Les conditions de recevabilité d’une action en demande d’administration provisoire

Cass. com., 22 janv. 2025, no 22-20.526 , FS–B

La pratique révèle qu’en matière civile les désignations d’administrateurs judiciaires sont anciennes et fréquentes, plus particulièrement dans le cadre de l’administration de biens vacants, de représentation des incapables, d’absence1, d’indivision2, de gestion des copropriétés dont les régimes sont édictés par des textes.

Ces mesures issues du droit civil ont été plus récemment transposées par les tribunaux dans le droit des affaires, notamment dans le droit des groupements (sociétés et entreprises en difficulté) ; elles résultent effectivement d’une construction prétorienne. Ainsi, au sein des sociétés, les associés disposent d’un droit de surveillance et de contrôle de la gestion sociale qu’ils peuvent mettre en œuvre au moyen de l’administration provisoire leur permettant ainsi d’intervenir dans la vie sociétaire. En raison de son utilisation parcimonieuse, cette mesure occasionne bon nombre de litiges dont les tribunaux se trouvent régulièrement saisis.

Se pose alors la question de savoir dans quelles conditions la nomination d’un tel administrateur peut intervenir, plus précisément de quelles prérogatives doit se prévaloir une personne afin d’être recevable à solliciter la désignation d’un administrateur provisoire. Exige-t-elle ou non la démonstration de circonstances empêchant le fonctionnement normal de la société et la menaçant d’un péril imminent ?

La Cour de cassation répond à cette interrogation dans un arrêt du 22 janvier 2025 (Cass. com., 22 janv. 2025, n° 22-20.526).

La présente affaire a pour cadre une société par actions simplifiée (SAS) émettrice de bons de souscription d’actions (OBSA) et ayant conclu avec un tiers un contrat de souscription de ces obligations. Afin d’en garantir le remboursement, la société mère de la SAS a consenti une fiducie-sûreté portant sur ses actions dans la SAS, ce qui a entraîné le transfert de propriété de celles-ci à un fiduciaire jusqu’au remboursement des OBSA. Peu de temps après, le fiduciaire a révoqué le président de la SAS et l’a remplacé par un autre.

La société mère ayant constitué la fiducie et son dirigeant, également ancien président de la SAS révoqué, ont alors agi en nomination d’un administrateur provisoire chargé de gérer la SAS. Saisie du différend né à cette occasion, la cour d’appel de Paris a, dans son arrêt du 29 juin 2022, déclaré irrecevable leur demande de sursis à statuer, faute d’intérêt à agir. Faisant grief à la juridiction de seconde instance de s’être prononcée de la sorte, ce dirigeant s’est pourvu en cassation en arguant de son intérêt à agir car le constituant de la fiducie avait vocation à se voir rétrocéder ses actions dans la SAS au terme de la fiducie-sûreté.

Son recours est rejeté en l’espèce par la Cour de cassation.

I – L’intérêt légitime, condition générale de recevabilité d’une action en demande d’administration provisoire

C’est l’argument généralement invoqué par les tribunaux pour apprécier la recevabilité d’une action en justice, notamment en droit des sociétés, plus précisément en matière d’administration provisoire.

Pour justifier son dispositif de rejet, le juge régulateur avance le motif selon lequel toute personne alléguant d’un intérêt légitime à agir est recevable à demander la désignation d’un administrateur provisoire. Il se fonde sur l’article 31 du Code de procédure civile selon lequel les actions en justice sont ouvertes à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi réserve le droit d’agir à certaines personnes.

Qu’entend-on par intérêt légitime ? Quelles personnes disposent de cet intérêt ?

L’intérêt implique l’existence d’un droit. Il revêt plusieurs caractères : il peut être matériel ou moral ; il doit être légitime, c’est-à-dire ni illicite, ni immoral ; il doit être né et actuel, ce qui signifie qu’un intérêt éventuel, hypothétique ne suffit pas, puisque l’action n’est en principe recevable qu’après la violation du droit et non à titre préventif. Cela n’empêche pas d’agir en réparation d’un préjudice futur, s’il est certain, car on peut avoir un intérêt né et actuel à demander réparation d’un tel préjudice.

L’intérêt à agir se différencie-t-il de la capacité pour agir ? Celle-ci détermine l’aptitude d’une personne à agir et, par conséquent, s’assimile au pouvoir. Elle est considérée comme l’aspect personnel et direct de l’intérêt, le titre en vertu duquel intervient une personne et tend à s’identifier à l’intérêt. Le terme de qualité est alors utilisé dans le sens de l’article 31 du Code de procédure civile : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès et au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi réserve le droit d’agir à certaines personnes ». C’est à cette conception que fait le plus souvent référence la jurisprudence, notamment un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 1er octobre 1998 qui confère la qualité pour agir à toute personne qui a « un lien de droit avec la société concernée3 ». En conséquence, sont incontestablement habilités à agir en demande d’administration provisoire soit les dirigeants, soit un ou plusieurs actionnaires de la société visée4. Dès lors, le nu-propriétaire indivis de droits sociaux ayant la qualité d’associé est recevable à agir en désignation d’un administrateur provisoire5. De la même manière, en sa qualité de représentant légal, un dirigeant social peut valablement recourir en justice contre la décision de nomination d’un administrateur provisoire6.

Il n’en demeure pas moins que les notions de qualité et d’intérêt à agir, bien que liées, peuvent dans certains cas être autonomes au point qu’une personne dépourvue d’un intérêt direct et personnel à intervenir en justice puisse se voir octroyer par la loi la qualité pour défendre un intérêt déterminé. Ainsi, certaines personnes extérieures à la société se sont vues reconnaître la qualité pour obtenir la nomination d’un administrateur provisoire. Ce fut le cas d’un conjoint qui, en tant qu’administrateur de la communauté, pût requérir en justice la désignation d’un pareil administrateur afin de gérer une société dont le capital appartenait pour partie à la communauté7.

Qu’en est-il de la faculté des créanciers sociaux d’agir de la sorte8 ?

Cette question divise la jurisprudence. Certaines décisions ont bien accueilli leur requête9, tandis que d’autres l’ont rejetée au motif qu’il n’appartient pas aux créanciers sociaux « de se faire juge des intérêts de la société et de ses associés et d’agir en son nom pour les préserver10 ». Au-delà de cette divergence de positions, il convient toutefois de relever une tendance jurisprudentielle favorable à la recevabilité de la demande d’administration provisoire émanant de personnes comme les créanciers qui, bien que n’ayant pas d’intérêt dans la société, sont intéressés à sa bonne marche. Au contraire, le liquidateur judiciaire du dirigeant d’une société ne peut demander la nomination d’un administrateur provisoire, au motif que l’intéressé subit une procédure de liquidation judiciaire11.

L’action en justice est intentée auprès du tribunal de commerce, mais le plus souvent par voie de référé devant le président de cette juridiction, en raison de l’urgence de la situation. La société doit être mise en cause, compte tenu du caractère contradictoire de la procédure de référé12, faute de quoi la demande d’administration provisoire est irrecevable13. Mais, lorsque la demande s’effectue par voie de requête14, il est inutile de mettre en cause la société. Afin que l’administrateur puisse valablement engager la société auprès des tiers, puisque la décision le nommant retire tout pouvoir aux organes sociaux, la nomination doit faire l’objet d’une publicité au Registre du commerce et des sociétés.