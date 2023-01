Cryptomonnaies et communauté de biens

Les cryptomonnaies peuvent-elles être des biens communs ? La réponse devrait être vraisemblablement affirmative. À première vue, cette qualification ne devrait pas susciter de problèmes.

D’une part, en dépit des controverses liées à la nature de la monnaie et à celle des cryptos, il fait peu de doute que les cryptomonnaies sont des biens7. Elles relèvent du domaine de l’avoir. Elles sont appropriables et susceptibles d’être échangées8.

D’autre part, en dépit de l’artefact technologique qui les sous-tend, les cryptomonnaies sont des biens impersonnels qui ne justifient pas a priori le recours à la qualification de bien propre par nature9.

Sont-elles alors, le cas échéant, des biens communs comme les autres ou des biens communs atypiques ? La réponse à cette question est plus délicate. Tant la nature des cryptomonnaies (A) que leur mode de fonctionnement (B) peuvent justifier l’application de règles spéciales.

En revanche, lorsque des cryptomonnaies propres sont « échangées » contre un bien non monétaire, le régime dépendra de la qualification retenue pour les monnaies virtuelles 14 . Si l’on assimile les cryptos à des actifs non monétaires, il faudrait en principe faire jouer la subrogation automatique prévue par l’article 1407 en matière d’échange. Néanmoins, les cryptomonnaies étant des biens fongibles comme les monnaies étatiques 15 , ne devrait-on pas exiger l’accomplissement des formalités d’emploi ou de remploi afin de s’assurer de la nature des « fonds » utilisés dans l’opération ? En pratique, dans le doute, il faudrait peut-être conseiller d’effectuer ses formalités afin d’éviter toute déconvenue.

Lorsqu’un bien propre non monétaire est « échangé » contre des cryptomonnaies, la nature de ces dernières importe peu. Dans tous les cas, l’opération donnera lieu à une subrogation automatique. Tout au plus, la nature des cryptomonnaies pourrait influencer le fondement retenu. Une nature non monétaire de la crypto devrait nous orienter vers l’ article 1407 du Code civil applicable à l’échange, mais comme elle n’est au fond que la « représentation numérique de la valeur » du bien aliéné, on pourrait également songer à appliquer l’ article 1406, alinéa 2, du Code civil applicable à la valeur des biens propres.

Cette simplicité n’est en réalité qu’apparente, car il faut tenir compte du mécanisme correcteur qu’est la subrogation réelle. En vertu de ce mécanisme, la nature d’un bien acquis en remplacement d’un autre suit la nature du bien remplacé. Ainsi, les biens acquis en remplacement d’un bien propre sont propres. Le prix de vente ou l’indemnité d’assurance qui vient remplacer un bien propre est propre ( C. civ., art. 1406 , al. 2). De même, le bien acquis en échange d’un bien propre est propre sous réserve de la règle major pars ( C. civ., art. 1407 ).

À première vue, ces qualifications n’ont pas grande incidence sur la mise en œuvre du régime matrimonial de communauté. Monétaire ou non, la nature propre ou commune de la cryptomonnaie dépendra de sa date d’acquisition et de son mode d’acquisition. Acquis à titre onéreux pendant le mariage, le bien sera commun. Acquis à titre gratuit ou avant le mariage, le bien sera propre.

Le droit des régimes matrimoniaux ne connaît pas la distinction entre la monnaie et la représentation de la valeur, qu’elle soit numérique ou non. La partie du Code consacrée aux régimes matrimoniaux emploie davantage l’expression de denier (qui n’est qu’un ancien nom pour désigner une monnaie) ou de sommes.

À suivre une conception étatiste selon laquelle la monnaie est indissociable de la souveraineté, la qualification de monnaie dépendrait d’une manifestation de volonté de l’État en ce sens 10 . Bien que les cryptomonnaies en remplissent les fonctions traditionnelles (unité de compte, intermédiaire des échanges, et réserve de valeur), le législateur et les juges lui ont pour l’instant refusé cette qualification 11 . L’ article L. 54-10-1 du Code monétaire et financier appréhende les cryptos à travers l’expression, un peu hypocrite, de « représentation numérique de la valeur » qui n’est pas assimilable à de la monnaie ou à de l’argent. Il faudrait donc, en théorie, les soumettre au régime des biens non monétaires 12 . Cette affirmation mériterait toutefois d’être nuancée car il n’est pas dit que certains pans du régime de la monnaie ne puissent pas être appliqués par analogie aux cryptos.

