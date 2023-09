Nouvelles précisions sur le régime juridique du changement de nom

Beaucoup de changements sont intervenus ces dernières années et il fallait clarifier les démarches à entreprendre. Pour ce faire, la circulaire du 15 juin 2023 de présentation des dispositions issues de la loi n° 2022-301 du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation est intervenue pour préciser le régime juridique du changement de nom, circulaire d’application immédiate. Elle précise le régime juridique du changement de nom, y compris en cas d’adjonction d’un nom d’usage.

Circ., 15 juin 2023, de présentation des dispositions issues de la loi n° 2022-301 du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation, NOR : JUSC2309291C : BOMJ, 15 juin 2023 : https://lext.so/5BgWau

La circulaire du 15 juin 2023 vient d’abroger la circulaire du 3 juin 2022 (NOR : JUSC22115808C) de présentation des dispositions issues de la loi du 2 mars 20221 qui avait été mise en place après la réforme de 2022 relative au changement de nom (loi n° 2022-301 du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation2) et qui était entrée en vigueur le 1er juillet 2022 comme la loi. Cette réforme de 2022 a apporté des modifications aux règles relatives au nom d’usage et au changement de nom, en particulier pour créer une procédure simplifiée et la circulaire de 2022 a présenté l’ensemble des nouvelles dispositions issues de cette réforme, les présentant dans trois fiches. Des précisions complémentaires ont été apportées par la circulaire de 2023 dans trois fiches également.

Cette réforme très symbolique de 2022 est intervenue longtemps après l’importante réforme mise en place par la loi n° 2002-304 du 4 mars 20023, dont on a fêté le vingtième anniversaire4 en rappelant qu’elle permet dorénavant aux parents de transmettre le nom maternel5. Pour faire avancer les choses, le législateur a, par la suite, mis l’accent sur la simplification du changement de nom en 2022, validant rapidement la proposition de loi qui envisageait entre autres de renforcer la liberté et l’autonomie des majeurs en leur permettant de changer leur nom sans avoir à se justifier6. Plusieurs pistes ont été suivies, le législateur s’intéressant au nom d’usage (L. n° 2022-301, 2 mars 2022, art. 1er) à accorder aux enfants majeurs ou mineurs (C. civ., art. 311-24-2) ou aux époux (C. civ., art. 225-1) et mettant surtout en place une procédure simplifiée de changement de nom (L. n° 2022-301, 2 mars 2022, art. 2). Depuis le 1er juillet 2022, toute personne majeure peut se rendre en mairie pour ne plus être désignée sous le nom paternel lorsque seul ce nom lui a été transmis à la naissance, et porter désormais celui de sa mère ou inversement, voire accoler les noms paternel et maternel (C. civ., art. 61-3-1). Il lui suffit de contacter l’officier d’état civil dépositaire de son acte de naissance ou encore de son lieu de résidence, ce dernier n’ayant pas à contrôler le caractère légitime du motif de sa demande7, comme le fait le garde des Sceaux quand il est contacté sur la base de l’article 61 du Code civil en vue de délivrer le décret de changement de nom. Il ne faut toutefois pas oublier cette piste car la modification du nom en mairie ne peut intervenir qu’une fois et si l’intéressé veut un nouveau changement il a encore la possibilité de faire une demande au garde des Sceaux.

La loi de 2022 a en outre permis au juge, d’une part, de prévoir le changement du nom d’un mineur visé par le retrait de l’autorité parentale (L. n° 2022-301, 2 mars 2022, art. 3 – C. civ., art. 380-1), demande à introduire par le parent titulaire de l’autorité parentale ou par un administrateur ad hoc si ce dernier est défaillant, et d’autre part, elle s’est intéressée à la situation des majeurs sous tutelle (L. n° 2022-301, 2 mars 2022, art. 4) afin de leur permettre de changer leur prénom sans devoir demander à leur tuteur de les représenter (C. civ., art. 60).

Ces innovations ont été fort appréciées et le garde des Sceaux a fait savoir que depuis juillet 2022, date de l’entrée en vigueur de la réforme, 70 000 personnes ont contacté des officiers d’état civil pour prendre un nom de famille qui leur convient mieux et retirer le nom d’un parent auteur par exemple de maltraitances, voire d’inceste, ou qui n’a pas maintenu de liens avec ses enfants depuis la rupture du couple parental. Elles veulent aussi pouvoir porter le nom d’un parent aimé, mais qui ne leur a pas été transmis à la naissance, en remplaçant le nom de famille ou en accolant les deux noms.

Pour bien soutenir les personnes intéressées par ces démarches, il était ressorti de travaux que des points restaient à clarifier un an après l’entrée en vigueur de la réforme de 2022, raison pour laquelle la circulaire a précisé de nombreux points pour bien faire connaître les changements mis en place par le législateur en 2022 (I). La circulaire de 2023 est à saluer car, dans le but d’aider les personnes visées mais aussi les officiers d’état civil, elle a rassemblé de nombreux exemples dans trois fiches (II).

