À la rencontre du dernier artisan de kaléidoscopes en Europe !

C’est tout près de Pont-L’Évêque, à Beaumont-en-Auge, que se trouve la drôle de boutique de Dominic Stora, le dernier fabriquant artisanal de kaléidoscopes d’Europe, qui y officie depuis 45 ans !

Passionné, Dominic Stora est encore et toujours, comme un enfant, émerveillé par cet objet. Et sa passion est tellement vivante qu’il la communique avec une étonnante humilité et une merveilleuse gentillesse, qui vous feront retomber quelques instants dans votre propre enfance, quand vous tourniez à l’infini ce tube aux graphismes de verre.

À l’opposé d’une boutique de décoration rutilante, on pénètre dans l’antre d’un esthète, d’un amoureux de l’optique, où les appareils photos jouxtent les lunettes d’optique, les thaumascopes dans un joyeux bazar propre aux chercheurs éclairés. Plus qu’un magasin d’antiquités, on pénètre dans un cabinet de curiosités d’un artisan chineur.

Et de découvrir sous le regard malicieux de Dominic Stora la magie de ce petit tube qu’il fabrique depuis 1976. Un petit tube qui cache et révèle l’association entre deux antagonistes : un ensemble de miroirs précis et un autre de petits éléments colorés qui eux bougent sans cesse. Enfermé dans une mini-chambre, le premier « groupe » se superpose à l’autre et les verres d’optique dévoilent, quand on tourne le tube, un jeu de vitraux qui bougent et se modifient à l’infini. C’est réellement magique car chaque dessin créé est unique et surtout éphémère. On pourrait même ressentir une certaine frustration car il est impossible d’immortaliser à jamais le résultat, car les pièces de couleurs et de formes différentes bougent à l’infini. L’œil ne voit donc jamais le même graphisme.

Dominic Stora crée des kaléidoscopes pour des boutiques de décoration, des musées et des librairies pour un public de jeunes de 7 à 77 ans. Pour personnaliser et/ou anoblir encore l’objet, il peut personnaliser le kaléidoscope avec un logo d’entreprise, une couverture en galuchat du tube, etc.

Dominic Stora fabrique entre 50 et 100 kaléidoscopes chaque mois et quelque 280 000 objets sont déjà à son effectif dans le monde, lesquels s’exportent vers les États-Unis, les pays germanophones, l’Italie, le Japon. Comme tous les passionnés, Dominic Stora n’entend nullement arrêter sa production ; néanmoins, on aimerait qu’il ait le temps de former des jeunes à son métier afin que ce merveilleux savoir-faire perdure. Assurément, comme bon nombre d’artisans et de passionnés, il ne semble pas savoir ce que retraite veut dire ! On ne peut que l’en remercier et être à nouveau admiratif de cette passion artistique qu’il partage aux clients de passage dans son cabinet de curiosités.

