Retour sur les conditions de la déclaration judiciaire de délaissement parental

5. Avant d’envisager les éléments conditionnant la déclaration judiciaire de délaissement parental (B), il apparaît nécessaire de souligner la particularité de la situation de la mère : celle-ci fait l’objet d’une mesure de protection juridique. Pour autant cette circonstance apparaît comme indifférente au prononcé du délaissement parental (A).

A – L’indifférence de la mesure de protection dont fait l’objet la mère

6. En l’espèce, la mère de l’enfant fait l’objet d’une mesure de curatelle, confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM), ici une association tutélaire.

Si une telle mesure de protection a été prononcée, c’est bien parce qu’a pu être médicalement constatée3 une altération des facultés mentales de la mère, l’empêchant de pourvoir seule à ses intérêts4 et nécessitant le besoin pour elle d’être assistée et contrôlée de manière continue dans les actes importants de la vie civile5.

L’expertise psychiatrique diligentée par le juge des enfants en 2016 témoigne de cette altération : la mère présente un retard mental et « une structuration limite, marquée par l’immaturité, la dépendance affective et la crainte de l’effondrement » avec néanmoins un « ancrage dans la réalité préservé ».

7. Pour autant, il convient de rappeler que l’ouverture d’une mesure de protection juridique, quelle qu’elle soit, ne conduit pas l’organe de protection à assister le majeur protégé parent, ou a fortiori à le représenter, pour les actes relatifs à l’enfant de ce dernier. Au contraire, l’article 458 du Code civil fait des actes d’autorité parentale relatifs à la personne de l’enfant des actes strictement personnels : le majeur protégé ne peut être ni assisté, ni représenté pour la réalisation de ces actes6. L’organe de protection n’a pas à intervenir et le majeur protégé demeure seul maître de ses prérogatives parentales7. Rappelons en outre que l’altération des facultés mentales ou l’ouverture d’une mesure de protection n’est pas une situation qui, en soi, conduit à priver le parent majeur protégé de l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de son enfant : seul peut être privé de l’exercice de l’autorité parentale le parent qui est hors d’état d’exprimer sa volonté, en raison notamment de son incapacité, de son absence ou d’une autre cause8.

Il n’en reste pas moins que le majeur protégé, comme la mère de l’enfant en l’espèce, peut ne pas être apte à prendre en charge l’enfant. Dans ce cas, des solutions pourront être trouvées dans le droit de l’autorité parentale et dans les dispositions relevant de la protection de l’enfance. Ainsi, si l’autre parent est capable de prendre soin de l’enfant, un exercice unilatéral pourra être prononcé par le juge aux affaires familiales (JAF) à son égard9. L’enfant peut également être confié à un tiers10, qui pourra effectuer les actes usuels de l’autorité parentale relatifs à sa surveillance et son éducation, les parents conservant en ce cas l’exercice de l’autorité parentale11.

En outre, si la situation du majeur protégé conduit à mettre en danger son enfant dans sa santé, sa sécurité ou sa moralité, ou si les conditions de son éducation ou de son développement sont gravement compromises, le juge des enfants peut prononcer une mesure d’assistance éducative12.

8. C’est ce qui s’est passé en l’espèce : la situation des parents (sans que l’on connaisse les difficultés éducatives propres au père de l’enfant) a conduit le juge à ordonner, peu après la naissance de l’enfant, une mesure de placement, en accordant tout de même un droit de visite médiatisé aux parents.

La mesure s’est maintenue pendant près de six ans, sans que l’accompagnement social mis en place ne permette aux parents de retrouver une autonomie dans la prise en charge de l’enfant. Au contraire, le lien entre l’enfant et ses parents, en particulier sa mère, n’a pu être restauré, en témoignent les mesures adoptées pour protéger l’enfant. Dans un premier temps, un droit de visite médiatisé a été instauré puis il a été suspendu dans un second temps, le juge des enfants maintenant tout de même un droit de correspondance. La mère ne s’était pas suffisamment saisie de ce droit, ce qui justifie dans un dernier temps la demande de délaissement parental.

9. Le fait que la mère soit sous mesure de protection n’exclut pas la possibilité de demander une déclaration judiciaire de délaissement parental.

On aurait pu cependant s’interroger sur ce point, dès lors que l’article 381-1 du Code civil exige que le ou les parents n’aient pas été « empêchés par quelque cause que ce soit » de maintenir leurs relations avec l’enfant.

On pourrait voir là une résurgence de l’ancienne condition de la déclaration judiciaire d’abandon13, qui ne pouvait être prononcée que si le désintérêt parental était volontaire14. À ce titre, la jurisprudence avait pu considérer que le désintérêt était involontaire s’agissant d’une mère présentant des anomalies mentales atteignant les sphères intellectuelles, affectives et de la volonté, et qui avait été hospitalisée15. L’intention des parlementaires, résultant de la proposition de loi et des discussions qui ont conduit à l’adoption de la loi du 14 mars 201616, était d’objectiver17 la nouvelle déclaration judiciaire de délaissement parental, afin de faciliter son prononcé18. Néanmoins, la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale19 a introduit cette nuance que les parents n’aient pas été empêchés par quelque cause que ce soit20, qui a fait craindre un retour à l’exigence d’un délaissement volontaire.

10. S’agissant de la situation du parent majeur protégé dans notre espèce, les juges n’ont pas considéré qu’il y avait là une cause expliquant l’empêchement du maintien des relations entre la mère et l’enfant. Doit-on y voir une approche purement objective du délaissement parental de la part des juges ? Une telle conclusion est incertaine, dès lors que la mère faisait l’objet d’une mesure de curatelle et pouvait exprimer une volonté, bien qu’altérée par son trouble mental. Rien n’indiquait que l’altération de ses facultés personnelles l’avait empêché d’entretenir les relations nécessaires à l’éducation et au développement de son fils. Au contraire, il lui est reproché de ne pas avoir mis en œuvre d’actes concrets permettant d’attester de sa volonté de reprendre une relation avec son fils. On peut à ce titre rapprocher cette décision de l’arrêt du 1er février 201721, rendu sur le fondement de l’article 350 du Code civil (ancien), où la mère de l’enfant, à l’encontre de laquelle la demande de délaissement parental était faite, avait invoqué le caractère involontaire de son désintérêt, au regard des problèmes psychologiques qu’elle endurait, et qui avait conduit à ce qu’elle fasse l’objet d’une curatelle renforcée. La Cour de cassation avait repris les constatations des juges du fond qui avaient bien démontré le caractère volontaire du désintérêt de la mère22.

11. Remarquons par ailleurs, au regard de la jurisprudence antérieure, qu’il ne peut être démontré un désintérêt involontaire (et aujourd’hui un empêchement par quelque cause que ce soit), résultant de la suppression d’un droit de visite et d’hébergement découlant du comportement du parent. Dans une affaire, le père, condamné pour des faits d’agressions sexuelles commises à l’égard de ses enfants, avait pu arguer du fait que son désintérêt à l’égard de l’enfant était involontaire, puisqu’il avait été privé de son droit de visite par le juge, en raison des faits et de son incarcération. La cour d’appel de Rennes avait sèchement rejeté cet argument23.