B – L’influence du fonctionnement des cryptomonnaies sur l’actif de communauté

Plusieurs aspects du fonctionnement des cryptomonnaies peuvent perturber la communauté de biens. Sans souci d’exhaustivité, nous aborderons successivement trois particularités emblématiques du fonctionnement de ces nouveaux actifs numériques : la technologie des registres partagés (la fameuse blockchain), la détention sous forme de portefeuille (ou wallet) et enfin la question des bifurcations (les non moins fameux fork).

1. Commençons par le plus important : la technologie blockchain (ce sont, plus précisément, les blockchains dites publiques qui nous intéressent ici, celles qui opèrent la plus grande désintermédiation dans la tenue du registre). La blockchain est une technologie de stockage et de transmission d’informations16. Elle peut se définir comme un registre numérique décentralisé et sécurisé. Le registre n’est tenu par aucune autorité centrale mais par un réseau de pairs dont chacun possède une copie numérique. La sécurité des informations est garantie notamment par la cryptographie asymétrique qui repose sur l’usage de deux clefs : l’une privée connue de son seul titulaire, l’autre publique associée à la première et accessible à tous. En pratique, c’est celui qui détient la clef privée qui a la maîtrise des biens enregistrés sur la blockchain, car il est le seul à pouvoir authentifier des transactions sur ses actifs17.

À l’origine, les promoteurs de ce système laissaient à penser que la règle de droit ne pouvait exercer son empire sur la blockchain18. Celle-ci ne devait être gouvernée que par des codes informatiques et non des codes juridiques. Il est vrai qu’en apparence, la blockchain pouvait apparaître comme une forteresse imprenable pour les juristes. Comment pratiquer par exemple des saisies sur les actifs numériques sans se heurter à la cryptographie asymétrique et à la décentralisation du registre (comment a fortiori autoriser une saisie pratiquée par les créanciers du conjoint en régime de communauté) ? Dans le même ordre d’idée, comment mettre en œuvre des règles de gestion complexes telles que celles qui gouvernent l’indivision ou la communauté alors que c’est en réalité le détenteur de la clef privée qui a la main sur la gestion de ces actifs ? La blockchain se présentait ainsi comme un ordre à part, soustrait à la règle de droit. Pouvait-on réellement dans ces conditions intégrer les cryptos au sein de l’actif de communauté ?

Avec le recul, ces craintes apparaissent dans l’ensemble infondées. Si la blockchain dresse des obstacles à l’application de la règle de droit (notamment par la cryptographie et la tenue décentralisée du registre), ceux-ci ne sont pas insurmontables. Des solutions ont ainsi été proposées pour permettre aux créanciers de pratiquer des saisies sur les cryptoactifs, y compris en matière civile19. La technologie des registres distribués ne devrait donc pas faire obstacle à l’appréhension des cryptomonnaies par la communauté, à condition de respecter l’interface mise en place par cette nouvelle technologie.

En outre, en dernier recours, il serait toujours possible d’user de mécanismes bien connus du droit des régimes matrimoniaux pour contourner ces difficultés. On pourrait ainsi se contenter d’intégrer les cryptomonnaies, non pas en nature dans la communauté de biens, mais seulement en valeur20. L’époux détenteur de la clef privée resterait maître de ses cryptos, sans que cela fasse obstacle à l’intégration de leur valeur dans la communauté, celle-ci profitant in fine aux deux époux. On distinguerait alors, non sans un certain artifice, la valeur de sa représentation numérique. Il semble néanmoins que, une fois l’illusion de la technologie dissipée, les obstacles rencontrés ne justifient pas de recourir à une telle méthode.

2. Poursuivons avec le concept de portefeuille de cryptomonnaie. En pratique, le portefeuille de cryptomonnaies (ou wallet en anglais) désigne le dispositif par lequel sont stockées les clefs privées et/ou publiques d’un détenteur de monnaies virtuelles. Celles-ci peuvent être stockées hors ligne sur un disque externe par exemple (cold storage) ou en ligne via un logiciel (hot storage). Ceux qui ne gèrent leurs cryptos qu’à travers des plateformes d’échange ne disposent pas toujours d’un portefeuille proprement dit, ce qui n’est pas sans risque sur le plan juridique en cas de faillite de ces dernières21, le problème n’étant pas une hypothèse d’école comme l’ont montré les récentes déconvenues des plateformes FTX, Voyager ou Celsius. Notons toutefois que, dans tous les cas, les interfaces des plateformes d’échange se matérialisent par des lignes de compte de cryptos ou de monnaies fiat rassemblées au sein d’un onglet qualifié de portefeuille. Le wallet est ainsi un terme incontournable de la gestion des cryptos.

