Plus de prévisibilité et de justice en droit des régimes matrimoniaux

II – Déchéance des avantages à effet retardé résultant de la convention matrimoniale en cas d’indignité matrimoniale

Faute de disposition spécifique, l’époux meurtrier de son conjoint conservait jusqu’à présent les avantages matrimoniaux prenant effet au décès. Cette solution était d’autant plus choquante qu’il est par ailleurs frappé d’une indignité successorale17 et que les donations entre époux peuvent être révoquées pour ingratitude18. La Cour de cassation ayant refusé l’application de ces règles à un avantage résultant de l’adoption d’une communauté universelle19, la loi du 31 mai 2024 vient combler un vide législatif. La sanction à retenir a cependant donné lieu à des hésitations entre une révocation pour ingratitude calquée sur celle des donations entre vifs20, envisagée dans la proposition de loi initiale, et une déchéance pour indignité, proposée par la commission des lois et admise dès la première lecture par l’Assemblée nationale et le Sénat. Le choix de la révocation aurait notamment présenté l’inconvénient d’opérer un nouveau rapprochement du régime des avantages matrimoniaux de celui des donations entre époux, déjà identiques quant à leur sort au divorce ou au décès en présence d’enfants réservataires non issus des époux, brouillant un peu plus la distinction entre ces notions. En outre, son insertion initialement prévue à l’article 1527 du Code civil la limitait aux régimes communautaires, alors qu’il est aujourd’hui admis que des avantages peuvent naître de clauses d’autres régimes conventionnels. La loi du 31 mai 2024 complète au contraire le chapitre Ier du titre V du livre III du Code civil relatif aux dispositions générales des régimes matrimoniaux, permettant ainsi une application plus étendue, quel que soit le régime matrimonial choisi. Son domaine semble en outre plus large que celui des avantages matrimoniaux puisqu’il vise les clauses de la convention matrimoniale, prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, qui confèrent un avantage. L’expression semble ainsi englober non seulement les avantages matrimoniaux au sens strict mais aussi les avantages qui s’en distinguent ou divisent ; elle présente de ce point de vue l’intérêt d’éluder la question de la qualification. En outre, les nouveaux articles 1399-1 à 1399-5 ne font plus référence à la révocation pour ingratitude mais s’inspirent des règles de l’indignité successorale en prévoyant une déchéance du bénéfice de ces clauses, automatique dans les cas les plus graves et facultative dans les autres hypothèses. Selon le nouvel article 1399-1, l’époux condamné, comme auteur ou complice, pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort à son époux ou pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné sa mort sans intention de la donner en est déchu de plein droit dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Même si le terme d’indignité et les articles 726 et 727 du Code civil n’y sont pas cités, cette nouvelle disposition reprend tous les cas d’indignité successorale automatique et englobe également certains cas d’indignité successorale facultative en ne distinguant pas, pour les faits mentionnés, la condamnation à une peine criminelle de la condamnation à une peine correctionnelle. Les autres cas d’indignité successorale facultative se retrouvent au nouvel article 1399-2, qui prévoit une possibilité de déchéance pour l’époux condamné, comme auteur ou complice de tortures, d’actes de barbarie, de violences volontaires, de viol ou d’agression sexuelle envers son époux, ainsi que pour le conjoint condamné pour témoignage mensonger contre son époux dans une procédure criminelle, pour s’être volontairement abstenu d’empêcher un crime ou un délit contre l’intégrité corporelle de son époux d’où il est résulté sa mort, alors qu’il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers, ou pour dénonciation calomnieuse contre son époux lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue. L’absence de référence à l’indignité successorale permet dans tous les cas d’appliquer la déchéance lors de la liquidation du régime matrimonial. La condamnation pénale de l’époux coupable des faits mentionnés aux articles 1399-1 et 1399-2 suffit à entraîner une déchéance automatique ou à ouvrir la possibilité d’une déchéance facultative, tant pour les avantages prenant effet au décès d’un époux que pour ceux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial. Cette dernière hypothèse résulte du texte proposé par le Sénat et permet de l’étendre aux autres causes que le décès du conjoint. Le Sénat est également à l’origine d’une autre extension, sanctionnant par la déchéance automatique l’époux qui a commis les faits visés à l’article 1399-1, alinéa 1, lorsque l’action publique n’a pas pu être exercée ou s’est éteinte en raison d’un décès, ce qui permet opportunément de l’appliquer lorsque le conjoint n’a pas pu être condamné.

S’agissant de la déchéance facultative, son régime est proche de celui de l’indignité successorale facultative. La déclaration peut être prononcée par le tribunal judiciaire, à la demande d’un héritier ou du ministère public, mais aussi de l’époux de la personne condamnée21. Cette dernière expression permet ainsi au conjoint d’obtenir la déchéance même s’il n’est pas héritier. Il semble en outre que la demande du ministère public ne soit pas ici subsidiaire, alors qu’il ne peut former une demande en déclaration d’indignité successorale qu’en l’absence d’héritier22. Le délai pour agir est cependant le même. La demande doit être formée dans les six mois à compter de la dissolution du régime matrimonial ou du décès si la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité lui est antérieure ou à compter de cette décision si elle lui est postérieure. Une possibilité de pardon était toutefois prévue dans le texte adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, qui envisageait que la déchéance ne s’applique pas lorsque le défunt, postérieurement aux faits et à la connaissance qu’il en avait eue, aurait réitéré de manière expresse sa volonté que l’intégralité des clauses de la convention matrimoniale s’applique en cas de décès. Cette faculté de pardon, proche de celle existante en matière d’indignité successorale23, a cependant été supprimée par le Sénat et n’a pas été reprise ensuite. Cette suppression semble opportune en raison des risques d’emprise et de pression que pourrait exercer le conjoint violent sur l’autre pour obtenir ce pardon24.

Dans tous les cas, l’époux déchu est tenu de rendre tous les fruits et revenus résultant de l’application des clauses de la convention matrimoniale qui lui confèrent un avantage et dont il a eu la jouissance depuis la dissolution du régime matrimonial25. Il est en outre expressément prévu que la communauté doive une récompense à l’époux apporteur lorsqu’une clause de la convention matrimoniale prévoit l’apport à la communauté de biens propres de l’époux de la personne condamnée26. L’Assemblée nationale avait envisagé que cette clause soit réputée non écrite dans les cas de déchéance automatique, mais le Sénat a supprimé cette proposition. La solution retenue n’aboutit cependant pas au même résultat, les biens ainsi apportés à la communauté restant en principe communs, sauf en cas de divorce si le contrat de mariage prévoit la possibilité pour les époux de les reprendre. Le fait que la communauté soit débitrice d’une récompense au profit de l’époux apporteur permet certes une compensation en valeur mais n’écarte pas l’époux indigne du partage en nature des biens initialement propres à son conjoint devenus communs.

Poursuivant la lutte contre les violences intrafamiliales, la loi du 31 mai 2024 introduit néanmoins en droit des régimes matrimoniaux une sanction efficace des violences conjugales, également applicable aux conventions matrimoniales conclues avant son entrée en vigueur. La nouvelle prévisibilité patrimoniale issue de la modification de l’article 265 du Code civil s’accompagne bien d’une nouvelle justice patrimoniale au sein de la famille.