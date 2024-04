Prise en compte de l’industrie personnelle de l’époux pour le calcul des acquêts nets dans le régime de la participation aux acquêts

Encourt la cassation l’arrêt qui ne prend pas en compte le travail personnel d’un époux dans le patrimoine originaire et le patrimoine final nécessaire au calcul de la créance de participation.

Cass. 1re civ., 13 déc. 2023, no 21-25554 Extrait :

Cass. 1re civ., 13 déc. 2023, no 21-25554

Le régime de communauté différée des augments (Zugewinngemeinschaft). Le droit français s’est largement inspiré du droit des régimes matrimoniaux allemand, dont le régime légal est depuis le 1er juillet 1958 celui du régime de communauté différée des augments. En effet, le législateur français a incorporé en 1965 dans le Code civil le régime conventionnel de la participation aux acquêts qui s’inspire du régime matrimonial allemand de la communauté différée des augments. Les principes du régime conventionnel de participation aux acquêts ont été corrigés en 1985. Récemment, l’accord franco-allemand1 instituant un régime matrimonial optionnel de la participation aux acquêts répond aux besoins de reconnaître un droit matériel de la famille uniforme dans les deux États2.

Le régime de la participation aux acquêts. Le titre V du livre III du Code civil intitulé « Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux » contient l’article 1569 qui énonce : « Quand les époux ont déclaré se marier sous le régime de la participation aux acquêts, chacun d’eux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels, sans distinguer entre ceux qui leur appartenaient au jour du mariage ou lui sont advenus depuis par succession ou libéralité et ceux qu’ils ont acquis pendant le mariage à titre onéreux ». L’article 1569 dudit code poursuit en précisant que « pendant la durée du mariage, ce régime fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens ». À la dissolution du régime, chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l’autre, et mesurés par la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final. In fine, le texte précise que le droit de participer aux acquêts est incessible tant que le régime matrimonial n’est pas dissous. Si la dissolution survient par la mort d’un époux, ses héritiers ont les acquêts nets faits par l’autre, les mêmes droits que leur auteur.

Les faits. Au cas d’espèce, deux époux divorcent et procèdent à la liquidation de leur régime matrimonial de la participation aux acquêts. Madame T., pharmacienne, estime que pour calculer la créance de participation il ne convient pas de tenir compte de son industrie personnelle déployée dans son officine pharmaceutique. La cour d’appel donne raison à Mme T. et considère que la valeur de l’officine de pharmacie de Mme T. est identique dans le patrimoine originaire et final sans tenir compte d’une éventuelle incidence de l’industrie personnelle de l’épouse sur l’état du bien. Monsieur D. (le mari) forme un pourvoi en cassation en soutenant à nouveau qu’il convient de tenir compte des plus-values industrielles réalisées par Mme T., son épouse. La Cour de cassation censure les juges du fond aux visas des articles 1569, 1571 et 1574 du Code civil. Les magistrats du Quai de l’Horloge estiment qu’en statuant ainsi, alors qu’il ressortait de ses circonstances que, par son industrie personnelle, Mme T. avait amélioré l’état du bien entre le jour du mariage et le jour de la dissolution du régime matrimonial, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Problématique. Le régime de la participation aux acquêts est « le mal-aimé » des régimes conventionnels pour deux raisons principales. D’une part, il n’échappera à personne que l’arrêt rapporté rappelle le débat doctrinal sur la délicate question de la nature de la clause d’exclusion des biens professionnels, dont on hésite à déterminer si elle constitue ou non un avantage matrimonial révocable3. D’autre part, le régime de la participation aux acquêts suscite des difficultés d’interprétation liées à sa nature hybride comme l’illustre l’arrêt rapporté. Le calcul de la créance de participation, comme l’évaluation des récompenses dans le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, suscitent des interrogations (I). La solution de l’arrêt rapporté peut aboutir au dévoiement du régime de la participation aux acquêts (II).