Même si, techniquement parlant, le portefeuille ne contient pas véritablement les cryptomonnaies mais seulement les dispositifs permettant d’interagir avec la blockchain, il suggère néanmoins en apparence l’idée d’un stockage global permettant au détenteur de monnaie virtuelle d’avoir accès à un ensemble de cryptomonnaies. Cette apparence est renforcée en cas de recours à une plateforme, les cryptos étant alors représentées par des lignes de compte regroupées au sein d’un unique onglet qualifié de wallet. La question qui se pose est de savoir si l’on peut donner une existence juridique à cet ensemble. Prenant au mot le terme adopté par la pratique, et s’éloignant largement de sa dimension technique, ne pourrait-on pas ainsi recourir à un concept juridique de portefeuille ? Pourrait-on concevoir, dans certains cas, de regrouper les cryptomonnaies au sein d’une universalité de fait, à la manière d’un portefeuille de valeurs mobilières22 ? En définitive, doit-on traiter chacune des cryptomonnaies prises isolément ou peut-on parfois les appréhender à travers un bien unique qui les regrouperait toutes ?

À travers le prisme de l’universalité de fait, ce serait le portefeuille, entendu comme un bien distinct des éléments qui le composent, qui devrait être qualifié, et non plus les cryptomonnaies prises séparément, lesquelles pourraient suivre la nature commune ou propre du portefeuille soit en vertu d’un lien d’accessoire23 soit par le jeu d’une subrogation réelle automatique24. L’intérêt de cette qualification serait d’offrir au propriétaire du portefeuille une plus grande marge de manœuvre dans la gestion de ses cryptos, notamment dans l’hypothèse où celles-ci seraient utilisées comme un outil spéculatif25. Les cryptomonnaies acquises en cours de mariage en remplacement de cryptomonnaies propres conserveraient automatiquement cette nature par le jeu de l’universalité.

3. Achevons cette partie avec l’étude des bifurcations ou fork en anglais. La blockchain décentralisée repose sur le consensus. Dès lors qu’une dissension apparaît entre les acteurs censés valider le registre, un fork peut se produire. Le fork désigne une division en deux branches indépendantes au sein de la blockchain et se concrétise dans certains cas (appelés hard fork) par la création d’une nouvelle monnaie26. Ainsi, le bitcoin a déjà subi plusieurs fork dont le plus connu est celui qui a donné lieu à la création du bitcoin cash. Dans cette situation, le détenteur de la monnaie initiale, par exemple le bitcoin, se voit attribuer à l’occasion du fork son équivalent dans la nouvelle monnaie créée, par exemple le bitcoin cash. Ainsi, à l’occasion du fork qui a mené à la création du bitcoin cash, un propriétaire de dix bitcoins se sera vu crédité de dix bitcoins cash supplémentaires.

Imaginons maintenant un propriétaire de bitcoin acquis avant le mariage qui se voit offrir du bitcoin cash à la suite d’un fork survenu après le mariage, de quelle nature seraient les bitcoins cash : propre ou commune ? En raison de leur acquisition en cours de mariage, on serait tenté d’y voir des biens communs. Ils n’ont certes pas fait l’objet d’une transaction onéreuse et ne sont pas non plus issus de l’industrie personnelle des époux, mais l’on peut sans doute les analyser comme des fruits des cryptos initiales, lesquels profiteraient alors à la communauté de biens27. Toutefois, on ne peut pas non plus totalement exclure la qualification de bien propre. On pourrait d’abord envisager de raisonner par analogie avec les valeurs mobilières en y voyant une forme d’accroissement liée à la détention de la monnaie initiale28. Néanmoins, ce serait sans doute pousser trop loin la comparaison et trahir la finalité de la règle posée en matière de valeur mobilière qui s’explique par des impératifs propres au droit des sociétés (nécessité de conserver la valeur des droits sociaux propres mis à mal par des augmentations de capital, ou de conserver l’équilibre des pouvoirs au sein de la société) 29. Reste à faire valoir la théorie générale de l’accessoire, qui pourrait trouver ici à s’appliquer, à condition de rattacher les biens nouvellement acquis à un portefeuille propre. Les unités de cryptomonnaies issues du fork seraient propres comme étant l’accessoire d’un portefeuille propre.