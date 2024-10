Aggravation du dommage, du préjudice et du sort des victimes en matière de prescription

Dans un arrêt rendu le 11 juillet 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation décide que la victime d’une aggravation d’un dommage corporel ne peut bénéficier du jeu de l’ article 2226 du Code civil que si « la responsabilité de l’auteur prétendu du dommage a été reconnue et le préjudice initial déterminé ». On peut regretter que cette motivation sème le doute sur les conditions exactes qui doivent être remplies pour bénéficier de l’ article 2226 du Code civil tout en laissant entendre à la victime d’un dommage corporel particulièrement grave que celle-ci n’aurait pas apporté la preuve de son accident. Cette limite jurisprudentielle posée à l’autonomie des prescriptions, difficilement lisible, n’apparaît ni fondée sur la lettre de la loi ni sur une véritable nécessité pratique.

1. Étant donné la mission d’uniformisation du droit qui est celle de la Cour de cassation, il est particulièrement important que celle-ci s’assure de la clarté de ses décisions. C’est d’ailleurs précisément dans ce but que la juridiction suprême a développé la pratique de la « motivation enrichie ». Si toutes ses décisions ne peuvent sans doute pas être rédigées de la sorte, on peut en tout cas regretter que l’arrêt rendu le 11 juillet 2024 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en matière de prescription de l’action en responsabilité n’ait pas bénéficié d’une telle motivation ; cela aurait sans doute évité de rendre une décision qui soulève plus de questions qu’elle n’en résout1.

2. Dans cette affaire, une personne avait été victime de deux accidents de la circulation. Le premier, survenu en 1967, lui avait causé un traumatisme crânien particulièrement grave et lui avait laissé de lourdes séquelles neurologiques. Le second accident, datant de 1994, lui causa ensuite un traumatisme crânien léger. Ce second dommage corporel fut constaté par une expertise amiable et sa consolidation fut fixée en 1996. Par la suite, la victime commença à subir des crises d’épilepsie à partir de 2001. Affirmant que les véhicules impliqués dans les deux accidents étaient assurés auprès de la même compagnie (la GMF), la victime assigna celle-ci en indemnisation de l’ensemble des préjudices résultant de l’aggravation de son état de santé.

3. Saisie de cette affaire, la cour d’appel de Metz déclara la demande prescrite en ce qui concerne l’accident de 19672. En effet, selon les juges du fond, puisque le demandeur « ne rapport[ait] pas la preuve d’un dommage initial et d’une demande en indemnisation de ce dommage » pour le premier accident, le délai initial de prescription devait s’appliquer même si l’aggravation était survenue beaucoup plus récemment.

La victime forma alors un pourvoi en cassation reposant sur un moyen unique composé de deux branches. D’une part, elle reprochait à la cour d’appel d’avoir violé l’article 2226 du Code civil en ayant conditionné à l’existence d’une demande initiale le bénéfice de l’autonomie des prescriptions prévu par ce texte. D’autre part, elle considérait que les juges du fond n’avaient pas tiré les conséquences de leurs propres constatations en retenant l’absence de preuve d’un dommage initial alors qu’ils avaient eux-mêmes relevé que « l’accident de 1967 a[vait] laissé des séquelles neurologiques graves ».

4. Dans un arrêt publié au Bulletin, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Si elle ne remet pas en cause le principe de « l’autonomie des prescriptions » entre l’action fondée sur le dommage initial et celle fondée sur son aggravation, elle énonce néanmoins qu’« une demande en réparation de l’aggravation d’un préjudice ne peut être accueillie que si la responsabilité de l’auteur prétendu du dommage a été reconnue et le préjudice initial déterminé ». Pour la juridiction suprême, l’arrêt d’appel est justifié dès lors que les juges du fond relèvent qu’il « n’existe un rapport d’expertise constatant un dommage et fixant une date de consolidation qu’en ce qui concerne l’accident de 1994 » puisque cela permet de faire ressortir « l’inexistence d’un préjudice initial déterminé consécutif à l’accident de 1967 ».

5. Si la décision de la Cour de cassation n’est pas totalement surprenante au regard de sa jurisprudence récente, elle peut facilement donner l’impression de contenir d’importantes contradictions qui nuisent à sa compréhension. La motivation de l’arrêt semble donc largement perfectible dans la forme (I). En outre, le fond de l’arrêt se révèle également critiquable en ce que la solution aboutit à limiter, sans raison apparente, la protection que la loi accorde aux victimes de dommages corporels sur le terrain de la prescription (II).

