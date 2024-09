Responsabilité des parents : l’autorité parentale prévaut désormais sur la cohabitation

II – Les limites d’un redimensionnement

La Cour de cassation n’envisage ici qu’une seule limite, qu’elle explicite au point n° 29 : « Leur cohabitation avec un enfant mineur à l’égard duquel ils exercent conjointement l’autorité parentale ne cesse que lorsque des décisions administrative ou judiciaire confient ce mineur à un tiers ».

Il s’agit donc du placement, judiciaire ou administratif. Conformément à la jurisprudence antérieure, le placement, de facto15 ou même par contrat16, demeure inefficace. Seule l’autorité administrative ou judiciaire est susceptible de mettre fin à ce cas d’engagement de la responsabilité des parents.

Cependant, il est permis de s’interroger sur la pertinence de la conservation de cette limite à la suite de ce revirement de jurisprudence, et ce, pour deux raisons.

La première raison touche à l’étendue de l’autorité parentale elle-même. En effet, le placement administratif ou judiciaire dans le cadre des mesures d’assistance éducative n’équivaut pas à un retrait de l’autorité parentale, bien que le lien matériel entre les parents et l’enfant soit très distendu. Ainsi, la chambre criminelle de la Cour de cassation17avait pu juger que : « Les père et mère dont l’enfant a fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative, conservent sur lui leur autorité parentale et en exercent tous les attributs qui ne sont pas inconciliables avec l’application de la mesure ».

Or, dans cet arrêt, il s’agissait justement d’une mesure de placement du mineur délinquant, qui avait commis ses forfaits (viols en l’espèce) dans le cadre de son droit de visite et d’hébergement chez sa mère. Cette même condition de cohabitation n’était pourtant pas présente, et la chambre criminelle s’était donc fondée, pour dire la mère responsable, sur le maintien de l’autorité parentale malgré la mesure d’assistance éducative.

Faut-il en déduire que la solution serait différente aujourd’hui ? À lire la lettre de l’arrêt, indubitablement.

En opérant cette extension de l’autorité parentale pour y assujettir l’autre parent, la Cour de cassation a dû placer la limite dans la décision de placement. Or, cette dernière ne fait pas cesser, selon l’article 375-7 du Code civil, l’exercice de l’autorité parentale.

Il faut donc souligner le paradoxe que pose ce revirement de jurisprudence.

Concernant la fixation judiciaire du domicile du mineur, elle est indifférente quant à l’engagement de leur responsabilité du fait de leur enfant en raison de l’existence de l’autorité parentale. Que l’enfant réside chez un seul des parents à titre habituel ou même n’y réside pas vraiment, ne fera pas obstacle, en raison de l’autorité parentale, à l’engagement de la responsabilité de l’autre parent.

En revanche, selon la Cour de cassation, une décision administrative ou judiciaire de placement (sans retrait de l’autorité parentale donc) peut faire obstacle à l’engagement de leur responsabilité.

Il faut donc comprendre que le placement fait chez un des parents ne revêt pas la même nature que celui fait à un tiers. Or, on ne comprend pas bien pourquoi. Cette mesure de placement, si elle est subsidiaire et doit être motivée18, demeure identique à une mesure de fixation de la résidence judiciaire, que l’on peut envisager comme une mesure de placement chez l’un des parents. Dans l’un et l’autre cas en effet, l’autorité parentale est maintenue et le ou les parents peuvent bénéficier d’un droit de visite et d’hébergement. Surtout, n’est-ce pas faire entrer par la fenêtre une conception un peu plus matérielle de la garde qu’on venait justement de renvoyer par la porte ?

À tout prendre, et pour éviter une éventuelle incohérence, la Cour de cassation aurait peut-être dû décider que la responsabilité des père et mère du fait de leur enfant cesse non pas à la suite d’une décision de placement, puisque la résidence réelle est indifférente à l’engagement de leur responsabilité, mais à la suite d’une mesure de retrait de l’autorité parentale19. Elle aurait alors complètement effectué sa mue en supprimant une condition de cohabitation qui n’en est plus vraiment une, et consacré une lecture purement juridique de cette responsabilité de plein droit du gardien pour simple fait causal du gardé. L’article 1242, alinéa 4, y aurait gagné de la cohérence, et il aurait été véritablement créé un régime de responsabilité du fait d’autrui comme pure garantie d’indemnisation en faveur des victimes. Décorrélant totalement l’exigence de cohabitation, surannée car fondée sur une présomption de faute, de celle d’imputabilité du dommage aux parents20, une telle responsabilité serait fondée simplement sur l’autorité parentale, née du simple établissement d’une filiation.

La Cour de cassation semble ici refuser de franchir le Rubicon, probablement pour des pudeurs quant au texte de la loi, mais qui n’apparaissent pas justifiées dans le contexte actuel. En tout cas, si la condition de cohabitation est formellement maintenue, ce revirement de jurisprudence la prive de presque toute sa substance.