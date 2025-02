Soutien aux enfants souffrant de troubles du neuro-développement

Beaucoup de personnes présentent des troubles du neuro-développement (TND), ce qui risque de les handicaper. Pour les soutenir il faut pouvoir rapidement les repérer et, quand ce sont des enfants qui les subissent, il faut mettre en place un dispositif consacré à la scolarisation en milieu ordinaire. En outre, il importe de former les équipes pédagogiques à l’accueil et à l’éducation des mineurs à l’école, au collège ou au lycée mais aussi de mieux soutenir les familles. La loi n° 2024-1028 du 15 novembre 2024 prévoit la mise en place de plusieurs dispositifs permettant aux enfants atteints de TND d’évoluer dans le milieu dit ordinaire de scolarisation et soutient toutes les personnes souffrant de ces troubles.

Le législateur a pris en compte les victimes de troubles du neuro-développement, face à la souffrance des enfants et à la nécessité d’améliorer leur scolarisation, avec la loi n° 2024-1028 du 15 novembre 2024. Certes, s’est écoulé un certain temps depuis la proposition de loi, texte n° 908 de Madame Jocelyne Guidez, qui avait été déposée au Sénat le 3 août 2023.

Pour mesurer les apports de cette réforme, il faut d’abord comprendre quels sont les troubles liés au neuro-développement, qui peuvent apparaître très tôt dans l’enfance (I).

Grâce à cette loi, on comprend bien qu’il faut les repérer rapidement et faire le nécessaire pour soutenir les victimes (II), sachant que, pour les enfants, il fallait comprendre qu’il serait pertinent de les aider efficacement pendant leur scolarisation (III). Tout est fait pour favoriser le repérage de ces troubles, afin de mieux accompagner tous les jeunes gens.

Il est donc essentiel de repérer les TND dès le plus jeune âge et de faire le nécessaire pour favoriser le développement et l’apprentissage des enfants atteints.

Les concernant, il est aussi beaucoup question des troubles du développement de la communication et des interactions sociales, à savoir les différents troubles de l’autisme qui comportent des troubles de la communication et des interactions sociales associés à une restriction et une répétition des comportements, des intérêts et des activités. Selon l’Assurance-maladie, « le neuro-développement de l’enfant recouvre l’ensemble des performances qu’il développe quand il grandit grâce à son activité cérébrale ».

Ces troubles les touchent très jeunes et sont de longue durée. En effet, les TND regroupent les troubles du spectre de l’autisme, les troubles du développement intellectuel, les troubles du langage oral, les troubles du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH), les troubles de l’apprentissage de la lecture, de l’orthographe ou des mathématiques, ainsi que les troubles du sommeil et de l’alimentation, raison pour laquelle les enfants, même s’ils ne sont pas systématiquement très malades, souffrent durablement.

Pour les enfants, les TND se manifestent par des déficits en matière de langage, de motricité et d’habileté affectant leur vie familiale, scolaire et sociale. Ces troubles, qui apparaissent dès l’enfance, constituent un handicap durable et une lourde dégradation du bien-être.

Ces troubles peuvent débuter dès la période anténatale et se poursuivre quand ils deviennent adultes. En effet, leur cerveau étant bloqué dès leur plus jeune âge, voire avant la naissance, cela leur pose des problèmes en matière de motricité, de vision, d’audition, de langage et dans les interactions sociales. Il leur faut en conséquence beaucoup de temps pour réaliser leurs apprentissages.

Ces troubles affectent le système nerveux, le cerveau, la vision, peuvent perturber la motricité et le langage, et peuvent aussi entraîner de la lenteur, de l’imprécision et de la maladresse.

La loi n° 2024-1028, adoptée le 15 novembre 2024, vise à améliorer le repérage et l’accompagnement des personnes présentant des troubles du neuro-développement et à favoriser le répit des proches aidants 1 . Elle a été votée pour permettre à tous une détection précoce des TND.

Les troubles du neuro-développement (TND) affectent la formation des réseaux neuronaux associés à la motricité, à la vision, à l’audition, au langage et aux interactions sociales. Ils peuvent apparaître dès le plus jeune âge, parfois même avant la naissance.

II – Soutien aux personnes touchées par les troubles du neuro-développement

Prendre en compte correctement les TND est capital ; ils démarrent très tôt puisqu’ils débutent, nous l’avons vu, avant la naissance de ces victimes et ils concernent également les adultes. Repérer ces troubles au plus vite est un enjeu important de la loi n° 2024-1028 du 15 novembre 2024 visant à améliorer le repérage et l’accompagnement des personnes présentant des troubles du neuro-développement et à favoriser le répit des proches aidants. La volonté du législateur est d’aider toutes les victimes (A), tout en mettant en œuvre de nombreuses interventions spécialement adaptées aux enfants (B).

A – Mise en place d’aides nécessaires pour toutes les victimes Les victimes sont nombreuses, le gouvernement ayant fait savoir qu’une personne sur six souffre de TND, des personnes de tout âge pouvant être handicapées par ces troubles. En outre, dans l’exposé des motifs de la proposition de loi, il est précisé que ces troubles « concernent près de 100 000 enfants par an, soit près de 10 à 15 % des enfants naissant chaque année », en particulier les cas de prématurité. La Haute autorité de santé (HAS) a aussi révélé que ces troubles concernent 5 % de la population, ce qui est considérable au regard des 35 000 naissances chaque année. Sont donc touchés en premier lieu des bébés, des mineurs (le cerveau continuant de se développer après la naissance), mais aussi des adultes, souffrant de troubles cognitifs ainsi que de pathologies neurologiques et psychiatriques qui affectent leurs conditions de vie, comme cela a été relevé dans la proposition de loi. Il faut également préciser que les parents de l’enfant victime et les membres de sa famille sont aussi affectés, on a effectivement constaté le désarroi des familles devant la prise en charge insuffisante des enfants autistes2. Leur souhait légitime est qu’ils guérissent au plus vite, raison pour laquelle le législateur a introduit cette nouvelle loi pour mieux protéger les familles et réduire le nombre de TND. Il fallait aussi prendre en considération les professionnels de la petite enfance – qui doivent pouvoir repérer au plus vite des écarts inhabituels du développement des bébés et des jeunes gens – et du personnel médical, psychiatrique ou psychologique en vue d’apporter de l’aide aux parents et à la famille des enfants souffrant de sévères TND. Il fallait donc mettre en place une approche pluridisciplinaire et aider tous les professionnels à mieux détecter ces troubles, raison pour laquelle la loi a renforcé leur dépistage mais aussi le soutien aux aidants, parents et proches dans l’accompagnement des jeunes gens.