Un nouveau cas de renouvellement obligatoire du bail échu

L’article 6 de la loi n° 2023-622 du 19 juillet 2023 limite le droit pour le bailleur d’un local d’habitation de refuser son renouvellement en présence d’un locataire ayant la charge d’un enfant nécessitant des soins contraignants.

Cons. const., QPC, 26 mai 2023, no 2023-1050

L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, tendant à améliorer les rapports locatifs, prévoit un certain nombre de limitations au droit pour le bailleur de ne pas renouveler le bail d’habitation arrivé à échéance. Ces limitations sont parfois fondées sur des considérations économiques et sociales. Il en est ainsi de celle prévue par le III de cet article. En effet, ce texte dispose que le bailleur ne peut refuser le renouvellement du contrat en présence d’un locataire âgé de plus de 65 ans et dont les ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés, sauf à ce qu’il lui propose un autre logement correspondant à ses besoins et ses possibilités dans un secteur géographique limité. Toutefois, cette disposition est exclue si le bailleur est lui-même âgé de plus de 65 ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond susmentionné. Cette disposition a été déclarée conforme à la Constitution par une décision du Conseil constitutionnel rendue le 26 mai 20231.