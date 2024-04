Vers une nouvelle protection des mineurs non accompagnés

III – Les tentatives d’amélioration de la prise en charge des MNA

Les mineurs isolés devraient être mieux soutenus prochainement. En effet, deux textes récents devraient permettre de prendre davantage en compte les enfants qui sont arrivés seuls en France. Un changement a déjà été opéré en janvier 2024 car, dans le but que l’État français participe mieux à la prise en charge des MNA, l’arrêté du 1er janvier 20249 a modifié l’arrêté du 28 juin 2019 pris en application de l’article R. 221-12 du Code de l’action sociale et des familles et relatif à la contribution forfaitaire de l’État à la phase de mise à l’abri et d’évaluation des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille. Ce texte a conditionné une partie de cette contribution à l’organisation de la présentation en préfecture, ainsi qu’à la transmission de la date et du sens des décisions prises en matière de minorité et d’isolement conformément aux dispositions des articles L. 221-2-4 et R. 221-11 du Code de l’action sociale et des familles. Il est prévu dans l’article premier de l’arrêté que « la contribution forfaitaire de l’État s’établit à 500 € par personne évaluée » et que « le montant de la contribution forfaitaire de l’État s’établit à 100 € par personne évaluée dans les situations visées au II de l’article R. 221-12 du Code de l’action sociale et des familles ».

Une autre piste est en cours puisque la proposition de loi relative aux MNA n° 241 a été déposée au Sénat le 16 janvier 2024. Elle relève que, si les départements doivent prendre en charge ces personnes isolées, ils ne disposent d’aucune marge de manœuvre pour réguler les flux entrants de mineurs étrangers et isolés. C’est en effet l’État qui assure le contrôle des frontières. Il faut améliorer les textes : les départements avaient recours à des hébergements en hôtel en raison de l’engorgement des structures d’accueil, mais la loi n° 2022-140 du 7 février 202210, dite loi Taquet, a interdit à compter de 2024 ce type d’hébergement pour les mineurs afin de leur assurer des conditions de logement décentes et adaptées. De plus, l’absence de lieux d’hébergement pour les jeunes mineurs isolés soulève assurément des difficultés dans chaque département, de même que l’existence de déserts médicaux dans certains territoires, ce qui risque d’affaiblir encore plus ces jeunes.

Tout doit être fait pour assurer la protection de l’enfance des jeunes français et des MNA, car le manque de logement stable constitue un traitement inhumain, ce qui vient d’être relevé par la CEDH11. Ils souffrent alors des conditions climatiques, sans disposer d’eau potable, de nourriture et d’accès à l’hygiène. Beaucoup de villes se mobilisent pour fournir à tous un accès à l’hygiène, par exemple des toilettes publiques.

Assurément, il ne faut pas déséquilibrer le fonctionnement de l’ASE, faute de compétences et de moyens adaptés. Pour améliorer la protection des enfants, cette proposition de loi entend créer un statut tiers de « jeune migrant » conduisant l’État à prendre en charge et à assumer le coût de la mise à l’abri des personnes étrangères se déclarant mineures. Avec ce dispositif, les jeunes migrants deviendront MNA dès lors qu’ils auront été évalués en tant que mineurs par les départements, si bien qu’ils seront alors protégés au titre de l’ASE. Il serait pertinent toutefois de tenir compte des règles applicables dans leur pays d’origine, la proposition évoquant un dispositif « donnant-donnant ». La proposition de loi envisage effectivement que le visa de long séjour puisse être refusé au ressortissant d’un État délivrant un nombre particulièrement faible de laissez-passer consulaires, ne respectant pas un accord bilatéral ou multilatéral de gestion des flux migratoires ou ne coopérant pas avec la France.

Ces textes permettent de rappeler qu’il faut secourir tous les enfants en danger, notamment les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et assurer leur prise en charge, même si les départements confrontés à la hausse de leurs dépenses d’aide sociale à l’enfance et au blocage de leurs dispositifs d’accueil des mineurs ont fait connaître leurs inquiétudes. Il est essentiel de protéger le parcours et les droits fondamentaux des MNA sur le territoire français pour que l’on puisse contribuer au vivre ensemble. Il importe donc de mettre en place un dispositif d’accueil, à savoir un accueil provisoire d’urgence de cinq jours quand ces jeunes sont repérés, avant de procéder à l’évaluation de leur minorité et de leur isolement. Ils doivent être mis à l’abri en attendant la vérification des documents d’identité de la personne et éventuellement les résultats des examens radiologiques osseux, sachant que le doute profite à l’accusé. Il faut surtout s’assurer que les documents d’identité transmis appartiennent bien à leur détenteur.

Le fait que nos départements prennent soin de ces enfants privés temporairement ou définitivement de leur famille est un acte de justice mais surtout de générosité, raison pour laquelle il est important que le soutien aux MNA soit renforcé par les textes français dans le cadre de la protection de l’enfance et qu’il n’y ait pas d’atteinte à la dignité humaine.