avant le 31 décembre 2024, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle pour le grand âge détermine la trajectoire des finances publiques en matière d’autonomie des personnes âgées, pour une période minimale de cinq ans.