I – L’encadrement confus de l’autonomie des prescriptions

6. L’encadrement de l’autonomie des prescriptions. En matière de dommage corporel, et afin d’éviter que le défendeur n’invoque l’écoulement du délai de prescription pour échapper à sa dette de réparation lorsque le dommage s’aggrave tardivement, l’article 2226 du Code civil prévoit que le point de départ du délai est fixé à « la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé »3. Comme le relève elle-même la Cour de cassation, il s’en déduit qu’« un nouveau délai de prescription recommence à courir à compter de la consolidation de l’aggravation »4. C’est ce que l’on peut appeler « l’autonomie des prescriptions » entre l’action fondée sur le dommage initial et l’action en aggravation. Pourtant, si la Cour ne remet pas formellement en cause l’autonomie des prescriptions, cette décision marque clairement sa volonté de l’encadrer. Elle énonce ainsi qu’aucune action en aggravation « ne saurait être accueillie » si, (1°) la responsabilité du défendeur n’a pas été « reconnue » dans le dommage initial ; et si, (2°) le préjudice initial n’a pas été « déterminé ». Par conséquent, à défaut d’avoir fait reconnaître la responsabilité du défendeur dans le dommage et d’avoir « déterminé » le préjudice initial, c’est toute l’action indemnitaire et pas seulement celle fondée sur le dommage initial qui est atteinte par la prescription. Si l’intention générale de la Cour de cassation apparaît assez aisément, les deux critères qu’elle emploie rendent difficilement compréhensibles le sens et la portée de l’arrêt. C’est tout particulièrement visible à propos de la seconde condition, celle d’un « préjudice initial déterminé », qui est au cœur de la décision.

7. Première difficulté : un dommage initial à la fois admis et nié ? Dans cette affaire, la motivation de l’arrêt d’appel a de quoi surprendre et le demandeur n’a pas manqué de la critiquer. En effet, c’est après avoir admis que le demandeur a « été victime d’un accident de la circulation en 1967 ayant provoqué notamment un traumatisme crânien et laissé des séquelles neurologiques graves », que la cour d’appel a considéré qu’il « ne rapport[ait] pas la preuve d’un dommage initial ». Cette contradiction dans les motifs est d’autant moins compréhensible lorsque l’on remarque que les experts chargés de trouver la source des crises d’épilepsie ont conclu que le demandeur, « victime de deux accidents de la route avec traumatisme crânien », présente « des crises d’épilepsie en rapport avec les traumatismes de 1967 et 1994 de façon directe et certaine ». Il semble donc assez étonnant de lire sous la plume des juges du fond que la preuve d’un dommage initial n’est pas rapportée alors qu’il semble acquis que la victime a bien subi un traumatisme crânien d’une particulière gravité. L’on aurait pu s’attendre à ce que la Cour de cassation déclare ces motifs erronés mais surabondants. En effet, dès lors que le demandeur n’avait pas réussi à démontrer que la GMF était l’assureur du véhicule ayant causé le premier accident, la première condition pour appliquer l’autonomie des prescriptions faisait de toute façon défaut et le moyen aurait pu être rejeté sur ce seul argument. Ce n’est pas la solution adoptée par la Cour de cassation, celle-ci paraissant valider le raisonnement contradictoire des juges du fond.

8. Une contradiction dissipée par le recours à la distinction entre dommage et préjudice. En réalité, si l’on s’intéresse de plus près à la formulation retenue par la Cour de cassation, on s’aperçoit que la cohérence d’ensemble de l’arrêt repose sans doute sur la distinction entre dommage et préjudice5. Tout d’abord, on peut observer que, alors que la Cour exige que « la responsabilité de l’auteur prétendu du dommage » soit reconnue, elle exige ensuite que le « préjudice initial » soit déterminé. Cette distinction dans la formulation se retrouve également dans la mineure du syllogisme : tandis que les juges du fond parlent de « dommage initial », la Cour de cassation retient que les énonciations des juges du fond font ressortir « l’inexistence d’un préjudice initial déterminé consécutif à l’accident de 1967 ». On peut donc penser que l’incohérence dans les termes employés par les juges du fond est ici rectifiée intentionnellement par la Cour de cassation, laquelle opère une distinction entre le dommage corporel initial résultant de l’accident et la détermination du préjudice initial qui en a résulté. Il n’est donc pas reproché à la victime d’avoir échoué à convaincre les juges de la réalité de son premier accident, mais de ne pas avoir apporté les éléments de preuve permettant de déterminer le contenu des préjudices en ayant découlé. Pour faire bénéficier la victime de l’autonomie des prescriptions, la Cour de cassation semble donc exiger que celle-ci soit à même de démontrer quels préjudices découlent du dommage initial et lesquels découlent de l’aggravation6. Cette interprétation est d’ailleurs parfaitement cohérente avec un arrêt rendu en 2016 par la première chambre civile dans laquelle la Cour de cassation avait considéré que, pour que l’action en aggravation puisse être jugée recevable, il fallait que le « préjudice initialement indemnisé » ait pu être déterminé7.

