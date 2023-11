La transmission en famille au regard du droit

La transmission du patrimoine est considérée comme la base même de la survie transgénérationnelle.

La transmission du patrimoine intervient la plupart du temps à la suite d’un décès, mais il est également possible d’anticiper la transmission de son patrimoine et d’en donner une partie de son vivant, ce qui permet aux proches d’en profiter plus jeunes, mais également de réduire les incidences fiscales. La différence entre les deux, c’est qu’il n’y a nul besoin d’une manifestation de volonté du de cujus pour désigner ses successeurs ab intestat alors que la volonté fait partie des conditions de mise en place des libéralités en vue de transmettre des biens.

La transmission vise des biens mobiliers ou immobiliers. Il n’y a donc pas de distinction à faire entre les meubles et les immeubles, pas plus qu’entre des biens dévolus aux garçons plutôt qu’aux filles ou des biens nécessairement dévolus à l’aîné de la famille, comme autrefois où il était question de principe de masculinité et de droit d’aînesse.

En droit des successions, la transmission se fait automatiquement pour les héritiers ab intestat, c’est-à-dire quand il n’y a pas de testament. Si, au contraire, la personne rédige un testament c’est qu’elle veut régler les questions de transmission et il faudra voir comment sa volonté peut être prise en compte. Néanmoins, même si l’on n’a pas choisi de faire de testament, le décès débouche sur une transmission héréditaire (1). Se marier ou se pacser peut aussi avoir des conséquences patrimoniales (2).

1 – La transmission aux membres de la famille dans le cadre de la succession ab intestat

Tout successible universel ou à titre universel qui accepte la succession prend la place du défunt à la tête de son patrimoine. En conséquence, il devient propriétaire des biens qui appartenaient au défunt. Depuis que les conjoints font partie des héritiers ab intestat (loi, 3 déc. 2021), pour savoir qui hérite lors du décès d’un membre de la famille, le législateur liste les héritiers quand le défunt n’est pas ou plus marié ; d’autres règles sont prévues quand il y a un conjoint survivant.

Pour recueillir la succession du défunt, il ne suffit pas d’avoir une vocation successorale. Il faut encore être né ou seulement conçu (il faut toutefois que l’enfant naisse ensuite vivant et viable), survivre au de cujus, ne pas être indigne et ne pas renoncer à la succession. Il est également essentiel de pouvoir prouver sa qualité d’héritier afin d’entrer en possession des biens.

Par principe, il faut se placer à l’instant du décès. La transmission se fait de façon automatique et instantanée pour les successibles. Par la force des choses, on peut donc devenir héritier sans le savoir. Dès la mort du de cujus les héritiers se retrouvent donc propriétaires, sauf s’ils décident de renoncer à la succession (C. civ., art. 804).

Dans la succession ab intestat, les héritiers sont classés en quatre ordres prévus à l’article 734 du Code civil : en premier lieu les descendants, puis les ascendants privilégiés c’est-à-dire les père et mère du de cujus ainsi que les collatéraux privilégiés, c’est-à-dire les frères et sœurs et leurs descendants, ensuite les ascendants ordinaires et enfin les collatéraux ordinaires (tante et oncle, grand-oncle et grand-tante, etc. et leurs descendants, à savoir les petits-cousins). Il faut aussi tenir compte des degrés car, à l’intérieur de chaque ordre, il convient de procéder ensuite à une classification par degré, sachant que la proximité de parenté s’établit par le nombre de générations (C. civ., art. 741).

La dévolution en l ’ absence de conjoint survivant

La succession parentale est organisée de façon à conserver les biens dans la famille par le sang et de les transmettre aux plus proches parents que sont les descendants. C’est seulement à défaut d’enfants, petits-enfants ou descendants du troisième degré que les autres membres de la famille auront une vocation successorale, à savoir les père et mère (ascendants privilégiés) avec les frères et sœurs (collatéraux privilégiés), puis les ascendants (ordinaires) et enfin les collatéraux ordinaires.

Ce sont d’abord les descendants qui héritent et bénéficient donc de la transmission du patrimoine.

Tous les enfants ont les mêmes droits qu’ils soient issus ou non du mariage, voire soient nés d’un adultère ou aient bénéficié d’une adoption (C. civ., art. 733). S’ils sont décédés, ce sont les petits enfants qui héritent. En ce cas, le partage se fait en fonction du nombre d’enfants, partage par souche en raison du jeu de la représentation.

À défaut de descendant, c’est le deuxième ordre qui vient en rang utile (C. civ., art. 734). Il s’agit d’un ordre mixte composé des père et mère (ascendants privilégiés) et des frères et sœurs ainsi que de leurs descendants (collatéraux privilégiés). Cette appellation « ascendant et collatéral privilégié » est traditionnelle bien qu’elle ne soit pas visée dans la loi.

Comme il s’agit d’un ordre mixte, il faut envisager le cas du concours entre les intéressés mais il se peut également que le de cujus laisse à sa succession uniquement ses frères et sœurs ou uniquement ses père et mère. Trois situations peuvent donc se présenter.

