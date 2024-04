Lutte contre les violences sexistes dans l’espace sportif en vue de protéger les mineurs

II – La prise en compte du domaine du sport pour assurer la protection des enfants

La proposition de loi n° 241 déposée le 16 janvier 2023 avait pour objectif de renforcer la protection des mineurs dans le milieu sportif car, en pratiquant des activités sportives de tout genre, beaucoup d’entre eux avaient été confrontés à des personnes dangereuses.

On avait relevé que de nombreux dirigeants des clubs sportifs fermaient les yeux face aux violences commises sur les personnes majeures ou mineures ayant choisi de pratiquer des activités sportives. En effet, il avait été noté dans le rapport de la Commission nationale consultative des droits de l’Homme « Avis sur les violences sexuelles et sexistes dans le sport : prévenir, protéger et accompagner »7 que le milieu sportif est « un écosystème qui favorise les violences sexuelles et sexistes ».

Par cette réforme, la loi n° 2024-201 du 8 mars 2024 vise à renforcer le contrôle de l’honorabilité des éducateurs sportifs, les dirigeants des clubs sportifs ont donc l’obligation de signaler aux autorités administratives ces comportements à risque. En effet, conformément à l’article L. 131-8-1 du Code du sport, les fédérations agréées doivent informer « sans délai le ministre chargé des sports lorsqu’elles ont connaissance du comportement d’une personne mentionnée au I de l’article L. 212-9 ou à l’article L. 322-1 dont le maintien en activité constitue un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ».

S’ils ne remplissent pas cette mission, la loi a introduit la création d’une mesure administrative d’interdiction de diriger alors un club sportif. L’article L. 322-3 du Code du sport permet effectivement à l’autorité administrative de « prononcer l’interdiction d’exercer, à titre temporaire ou définitif, la fonction mentionnée à l’article L. 322-1 » à l’encontre de toute personne constituant un danger ou enfreignant certaines obligations.

Les comportements à risque des éducateurs sportifs peuvent déboucher sur des agissements sexistes et faire souffrir les jeunes sportifs, raison pour laquelle le législateur a mis l’accent sur la nécessaire honorabilité des éducateurs sportifs, qu’ils soient professionnels ou bénévoles. Précisément, conformément à l’article L. 131-6 du Code du sport, les responsables des clubs sportifs doivent faire connaître l’identité complète des éducateurs sportifs qui travaillent en la matière et ils doivent informer l’autorité administrative s’ils ont connaissance d’un comportement dangereux des éducateurs sportifs professionnels ou bénévoles8.

Cette nouvelle loi permet de lutter contre les violences sexuelles dont peuvent être victimes différentes personnes qui pratiquent du sport, notamment les enfants, qui ont du mal à se défendre en pareil cas. Elle permet d’agir rapidement face à des personnes potentiellement dangereuses. Cette loi a cherche à améliorer encore la protection des mineurs mise en place par la loi Taquet de 2022 en renforçant la lutte contre ces infractions survenues dans le domaine sportif.

Cette nouvelle réforme permet de faire connaître à tous que les violences sexuelles dans le sport existent et qu’il est indispensable de renforcer les moyens de lutte contre une telle attitude, afin de sécuriser les pratiquants.

Beaucoup a été fait pour renforcer la protection des personnes qui pratiquent des activités sportives, mais qui risquent d’être confrontées aux comportements dangereux de leurs encadrants. En effet, si la loi s’attache particulièrement aux jeunes gens encore mineurs, certaines dispositions concernent l’ensemble des sportifs de tout âge. Grâce à cette réforme, les enfants vont être rassurés, mais leurs parents également.