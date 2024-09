Au Hangar Y, une expo histoire de jouer !

Dernière chance pour voir l’exposition « Rayon Jouets », qui se tiendra jusqu’au 22 septembre 2024 au Hangar Y à Meudon !

Stanislav Stepaško

Organisée en collaboration avec la fondation Art Explora, qui se donne pour mission de démocratiser l’accès à la culture, cette exposition, qui mêle la présentation d’anciens jouets iconiques à leur détournement par des artistes contemporains, ravira aussi bien les plus jeunes qu’un public averti.

L’exposition questionne le pouvoir des jouets qui, s’ils ont comme objectif premier le divertissement des enfants, véhiculent malgré tout une certaine représentation du monde. Reflet des idéaux de nos sociétés, ils peuvent également témoigner de leurs évolutions, et s’avèrent être un remarquable outil d’histoire sociale.

Les 50 œuvres présentées par les artistes de cette exposition, mêlant peinture, sculpture, installation, vidéo et jeu vidéo, qui proposent une réflexion sur le conditionnement des enfants à travers les jouets, l’attestent, avec un humour étonnant.

Le collage de Tony Hope, Untitled, qui juxtapose un dessin de Barbie et un smiley dont les yeux sont ironiquement placés sur la poitrine de celle-ci, pourrait mettre en avant la sexualisation des poupées. Le contraste grinçant entre le sourire balafre du smiley, à la peinture dégoulinante, et le dessin girly un peu passé, que l’on pourrait trouver au fond du sac d’une petite fille, donne à la pièce une aura horrifique. Le détournement critique de Tommy Cash, Nukerashka, onirique et kawaï au premier abord, avec son petit nuage cotonneux et souriant, s’apparente, lorsque l’on y prête attention, au nuage d’une explosion nucléaire, matérialisant la possibilité d’un futur conflit total et irréparable menaçant les puissances politiques depuis 1945.

Une exposition à la perspective historique, à la fois immersive et participative, à ne pas manquer.