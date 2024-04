Mise en place programmée d’un congé de naissance en remplacement du congé parental

Dans la conférence de presse du 16 janvier 2024 retransmise depuis l’Élysée, le président de la République a envisagé la mise en place d’un congé de naissance de six mois pour les deux parents, congé mieux rémunéré que le congé parental actuel, lequel est peu utilisé. Il a relevé que la « France sera plus forte si elle produit d’avantage », le problème semblant venir du fait que trop peu d’enfants naissent actuellement dans notre pays. C’est pour lutter contre la baisse de la natalité (I) qu’Emmanuel Macron dit vouloir faire le nécessaire pour que les familles qui gardent leur enfant soient mieux rémunérées grâce à la mise en place du congé de naissance (II).

I – Tentative de lutte contre la baisse de la natalité

Le nombre de grossesses et d’accouchements a baissé de 20 % depuis 2010. En effet, l’an passé, la France enregistre le plus faible nombre de naissances depuis la Seconde Guerre mondiale (données révélées lors du bilan démographique annuel de l’Institut national de la statistique et des études économiques). S’il est vrai qu’en 2022, il avait déjà été noté un recul de la natalité, celui-ci a été encore bien important en 2023 car il y a eu 678 000 naissances, soit une baisse de 6,6 %, à savoir de 48 000 par rapport au nombre d’enfants nés durant l’année 2022. La France est effectivement passée pour la première fois sous la barre des 700 000 naissances annuelles. De grands changements sont intervenus car, en 2010, les femmes avaient plus de 2 enfants, tandis que le nombre d’enfants par femme s’élève en 2023 à 1,68 contre 1,79 l’année précédente.

Il est vrai que les grossesses sont aujourd’hui plus tardives, les femmes accouchant en moyenne à 31 ans et beaucoup moins d’entre elles ont envie de devenir mères en raison des crises et du contexte environnemental mondial, anxiogène mais aussi économique.

Ainsi, de nombreuses personnes, vivant ou non en couple, jeunes ou âgées, ne souhaitent plus élever des enfants. C’est peut-être une certaine soif de liberté qui explique leur intention de ne pas devenir parents, de même que les difficultés financières que rencontrent pères et mères. En conséquence, la baisse de la natalité entraîne une baisse de la population active et un vieillissement des Français, avec des risques de danger pour les futures retraites. Ce phénomène peut sembler redoutable car la mise au monde de nombreux nouveau-nés permettrait à la France de conserver son rang mondial1. Effectivement, la baisse de la natalité pourrait entraîner des conséquences économiques et sociales voire laisser des personnes âgées isolées.

C’est pour améliorer le nombre de naissances et de familles désireuses d’accueillir des nouveau-nés qu’Emmanuel Macron a annoncé le remplacement du congé parental par le congé de naissance, congé se voulant très bien rémunéré. Cela peut permettre que plus d’hommes et de femmes aient envie de devenir parents. En effet, pour le président de la République, il faut « rendre la France plus forte et plus juste ». Pour lui, elle sera plus forte si elle produit davantage car le nombre d’habitants augmentera.

Cela permettra aussi au gouvernement de poursuivre son soutien aux familles, point qui avait déjà été évoqué dans une réponse ministérielle2 car la question n° 5454 du 14 février 2023 avait déjà évoqué la baisse de la natalité. Pour le ministre de la Santé et de la Prévention, faciliter la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle aurait un impact plus important sur la natalité.

Dans la conférence de presse du 16 janvier 2024, le chef de l’État a non seulement envisagé de remplacer le congé parental par le congé de naissance, mais aussi de mieux prendre en compte les risques d’infertilité pour lutter contre la dénatalité.

En effet, tenant compte des risques vécus par de nombreuses personnes et de la nécessité de sensibiliser la population aux enjeux d’infertilité, il entend généraliser un examen gynécologique pour les femmes et un spermogramme pour les hommes dès qu’ils atteignent l’âge de 25 ans, examens qui seront remboursés par la Sécurité sociale. Cela permettra d’accentuer le travail de recherche sur la fertilité en France et de prodiguer des conseils aux intéressés parce que la fréquence de l’infertilité masculine et féminine n’a cessé d’augmenter au fil du temps. Lors des travaux menés sur la dénatalité, mais aussi lors de la loi Bioéthique de 2021, il a été relevé que de nombreuses personnes ayant un désir d’enfant n’ont pas pu en avoir, les femmes ne pouvant pas démarrer une grossesse ou les femmes enceintes étant victimes de fausses couches, causes de souffrances3. Il ne faut assurément pas que l’infertilité, qui est un enjeu de santé publique majeur, soit négligée par les pouvoirs publics.

Il ressort également d’une proposition de loi déposée au Sénat le 24 janvier 2024 qu’il faudrait que les parlementaires veillent à cet effondrement démographique pour faire progresser la France et éviter que le nombre d’habitants stagne4. Pour mieux aider les familles, ce texte entend lancer la création d’une commission d’enquête sur les réalités, les causes et les conséquences de la dénatalité française.