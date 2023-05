Vives discussions autour de la cohabitation, condition à remplir pour que la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur soit mise en œuvre

Dans cette affaire, un seul parent cohabite officiellement avec l’enfant en raison de la mise en place d’une résidence habituelle, sans tenir compte du temps que l’autre parent passe avec lui quand il l’héberge, un week-end sur deux ou durant les vacances ; le divorce du couple conduit ainsi à faire reposer la responsabilité civile uniquement sur la mère car l’enfant vit à son domicile. Face à cette situation, les parents ont ouvert des discussions pour tenter de voir évoluer les choses (A). Il est vrai que cette manière d’aborder le jeu de la responsabilité parentale peut être sujette à des interrogations, voire des critiques. Le couple a fait connaître ses arguments aux juges, lesquels ont soutenu la famille car ils ont décidé de transmettre leur QPC au Conseil constitutionnel (B). Toutefois les membres du Conseil n’ont pas raisonné de la même manière (C). Pour eux, la disposition critiquée par la famille de l’enfant auteur d’un incendie est parfaitement conforme à la Constitution16.

Leur QPC met aussi l’accent sur l’égalité des père et mère : « Les dispositions de l’ article 1242, alinéa 4, du Code civil , telles qu’interprétées par la Cour de cassation comme attribuant la responsabilité de plein droit, en cas de divorce, au seul parent chez lequel la résidence habituelle de l’enfant a été fixée, quand bien même l’autre parent, bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement, exercerait conjointement l’autorité parentale, portent-elles atteinte au droit de mener une vie familiale normale et à l’exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant résultant des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 ainsi qu’au respect de la vie privée garanti à l’article 2 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 et au principe d’égalité devant la loi consacré par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, en ce qu’elles encouragent le parent non-cohabitant à se soustraire à son obligation de pourvoir au développement de l’enfant auteur du dommage et imputent au parent cohabitant une charge financière inéquitable ».

B – Prise en compte par les juges de la nécessité de renforcer l’égalité parentale

Dans le cadre de la mise en œuvre de la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur, il peut paraître inopportun qu’un parent titulaire de l’autorité parentale ne soit pas visé lorsque le couple s’est séparé ou a divorcé et que la résidence habituelle de l’enfant a été confiée à l’autre parent. En conséquence, le 14 février 2023, la chambre criminelle de la Cour de cassation a décidé de renvoyer au Conseil constitutionnel la QPC relative à l’article 1242, alinéa 4, du Code civil. Cette QPC ouvre une discussion sur l’attribution de la responsabilité de plein droit, en cas de divorce, au seul parent chez lequel la résidence habituelle du mineur a été fixée, à l’exclusion de l’autre, lequel ne côtoie l’enfant que dans le cadre du droit de visite et d’hébergement. Ils ont pris la décision de transférer la QPC des parents au Conseil constitutionnel, estimant que la question présentait un caractère sérieux « en ce que les dispositions législatives contestées, qui ne confèrent pas la qualité de civilement responsable au parent chez lequel la résidence de l’enfant mineur n’a pas été fixée et font obstacle à sa condamnation solidaire avec l’autre parent par le juge pénal, alors que tous deux exercent conjointement l’autorité parentale, sont susceptibles de porter atteinte au principe d’égalité, en conférant à l’un d’eux un droit qui n’est pas assorti des mêmes devoirs ».

En revanche, dans cette affaire, deux autres QPC ont été écartées. Une QPC déposée par une société impliquée dans ce dossier, à savoir la SCCF réseau, a été jugée irrecevable car elle n’était ni appelante ni intimée devant la cour d’appel et n’a donc pas été partie à la décision contre laquelle elle a formé un pourvoi. Ils ont également décidé de ne pas tenir compte d’une troisième QPC déposée par une autre société, la SNCF voyageurs, parce qu’elle portait sur les mêmes motifs que celle déjà retenue En effet, conformément à l’article R. 49-33 du Code de procédure pénale, « la Cour de cassation n’est pas tenue de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont le Conseil constitutionnel est déjà saisi. En cas d’absence de transmission pour cette raison, elle diffère sa décision jusqu’à l’intervention de la décision du Conseil constitutionnel ». En outre, son auteur soutenait que l’article 1142, alinéa 4, entraînerait une inégalité entre les victimes faisant l’objet d’une indemnisation par le juge pénal et celles obtenant réparation devant le juge civil. Dès lors, les juges ont rejeté cette QPC en raison de son caractère jugé non sérieux.

