Rétropédalage constitutionnel sur l’incapacité de recevoir une libéralité

Il faut d’abord présenter la limite de la conformité du texte (A) et, ensuite, l’inspiration apparente du raisonnement précédent de 2021 (B).

Au pire, on retrouvera le déplacement du contentieux sur le terrain du consentement, de son existence et ou de ses vices 11 , à caractériser alors plus souplement peut-être en termes d’exigence probatoire, en espérant également une appréciation moins stricte du délit d’abus de faiblesse 12 . Il faut bien compenser autrement la négation des réalités de terrain pour des raisons idéologiques inspirées d’une dérive onusienne sur la capacité juridique à tout prix parce que l’objectif de protection est primordial lorsqu’on doit s’occuper concrètement de personnes vulnérables (des rêves utopiques aux mains dans le cambouis).

On songe aussi aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM), personnes physiques ou morales, désignés par un juge, car l’alinéa 2 (issu L. n° 2007-308, 5 mars 2007 , en vigueur le 1er janv. 2009) ne contient pas la limite temporelle du cours de la maladie puisque sont visées largement les dispositions « faites en leur faveur quelle que soit la date de la libéralité ». La brèche est néanmoins offerte aux plaideurs invétérés. Nous ne croyons pas que la mission des MJPM, rémunérée par un encadrement strict, si soucieux de déontologie, devrait les faire échapper à l’interdiction, contrairement à d’autres 10 . Inspiration de « proportionnalité » subjective (ou in concreto, si l’on préfère), relevons que, si la population des majeurs protégés est hétérogène, le disposant est, en fait, souvent plus âgé que jeune. La plupart du temps, le majeur protégé ne connaîtra pas le MJPM qui aura sa charge avant l’exercice de celle-ci. Et, assez fréquemment, si l’on en croit les chiffres officiels, la fin de la mesure n’est pas une mainlevée mais s’opère les « pieds devant ». Par suite, la période d’interdiction se ramène, en pratique, à la durée de la mission de protection ( C. civ., art. 418 ) pour la majorité des hypothèses. En outre, anéantir cette interdiction pourrait conduire à s’interroger sur celle du mineur de 16 ans ( C. civ., art. 904 ), spécialement dans ses rapports avec son tuteur, y compris post-émancipation ou majorité ( C. civ., art. 907 ).

Relevons immédiatement que le Conseil semble prendre goût aux QPC sur le sujet – du moins, inciter au contentieux, non pleinement découragé – car, en limitant l’appréciation au premier alinéa (pt 1) – certes cadre de sa saisine –, donc aux professions médicales et de la pharmacie jusqu’aux auxiliaires médicaux, sans obiter dictum de sa motivation permettant une généralisation, la porte reste ouverte pour la critique des autres !

B – L’inspiration apparente du raisonnement précédent de 2021

Remarquons encore avec insistance que, sous prétexte d’une limitation de la capacité juridique de donner d’une personne vulnérable (pts 2 et 4)13, c’est en réalité l’interdiction de recevoir de certaines personnes qui est essentiellement en cause (mot évoqué, pts 2, 6 et 7)14. Le malade est parfaitement libre de donner à une personne en dehors de la liste des incapables dont on se défie par une règle de fond15, généralement désignée en doctrine par l’expression d’une présomption irréfragable de captation16.

Le bénéficiaire de la libéralité (sans obligation alimentaire envers le disposant) peut-il défendre qu’il a un droit-créance à obtenir la réalisation de son espérance et qu’il est discriminé à en être privé ? Sa situation le priverait-elle abusivement de l’obtention de cet avantage ? Si la réserve héréditaire recule, on n’ose imaginer la revendication forte d’un droit à héritage tirée de l’égalité républicaine et de la tradition nationale17. Le Conseil suivra-t-il au regard de son corpus actuel ?

Ne faudrait-il pas confier de telles appréciations à des élus techniciens plutôt qu’à des pseudo-Sages repus de grands principes ? Par parenthèse, la liberté du mariage existe mais on ne se marie pas avec un choix entièrement libertaire (C. civ., art. 161 et s.), même si le tabou s’est effacé par la « tolérance » à l’égard de futurs conjoints, anciennement membres de la belle famille, au nom de la Convention européenne des droits de l’Homme. En outre, malgré l’aptitude ou le discernement et le consentement exigé sous différents aspects (C. civ., art. 146), le mariage suppose, par principe, la majorité, dans un but protecteur qui a même conduit à la réforme du droit jusque-là en vigueur pour les filles (C. civ., art. 144).

L’inspiration était pourtant forte de la motivation précédemment utilisée en 2021. Elle paraît inspirer la démarche, avec le rappel par le législateur des limitations aux conditions d’exercice du droit de propriété (intérêt général ; proportionnalité ; objectif poursuivi) (pt 3) ; de la limitation de la capacité de malades ne pouvant disposer librement de leur patrimoine, attribut du droit de propriété subissant une atteinte légale (pt 4). L’atteinte est constituée au droit de disposer (limitation plus que privation)18. Il faut donc vérifier consécutivement si elle doit être supportée ou non. Il nous semble toutefois vain d’épiloguer outre mesure par une exégèse subtile du raisonnement emprunté. Le Conseil n’allait pas se désavouer publiquement, à quelques mois d’intervalle, d’où le masque commode de la continuité des principes et méthodes. Ne soyons pas dupes. L’habillage de la justification par le Conseil – ou telle ou telle analyse de sa motivation – cachera mal l’arbre du pur opportunisme.

Qui niera que pour nombre de personnes plus ou moins isolées, bénéficiant par leur situation de certaines prestations – aides à domicile ou à la mobilité –, qui étaient visées par l’article L. 116-4 du Code de l’action sociale et des familles, la situation de faiblesse existe bien à l’égard des auxiliaires de vie, avec des risques identiques pour le patrimoine, voire un risque de maltraitance ? Certes, face à l’échéance que constitue l’approche du trépas, on peut imaginer que chacun vivra sa vulnérabilité intrinsèque et relationnelle, à la fois, avec une plus grande intensité19, d’où peut-être l’adjectif « particulière » souligné : « En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu assurer la protection de personnes dont il a estimé que, compte tenu de leur état de santé, elles étaient placées dans une situation de particulière vulnérabilité vis-à-vis du risque de captation d’une partie de leurs biens par ceux qui leur prodiguaient des soins »20. Néanmoins, la protection avait la même ambition pour un public touché par la vulnérabilité. Il demeure que ce n’est qu’avec l’article 909 que Portalis « a ainsi poursuivi un but d’intérêt général ». Cette affirmation ne saurait surprendre21.