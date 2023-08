Cautionnement et mention manuscrite légale : étendue du gage des créanciers

Dispositions perfectibles. L’arrêt rapporté est rendu en vertu de l’article L. 341-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 (A). Cette disposition a entraîné un abondant contentieux pour les cautionnements conclus sous seing privé entre une personne physique et un créancier professionnel (B).

A – Nature du contrat de cautionnement

Première loi protectrice de la caution : la loi Dutreil. Chacun sait que la ratio legis de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique, dite loi Dutreil, a été de renforcer la protection des cautions2. C’est pourquoi les anciens articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation, devenus les articles L. 331-1 et L. 331-2 du Code de la consommation, prévoyaient en ce sens : « Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : “En me portant caution de X.., dans la limite de la somme de… couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de…, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même.” » « Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : “En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du Code civil et en m’obligeant solidairement avec X je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X” »3.

Contrat solennel. Généralement, les auteurs s’accordent sur le fait que le cautionnement doit désormais être qualifié de contrat solennel, car le législateur exige la mention manuscrite de la caution ad validitatem4. Pour autant, le caractère solennel du contrat de cautionnement conclu par une caution personne physique au profit d’un créancier professionnel est critiqué, car on lui reproche « d’être inefficace, exagérément strict et de constituer une échappatoire pour la caution de mauvaise foi »5.

Espèce. Dans notre affaire, la formule écrite de la main de la caution prévoyait que celle-ci s’engageait sur ses revenus ou ses biens, et non sur ses revenus et ses biens, conformément à la mention manuscrite légale, ce qui en modifiait le sens et la portée quant à l’assiette du gage du créancier. Le caractère solennel de la mention manuscrite est requis ad validitatem à peine de nullité. C’est ainsi que la cour d’appel de Paris a jugé qu’il n’était pas possible que les deux formules soient notamment mélangées dans une seule et unique mention qui reprendrait toutefois les principaux éléments des textes6. Pour autant, la Cour de cassation a précisé que la nullité d’un engagement de caution souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel est encourue du seul fait que la mention manuscrite portée sur l’engagement de caution n’est pas identique aux mentions prescrites par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation, à l’exception de l’hypothèse dans laquelle ce défaut d’identité résulterait d’erreur matérielle7. En d’autres termes, la situation factuelle de l’erreur matérielle dans la mention manuscrite est sans incidence sur la validité de l’engagement de caution8.