Air, l’expo qui inspire à l’Exploradôme de Vitry-sur-Seine

L’exposition « Air, l’expo qui inspire », créée en 2020, est à nouveau à l’honneur à l’Exploradôme de Vitry-sur-Seine dans le Val-de-Marne (94) et ce jusqu’au 24 janvier 2024.

Cette exposition porte sur les problématiques de la qualité de l’air et de ses enjeux. Toutes les facettes de l’air sont étudiées dans cette exposition divisée en 6 sections thématiques : 1) Quel AIR est-il ?, 2) L’AIR à l’étude, 3) L’AIR et la vie, 4) C’est dans l’AIR, 5) Courants d’AIR, 6) Dans l’AIR du temps.

À travers ces 6 sections sont abordés des thèmes aussi variés que l’aérodynamisme, la propagation des sons et des odeurs, l’importance et le rôle de la respiration, les défis climatiques, la qualité de l’air intérieure et extérieure…

Comme toutes les expositions de l’Exploradôme, le musée de la découverte des sciences, du numérique et du développement durable « où il est interdit de ne pas toucher », l’exposition ne se veut pas que visuelle. Elle invite le public à se questionner, à vivre des expériences olfactives ou sonores, … Toute une gamme de contenus variés sont ainsi mis à disposition : contenus pédagogiques scientifiques, interfaces ludiques, manipulations interactives, quiz… et ce afin que le public ne soit pas uniquement spectateur ; il doit également être acteur.

Cette exposition permettra au visiteur de découvrir en direct la qualité de l’air extérieure et les polluants qui s’y trouvent ainsi que la qualité de l’air dans la salle de l’Exploradôme.

Une visite à la fois éducative et ludique qui promet de faire redécouvrir l’air !

Et si vous souhaitez être accompagnés pour cette visite, l’Exploradôme a pensé à tout et organise des ateliers d’une heure (à partir de 6 ans) les 21 octobre de 11 h à 12 h, le 25 octobre de 11 h 30 à 12 h 30 ou le 4 novembre de 11 h à 12 h. Durant l’atelier les visiteurs pourront faire des activités avec une soufflerie. En outre, des ateliers-expos (à partir de 8 ans) auront lieu le 28 octobre de 11 h à 13 h et le 3 novembre de 10 h à 12 h. Ces derniers ateliers combinent visite de l’exposition en petit groupe animée par un médiateur et atelier scientifique durant lesquels les participants feront des expériences. L’objectif de l’atelier ? Fabriquer un objet qui permettra de répondre au défi préparé par l’équipe de médiation.