La perte de chance à l’épreuve de la réparation intégrale et de l’office du juge

Sans méconnaître l’objet du litige, le juge peut rechercher l’existence d’un dommage résultant d’une perte de chance, même si la partie lésée a, dans ses prétentions, sollicité la réparation de l’entier préjudice. Il ne peut alors refuser d’indemniser cette perte de chance une fois constatée, mais doit inviter les parties à présenter leurs observations quant à l’existence d’une perte de chance.

Cass. ass. plén., 27 juin 2025, no 22-21.146 Cass. ass. plén., 27 juin 2025, no 22-21.812

Dans un souci de protection des victimes, le juge peut, tant en matière contractuelle qu’extracontractuelle, modifier l’objet du litige, afin de permettre à la partie lésée d’obtenir une indemnisation. Ce point s’illustre avec une particulière acuité en matière de perte de chance, ainsi qu’en témoignent deux arrêts rendus par l’assemblée plénière de la Cour de cassation le 27 juin 2025.

Dans la première espèce1, une société a acheté un ensemble immobilier en vue de la réalisation de bureaux destinés à la location. Or, le vendeur n’ayant pas obtenu l’autorisation de procéder à la vente des lots avant l’exécution des travaux d’aménagement du lotissement, le projet immobilier de l’acquéreur n’a pu aboutir. Le 20 janvier 2015, ce dernier a alors assigné le notaire ayant rédigé l’acte de vente en responsabilité, afin d’obtenir la réparation intégrale de son préjudice financier et de sa perte d’exploitation. À cet effet, il reprochait au notaire d’avoir manqué à son obligation d’information et de conseil, en ne le mettant pas en garde sur les risques liés aux contraintes en matière d’urbanisme.

Le 23 juin 2022, la cour d’appel de Limoges admet l’existence d’un manquement du notaire quant à ses obligations professionnelles. Pourtant, elle rejette les demandes indemnitaires de la société. Elle estime que ledit manquement, en ce qu’il avait seulement privé l’acquéreur de la possibilité de renoncer à l’acquisition du lot immobilier ou d’acquérir celui-ci à des conditions différentes, relevait d’une perte de chance, fondement que la société n’avait pas invoqué. En effet, elle s’était exclusivement fondée sur le principe de réparation intégrale du dommage. N’ayant obtenu satisfaction, celle-ci a donc formé un pourvoi en cassation.

Dans la seconde espèce2, une société, assisté d’un avocat, a licencié le 20 août 2007 un salarié. Le 20 juillet 2017, un jugement l’a condamnée à verser au salarié une indemnité au titre de la clause de non-concurrence à laquelle ce dernier était soumis. La société a alors assigné, le 7 février 2020, l’avocat en responsabilité, afin d’obtenir la réparation intégrale du dommage subi. Elle arguait que celui-ci avait failli à son obligation d’information et de conseil, en ne l’avertissant pas du coût que pouvait engendrer l’indemnité versée au regard d’une telle clause.

Le 21 juin 2022, la cour d’appel de Versailles reconnaît l’existence d’un manquement de l’avocat à ses obligations professionnelles. Or, cette fois encore, les juges du second degré rejettent les demandes indemnitaires de la société. Selon eux, ledit manquement a seulement privé cette dernière de la possibilité de faire un choix éclairé sur la levée ou non de la clause de non-concurrence, de sorte qu’il n’était pas certain que celle-ci aurait renoncé à une telle clause si elle avait été correctement informée. En cela, la Cour estime que le préjudice subi se limitait à une perte de chance, fondement qui n’avait guère été explicité par la société. Insatisfaite, cette dernière a alors formé un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation, réunie en formation plénière, accueille favorablement les deux pourvois. Elle infirme partiellement les arrêts rendus par les cours d’appel, seulement en ce qu’ils rejettent les demandes indemnitaires. Bien que le visa diffère dans les deux décisions, – l’article 1240 du Code civil pour la première et l’article 1147 du même code pour la seconde, – la Cour de cassation rend sa solution dans les mêmes termes. Elle considère, d’une part, que « le juge peut, sans méconnaître l’objet du litige, rechercher l’existence d’une perte de chance d’éviter le dommage alors que lui était demandée la réparation de l’entier préjudice ». Ce faisant, il se doit « d’inviter les parties à présenter leurs observations quant à l’existence d’une perte de chance ». La haute juridiction estime, d’autre part, que « le juge ne peut refuser d’indemniser une perte de chance de ne pas subir un dommage, dont il constate l’existence », sous prétexte que « seule une réparation intégrale de ce dommage lui a été demandée ».