La QPC déposée par le couple parental ayant, quant à elle, été jugée recevable et pertinente, cette affaire qui pourrait apporter des changements en la matière est dès lors à suivre. C’est le Conseil constitutionnel qui s’est prononcé sur la question en examinant les alinéas 10 et 11 du préambule de la Constitution de 1946 visant le droit de mener une vie familiale normale et mettant en place la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant. Comme indiqué dans la QPC, il lui a également été demandé de vérifier si le fait de ne retenir que la responsabilité du parent auquel est confié l’enfant est bien conforme au respect de la vie privée mentionné dans l’article 2 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 et surtout au principe d’égalité devant la loi, consacré par l’article 6 de ce même texte. On peut effectivement relever que le parent non-cohabitant est écarté et n’a plus la charge du développement du jeune auteur du dommage et, en outre, qu’il peut paraître inégalitaire que le parent s’étant vu confier l’enfant par le juge lors du divorce ait ensuite à supporter isolément une charge financière inéquitable.

Comme la mise en œuvre de l’article 1242, alinéa 4, du Code civil risque de porter atteinte au principe d’égalité des parents, l’un et l’autre titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, en ne leur reconnaissant pas les mêmes devoirs, alors qu’ils ont les mêmes droits, il était pertinent de renvoyer au Conseil constitutionnel cette QPC qui présentait un caractère sérieux. Si le droit évoluait, on pourrait mettre en place une responsabilité solidaire entre les deux parents, hormis dans les cas où l’un d’entre eux ne serait plus titulaire de l’autorité parentale depuis la séparation de leur couple, si le juge a estimé que cela n’était pas conforme à l’intérêt de l’enfant.

Ce n’est sans doute pas l’intérêt de l’enfant qui doit être pris en compte, mais celui de la victime. En outre, à partir du moment où la coparentalité est maintenue malgré la rupture du couple, le parent avec lequel l’enfant ne réside que ponctuellement dans le cadre de son droit d’hébergement se voit néanmoins reconnaître autant de droits que son ex-époux ou compagnon auquel a été accordée la résidence habituelle de l’enfant commun. Dès lors, il est quelque peu dérangeant qu’avoir les mêmes droits n’entraîne pas les mêmes devoirs puisque le parent non-gardien ne sera pas responsable lors d’un dommage causé par le mineur. De plus, conserver une responsabilité parentale solidaire malgré la séparation permettrait à la victime d’agir contre l’un ou l’autre des parents.

Parmi les pistes à suivre, il serait envisageable de revoir la notion de « cohabitation » en ne la rattachant plus à la résidence habituelle lorsque le couple parental est séparé mais en prenant en compte le maintien des rencontres parent/enfant quand le droit d’hébergement est maintenu, ce qui simplifierait aussi les choses en cas de résidence alternée18. On pourrait de plus discuter des liens entre coparentalité et responsabilité solidaire mais, dans tous les cas, il faudrait que le législateur intervienne sur ce terrain.

Des changements vont peut-être intervenir car une proposition de loi déposée en 202019 réécrit l’article 1242 qui, si le texte est voté, ne concernerait plus la responsabilité parentale, laquelle serait inscrite dans l’article 1245 du Code civil : « Sont responsables de plein droit du dommage causé par un mineur : 1° Ses parents, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale ». Ce texte reconnaîtrait une responsabilité de plein droit aux parents dès lors que l’exercice de l’autorité parentale ne leur a pas été retiré, supprimant le critère de cohabitation. Depuis que la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur ne repose plus sur une présomption de faute d’éducation et de surveillance20, il n’est plus nécessaire de tenir compte de la cohabitation, laquelle permet de vérifier que les parents ont leurs enfants sous la main. On pouvait s’attendre à ce que la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002, relative à l’autorité parentale21, supprime cette condition mais il n’en a rien été et il serait plus pertinent que l’évolution découle d’une réforme relative à la responsabilité civile.