9. Aggravation du préjudice ou aggravation du dommage ? Cette attention portée au vocabulaire soulève une autre question. Contrairement à l’article 2226, la Cour de cassation ne parle pas de l’aggravation du dommage, mais de « l’aggravation du préjudice corporel » par rapport au « préjudice initial ». Faut-il en conclure qu’il est nécessaire de faire une différence entre l’aggravation d’un dommage corporel venant accentuer un poste de préjudice déjà ouvert pour le dommage initial et l’aggravation d’un dommage corporel ouvrant un nouveau poste de préjudice que le dommage initial n’avait pas fait naître8 ? De même, y a-t-il une différence à faire selon que l’aggravation du préjudice résulte d’une aggravation du dommage corporel ou si l’aggravation est purement situationnelle9 ? Si tel devait être le cas, la règle de droit énoncée par la Cour en serait lourdement complexifiée. Toutefois, l’usage du singulier « du » pour évoquer le préjudice corporel initial, et non du pluriel « des », nous laisse croire que la Cour n’entend pas faire une distinction aussi subtile et qu’il s’agit simplement pour elle de s’assurer que l’ensemble des préjudices corporels ayant découlé du dommage initial aient pu être « déterminés ».

10. Seconde difficulté : que signifie l’exigence d’une responsabilité « reconnue » de l’auteur dans le dommage initial ? Même si ce n’est pas sur ce point que la Cour de cassation choisit de rejeter le pourvoi, la première condition que contient la règle de droit qu’elle énonce soulève, elle aussi, certaines questions d’interprétation de l’arrêt. En effet, il importe de savoir ce qu’il faut comprendre précisément lorsque, pour que le demandeur puisse bénéficier de l’autonomie des prescriptions, la Cour exige que « la responsabilité de l’auteur prétendu du dommage a[it] été reconnue ». La « reconnaissance » de la responsabilité dont il est question doit-elle nécessairement être judiciaire ou peut-elle être faite par un autre moyen, par exemple par transaction10 ? Sur ce point, dès lors que la convention prévoit une reconnaissance de responsabilité du défendeur dans le dommage initial, il nous semble qu’il n’y aurait aucune difficulté à y voir une « reconnaissance » de la responsabilité du défendeur de nature à faire bénéficier le demandeur de l’autonomie des prescriptions en cas d’aggravation11. Encore faut-il s’assurer que l’acte constatant la transaction le prévoit expressément12. D’un point de vue temporel, une seconde difficulté peut être soulevée à propos de cette condition : la responsabilité dans le dommage peut-elle être établie par la juridiction saisie uniquement de l’action en aggravation ou doit-elle l’avoir été dans le délai initial de prescription lors d’une précédente action ? En l’occurrence, si la cour d’appel avait disposé d’une expertise détaillant l’origine du dommage initial et permettant d’établir la responsabilité du défendeur, aurait-elle pu en déduire que la première condition était remplie ? En la matière, la Cour de cassation a récemment précisé que si la demande concernant le dommage initial a définitivement été jugée irrecevable à cause de la prescription, l’autorité de la chose jugée fait obstacle à ce que les juges saisis de l’aggravation établissent la responsabilité du défendeur dans le dommage13. Mais qu’en serait-il alors, si, comme en l’espèce, l’action du demandeur, quoiqu’expirée, n’avait pas été déclarée irrecevable ? Le juge saisi de l’aggravation aurait-il pu statuer sur la responsabilité du défendeur dans le dommage sans toutefois le condamner à réparation pour ce qui relève du dommage initial14 ? La réponse ne saute pas aux yeux à la lecture de la solution. L’enjeu est pourtant d’une grande importance puisque, dans l’hypothèse où la Cour exigerait que la responsabilité dans le dommage ait été reconnue dans le délai initial, cela reviendrait à subordonner le délai de prescription de l’action en aggravation à celui applicable au dommage initial. L’on pourrait donc se demander s’il s’agit toujours d’une « autonomie » des prescriptions. À l’inverse, si le juge de l’aggravation pouvait pallier l’absence d’action de la victime pour le dommage initial en reconnaissant la responsabilité de l’auteur dans le dommage initial malgré la prescription, cela créerait une inégalité de traitement difficilement acceptable entre les victimes qui ont agi tardivement pour le dommage initial et celles qui n’ont pas agi. Tandis que celles qui ont agi tardivement se verraient opposer l’autorité de la chose jugée comme dans l’arrêt du 21 mars 2024, celles n’ayant pas agi pourraient toujours faire reconnaître la responsabilité du défendeur dans le dommage et bénéficier de l’autonomie de la prescription15.