I – Les apports de la circulaire du 15 juin 2023 Abrogeant la circulaire du 3 juin 2022 de présentation des dispositions issues de la loi du 2 mars 2022 (NOR : JUSC2215808C), la nouvelle circulaire du 15 juin 2023 de présentation des dispositions issues de la loi n° 2022-301 du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation (NOR : JUSC2309291C) a été mise en place par le ministère de la Justice pour aider les personnes concernées, certaines s’étant posé des questions depuis le 1er juillet 2022. Pour que les nouveautés en matière de changement de nom soient connues de tous et que chacun comprenne ce qu’il peut faire, la circulaire contient trois fiches qui passent en revue les thématiques abordées, fiches n° 1 (A), n° 2 (B) et n° 3 (C). A – La fiche n° 1 et les précisions relatives au nom d’usage Le nom d’usage ne remplace pas le nom de famille, mais il est possible d’utiliser comme nom d’usage le nom de son conjoint (nom marital) ou le nom du parent qui n’a pas transmis le sien à la naissance. Ce nom est utilisé par la personne dans la vie courante mais il ne figure pas dans son acte de naissance, même s’il peut être utilisé dans des documents officiels. Grâce à cette première fiche, les personnes vont mieux comprendre comment il est possible de recourir à ce nom d’usage en cas de mariage8, mais pas en cas de pacs, ainsi que dans le cadre des liens de filiation. Pour le nom d’usage des enfants, deux modèles sont mis à la disposition des familles pour faciliter leurs démarches, à savoir un modèle d’accord parental pour transmettre ce nom à un enfant, document qui n’est pas toujours pertinent car tout parent peut adjoindre son nom à son enfant sans que son conjoint ou compagnon donne son accord, ce qui n’était pas possible avant la réforme de 20229, et un modèle de consentement à ce changement de nom pour tout mineur de plus de 13 ans. Les parents vont ainsi comprendre comment agir s’ils ont des noms composés et qu’ils ont intérêt de conserver le document contenant l’accord parental, mais également que lorsque le père ou la mère fait cette démarche seul, il doit en informer l’autre parent. Il leur est rappelé en outre que le nom de famille ne peut pas disparaître, le nom d’usage étant seulement adjoint en seconde position au nom accordé à l’enfant à sa naissance. B – La fiche n° 2 et les précisions relatives à la procédure simplifiée de changement de nom La loi du 2 mars 2022 a beaucoup fait parler d’elle car elle a abordé le thème du changement de nom en créant une voie nouvelle en se rendant en mairie. Les intéressés peuvent, depuis le 1er juillet 2022, changer leur nom de famille de deux manières. Ils peuvent soit remplacer leur nom de famille, qui est souvent le nom paternel, par le nom du parent qui n’a pas transmis le sien, alors que depuis la loi du 4 mars 2002 l’enfant peut porter dès sa naissance le nom paternel ou maternel ou encore les deux noms, dans l’ordre que les familles choisissent (C. civ., art. 311-21), soit décider de porter les deux. Il suffit qu’ils contactent l’officier d’état civil de la commune où leur acte de naissance a été rédigé ou de leur lieu de résidence10, sans avoir à justifier un intérêt légitime. En revanche, le changement de nom introduit en contactant le garde des Sceaux (C. civ., art. 61) n’a pas été supprimé et la circulaire autorise ces deux pistes, sachant que tenter d’obtenir un décret de changement de nom est le seul moyen possible quand la personne veut se voir accorder un patronyme qui n’est ni le nom paternel, ni le nom maternel11. Néanmoins, une personne qui a déjà été entendue par le ministre de la Justice pour changer de nom ou qui l’a fait dans le cadre d’une francisation reste autorisée à se rendre en mairie plus tard pour reprendre un nom parental. En outre, la circulaire rappelle qu’il faut atteindre l’âge de la majorité pour faire cette démarche en mairie et qu’il est interdit aux parents de programmer un tel changement de nom pour leur enfant mineur, alors qu’ils ont la possibilité de contacter le garde des Sceaux en vue de tenter d’obtenir un nouveau nom si tel est son intérêt. Par ailleurs, lorsque la personne qui envisage de se rendre en mairie pour modifier son nom est un majeur protégé, son autonomie est soutenue car elle n’a pas besoin d’être accompagnée, ni représentée par son curateur ou son tuteur12. C – La fiche n° 3 et les précisions relatives au changement de prénom du majeur sous tutelle Depuis la réforme de 2022, une personne majeure sous tutelle peut se rendre en mairie pour obtenir le changement de son prénom sans passer par son représentant légal. S’il est vrai que depuis la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, toute personne peut demander à l’officier d’état civil de changer de prénom, pour les majeurs en tutelle, il fallait auparavant que la demande soit remise par le représentant légal (C. civ., art. 60)13. Des clarifications sont apportées sur ce point pour rappeler que le tuteur n’est pas visé. La circulaire rappelle les exigences en la matière, à savoir que la personne majeure soit bien présente puisqu’elle est la seule à être habilitée à déposer la requête de changement de prénom, demande qu’elle doit également signer ensuite.