Par conséquent, la partie lésée qui se borne à solliciter la réparation intégrale de son préjudice peut, dès lors que subsiste une incertitude sur la réalisation du dommage final, voir le fondement de sa demande substitué par le juge au regard de la perte de chance.

Alors que l’on pensait cette dernière notion largement acquise, la Cour de cassation est venue en reconsidérer les contours.

Ces deux décisions rendues le même jour apportent un éclairage intéressant sur la perte de chance tant au regard du principe de réparation intégrale (I) que de l’office du juge (II).

I – La perte de chance au regard du principe de réparation intégrale Dans les deux affaires, les sociétés demanderesses reprochaient aux juges du second degré d’avoir refusé d’indemniser une perte de chance de ne pas subir un dommage, dont ils constataient l’existence, au seul motif que celles-ci s’étaient borné à demander la réparation intégrale de leur préjudice. Ce principe cardinal de la responsabilité civile postule que l’indemnisation du préjudice soit totale, c’est-à-dire qu’il n’en résulte pour la victime ni perte ni profit. Il s’ensuit que l’indemnisation ne doit pas aboutir à un quelconque appauvrissement ou enrichissement de la victime. Classiquement, la Cour de cassation retient que « le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu »3. Parfois qualifié d’« utopie »4 ou de « fiction »5, le principe de réparation intégrale suppose une équivalence entre l’indemnisation et le dommage. La réparation doit être intégrale à la fois dans son assiette et dans son étendue6. Selon une formule désormais classique, il faut « réparer tout le préjudice, rien que le préjudice ». Ainsi, le droit de la responsabilité civile est gouverné par l’idée qu’il faille replacer la victime dans la situation qui était la sienne avant qu’elle ne subisse le dommage. Comme le résumait Jean Carbonnier, « il faut réparer le mal, faire qu’il semble n’avoir été qu’un rêve »7. Toutefois, lorsqu’il existe une incertitude quant à la réalisation du dommage final, la réparation intégrale ne saurait être admise. Afin de contourner cette difficulté et de venir en aide aux victimes, la Cour de cassation fait alors appel à une notion particulière : la perte de chance. Cette dernière repose sur l’existence d’une chance (et non d’un risque), c’est-à-dire sur « la probabilité de survenance d’un événement heureux »8. Elle se présente comme un « palliatif »9 permettant d’obtenir une indemnisation qui n’aurait pu être obtenue en suivant la voie dite « normale ». Elle repose sur l’idée que, s’il n’est pas certain que le fait générateur ait causé le dommage, – sa réalisation reposant sur un aléa, – il est, en revanche, indéniable que le fait générateur a privé la victime de la chance d’éviter le dommage. À cet égard, « la jurisprudence considère que la perte d’une chance réelle et sérieuse constitue un préjudice certain appelant réparation et qu’elle consiste dans la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable »10, encore que le caractère sérieux de la perte soit quelque peu remis en cause par la Cour de cassation lorsqu’elle admet « la réparabilité d’une perte de chance même minime »11. Parfois considérée comme un préjudice autonome, la perte de chance présenterait surtout une « autonomie à géométrie variable »12. Ainsi, si elle constitue un préjudice distinct de l’entier dommage, elle n’en reste pas moins dépendante13, dans la mesure où « l’indemnisation se mesure aux chances qu’avait la victime d’éviter le dommage invoqué, c’est-à-dire à la probabilité de réalisation de l’avantage espéré ou d’évitement de la perte subie, mais aussi à l’importance du préjudice finalement subi, dont la perte de chance représente une fraction »14. C’est précisément parce qu’elle est dépendante du dommage final que la perte de chance peut ici être envisagée. En effet, elle ne permet qu’une réparation partielle de l’entier dommage. Cela étant, la Cour de cassation se prononce, dans les deux espèces soumises à son analyse, en faveur d’une indemnisation sur le fondement de la perte de chance. En cela, la Cour régulatrice approfondit sa jurisprudence en la matière, conservant une ligne de conduite protectrice à l’égard de la victime. Effectivement, selon elle, « toute perte de chance ouvre droit à réparation »15, si bien que le juge qui en constate l’existence ne saurait priver la victime de toute indemnisation. En somme, la perte de chance constitue une astuce destinée à permettre une indemnisation fragmentaire. Or, en procédant tel qu’ils l’ont fait, les hauts magistrats invitent à reconsidérer l’office du juge.