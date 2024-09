À Vicq, redécouvrez le musée international d’Art Naïf

Gisela Fabian/Musée d’Art Naïf de Vicq

Pour placer cet été sous le signe des arts, pourquoi ne pas visiter le musée d’Art Naïf de Vicq, qui a fait peau neuve cet hiver après une pause de neuf années ? Celle-ci est le fruit d’un singulier héritage légué par la peintre, Françoise Adnet, disparue en 2014, épouse du créateur du musée Max Fourny. La commune, désignée comme légataire universel, y a vu une opportunité de revitaliser cette pépite culturelle.

Le musée, s’inscrivant dans un corps de ferme daté de 1777, adjacent au moulin de Vicq, a subi une extension pour accueillir et préserver une collection éclectique qui a évolué et prospéré au fil des années, jouissant d’une renommée internationale. L’histoire fascinante de son fondateur, Max Fourny, est une odyssée à travers le monde à la recherche de peintres et sculpteurs naïfs, une passion qui l’a conduit à offrir à ces artistes la possibilité de contribuer à l’illustration d’ouvrages d’art. Ainsi, la collection Max Fourny a pris forme, accompagnée d’un remarquable fonds d’édition.

Après le décès de Max Fourny en 1991, sa collection comprenait plus de 1 500 pièces de sculptures et de peintures naïves, réparties entre le musée d’art naïf de Vicq et le musée d’art naïf Max Fourny à la Halle Saint-Pierre, à Montmartre. La collection s’est encore enrichie de 500 œuvres provenant du musée d’art naïf de Bages, dont les portes se sont closes en 2002. Plutôt que de disperser cette collection, les héritiers ont souhaité que le musée d’art naïf de Vicq continue à exposer ces œuvres au grand public, perpétuant ainsi l’œuvre de la fondatrice Françoise Javault.

L’art naïf, fruit d’artistes autodidactes, a des racines anciennes remontant à l’ère préhistorique avec des œuvres telles que l’art rupestre. La reconnaissance de cet art, nommé pour la première fois lors de la fondation du Salon des Artistes indépendants en 1885 avec les œuvres du Douanier Rousseau, a longtemps été controversée. Il faut attendre les années 1930, marquées par la première exposition d’art naïf par Wilhelm Uhd, avant que le mouvement ne conquît une place internationale.

Une belle et instructive collection à vite redécouvrir !