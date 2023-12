Les droits fantomatiques des personnes nées d’une PMA dont le tiers donneur est décédé

II – Vie privée des tiers donneurs décédés v ersus vie privée des enfants nés d’une AMP : un équilibre à réexaminer

En se fondant sur les textes applicables issus de la loi n° 2021-1017, la CAPADD considère que le décès du tiers donneur fait opposition à la transmission de ses données à l’enfant issu de l’AMP qui le demande, en l’absence de consentement exprès.

Dans son application de la loi, la CAPADD fait ainsi prévaloir une obligation de recueillir le consentement du tiers donneur à la transmission des données identifiantes et non identifiantes, alors même que :

• ce tiers donneur est décédé, sans pouvoir exprimer son consentement ;

• les données non identifiantes ne permettent, par nature, aucune identification du tiers donneur et ne peuvent donc attenter à sa vie privée.

Il n’est donc opéré aucune distinction, au regard du droit au respect de la vie privée, entre les donneurs en vie et les donneurs décédés, mais plus encore entre les données identifiantes et les données non identifiantes.

Il est difficilement compréhensible que le décès du donneur puisse faire obstacle à la communication de ses données identifiantes et non identifiantes pour les dons faits avant l’entrée en vigueur de la loi de 2021, alors que l’objectif poursuivi par le législateur est précisément d’assurer un équilibre entre l’anonymat du don et la possibilité pour la personne née du don d’avoir un accès à certaines données.

Alors que la survenue du décès du donneur devrait conduire à faire prévaloir les intérêts du demandeur, qui est lui encore en vie, cette circonstance s’avère être à l’inverse un obstacle à la transmission de toute information, face à l’impossibilité de rechercher le consentement du donneur.

Cette situation est encore plus déséquilibrée encore s’agissant des données non identifiantes d’un donneur décédé, pour lesquelles aucun obstacle juridique n’empêche leur transmission à un demandeur.

Or, un schéma qui tient compte du décès du donneur n’est pas inconnu du droit positif (v. par exemple les dispositions du Code de l’action sociale et des familles applicables à l’accouchement sous X).

Et cette position est conforme à celle de l’ensemble des États qui offrent un droit d’accès à l’identité du donneur.

C’est ce que rappelle la CEDH, dans son arrêt très récent du 7 septembre 2023 dans l’affaire Gauvin–Fournis et Silliau contre France3 :

C’est ce que rappelle aussi l’étude d’impact de loi du 2 août 2021, qui observait qu’« au Royaume-Uni, les enfants conçus par don peuvent accéder, à partir de 16 ans, à des données non identifiantes sur le donneur et ceux nés d’un don postérieur au 1er avril 2005 peuvent, à partir de 18 ans, accéder à l’identité du donneur en s’adressant à la HFEA (Human Fertilisation and Embryology Authority) ».

En France pourtant, la CAPADD ne fournit aucune donnée à un enfant né d’une AMP sans le consentement du tiers donneur et, quand il est décédé, son consentement est réputé manquant. Et ce, alors que de nombreuses instances en France se sont prononcées en faveur de la transmission des données non identifiantes et, en premier lieu, le Comité consultatif national d’éthique, qui a rappelé, à diverses reprises, qu’« il faut chercher, dans la complexité de chaque type de situation, l’équilibre le plus adapté au bien de l’enfant (…) ».

L’absence de transmission des données identifiantes, mais aussi et surtout non identifiantes dans le cas des tiers donneurs décédés pose la question de la conformité du dispositif national au droit européen et à la Constitution.

Il s’agit bien d’une méconnaissance excessive du droit à la vie privée tel qu’il se dégage de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme, les droits du donneur décédé prévalant sur ceux de la personne née du don, encore en vie.

Quelles raisons justifieraient que la loi interdise la transmission des données identifiantes du donneur décédé et plus encore, des données non-identifiantes ?

Sans même qu’il ne soit question de revendiquer un droit d’accès aux origines, cet état du droit soulève la question du respect du droit à la vie privée de la personne née du don, qui suppose un accès aux éléments essentiels qui forgent son identité, en ayant connaissance d’informations minimales, non-identifiantes, du donneur.

Le sujet n’a pas été réglé par la CEDH dans sa décision Gauvin–Fournis et Silliau contre France du 7 septembre 2023, puisqu’elle s’est uniquement penchée sur les données médicales non identifiantes.

Elle devra donc être réglée par les juridictions nationales, avant que la CEDH puisse à nouveau se prononcer sur la conformité du dispositif national.