Le concours entre les ascendants privilégiés et les collatéraux privilégiés est réglé par l’article 738 du Code civil. Si le défunt met en deuil son père, sa mère et ses frères et sœurs, le père a droit au quart de la succession, la mère a droit au quart et la moitié est à partager à parts égales entre les frères et sœurs, même s’ils sont de lits différents ou entre leurs descendants si l’un ou l’autre membre de la fratrie est décédé.

Si le père est mort ou si la mère est morte, le parent survivant a droit au quart et les collatéraux privilégiés se partagent les trois quarts. À l’inverse, si le défunt n’avait pas de frère et sœur, son père et sa mère encore en vie ont chacun droit à la moitié de la succession (C. civ., art. 736). Quand les père et mère sont décédés, les frères et sœurs ou leurs descendants récupèrent l’intégralité de la succession (C. civ., art. 737).

Si le défunt n’a pas de descendant et si ses père, mère, frères et sœurs ou neveux sont décédés ou n’existent pas, ce sont les héritiers du troisième ordre qui sont concernés, à savoir les ascendants ordinaires, c’est-à-dire les grands-parents ou les arrière-grands-parents (C. civ., art. 739). La moitié de la succession revient alors à la branche paternelle et l’autre moitié à la branche maternelle, la transmission patrimoniale reposant sur le jeu de la fente successorale. Dans chaque branche, l’ascendant le plus proche en degré écarte tous les autres. Les ascendants ordinaires sont aussi concernés par la transmission quand il n’y a pas de collatéraux privilégiés mais seulement le père ou la mère. Si c’est le père qui survit, il a la moitié et les ascendants ordinaires de la branche maternelle ont l’autre moitié et si c’est la mère qui est la seule encore en vie, elle a la moitié et l’autre moitié revient aux plus proches de ascendants ordinaires de la branche paternelle (C. civ., art. 738-1).

Le quatrième ordre concerne les collatéraux ordinaires, les collatéraux autres que les frères et sœurs et leurs descendants, à savoir oncles, tantes et cousins. Ils héritent si le défunt ne laisse ni descendants, ni collatéraux privilégiés, ni ascendants (C. civ., art. 740). Toutefois ils ne succèdent que jusqu’au sixième degré inclusivement et la fente est mise en œuvre pour partager la succession entre les collatéraux ordinaires de la branche paternelle et maternelle (C. civ., art. 749), de même que la proximité des degrés (C. civ., art. 750). À défaut d’héritiers, la dévolution des biens de la succession bénéficie à l’État (C. civ., art. 768).

La dévolution en présence d ’ un conjoint survivant

La succession conjugale a été complètement réformée par la loi du 3 décembre 2001. Le conjoint entre dans la famille, hérite à part entière et vient concourir directement avec les parents par le sang. Selon l’article 732 du Code civil, « est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé, contre lequel n’existe pas de jugement de séparation de corps ayant force de chose jugée ». Cela ne concerne que l’époux et non le partenaire ou le concubin. Il est parfois le seul héritier ou entre en concours avec les descendants ou les père et mère du défunt (C. civ., art. 756). En revanche, il prime les collatéraux privilégiés, exception faite pour le cas particulier des biens de famille, ainsi que les ascendants ordinaires et les collatéraux ordinaires.

Si le conjoint survivant est en concours avec des enfants issus des deux époux, qu’ils soient anciennement légitimes, naturels, légitimés par le mariage de leurs auteurs, adoptés par les deux époux ou enfant de l’un des époux, adopté par l’autre, il se voit offrir un choix. Il peut soit recueillir la totalité de la succession en usufruit, soit recueillir le quart de la succession en pleine propriété (C. civ., art. 757). En revanche s’il est en concours avec au moins un descendant du seul défunt, l’usufruit est écarté et il récupère toujours le quart en pleine propriété, les trois quarts restants étant partagés à parts égales entre les enfants communs ou non communs.

Lorsque le défunt n’a pas laissé de descendants mais a encore son père ou sa mère, un concours est prévu entre son conjoint survivant et ses ascendants privilégiés. Quand les père et mère sont tous deux vivants, le conjoint survivant recueille la moitié des biens ; l’autre moitié est répartie pour un quart au père et quart à la mère (C. civ., art. 757-1). Lorsque seulement le père ou la mère ont survécu au de cujus, la part qui lui serait revenue échoit au conjoint : le conjoint a donc un quart et le père ou la mère un quart. Il en va de même si l’un des parents est indigne ou renonce à la succession.

Lorsque le défunt n’a plus de descendant et plus de père et mère, mais des frères et sœurs, ces derniers sont écartés de la succession sauf exception. Grâce à l’article 757-2, le conjoint évince totalement les frères et sœurs du défunt, y compris les petits neveux, toutefois une exception est prévue pour les biens du défunt provenant d’un héritage familial ou d’une donation des membres de la famille, à savoir les biens de famille (C civ., art. 757-3). Le législateur a effectivement instauré un nouveau droit dit de retour légal au profit des collatéraux privilégiés. Le conjoint a droit à la moitié des biens de famille, l’autre moitié revenant à la fratrie mais les autres biens reviennent tous au conjoint qui écarte les collatéraux privilégiés.

Enfin le conjoint survivant écarte aussi les ascendants ordinaires (C. civ., art. 757-2), lesquels pourraient toutefois réclamer une pension alimentaire (C. civ., art. 758, al. 3), ainsi que les collatéraux ordinaires.