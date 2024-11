Bons plans pizza : Peppe et Pizza Cosy

Découvrez deux adresses de restaurants italiens à ne pas manquer !

2024 Peppe Pizza

L’ouverture en avril dernier d’une nouvelle enseigne de Guiseppe Cutraro dit Peppe ne s’apparente pas à une simple pizzeria ; le restaurant est décrit par la plupart des journalistes comme le « roi de la pizza napolitaine » et le « champion du monde de la pizza en 2019-2020 ». Situé du côté des Halles, à l’intersection entre la rue Saint-Denis et la rue Etienne Marcel, il mérite bien le détour !

Les pizzas proposées sont largement au-dessus de la moyenne générale et parisienne et le Peppe vaut bien toutes les qualifications qui lui ont été données. L’établissement s’avère avoir du succès puisque ce dernier est bondé aux heures du déjeuner en semaine ; le design de la salle qui alterne verre et marbres de couleur jouant sur la modernité et la chaleur habituelle des pizzerias italiennes n’y est donc pas visible à cet horaire. Lesdites pizzas y sont cuites dans un moule avec croûte dorée et croquante, leurs pâtes n’ont rien à voir avec la fine pâte que l’on sert généralement la plupart du temps ! 8 pizzas seulement sortent du classicisme d’une « quatre fromages » ou d’une « reine » ; mais une belle originalité dans le choix des ingrédients : le Grana Padano, la mozzarella et le bleu de bufflonne, la brésaola, le provolone fumé.

Parmi leurs pizzas à la carte, la « queen tartufo » : une pizza garnie de crème de truffe, de stracciatella des Pouilles, de provolone fumé, de champignons sautés, de noisettes et de quelques lamelles de truffe. Un vrai délice aux antipodes gustatifs des pizzas habituelles. Des antipasti y sont également proposés, tels que les arancinis à la pistache (boules de riz au provolone fumé et pistaches servis avec un pesto de pistaches) et les aubergines parmigiana (fines tranches d’aubergines gratinées à la sauce tomate, basilic et ricotta) et coûtent entre 9 et 12 euros. Quant aux desserts, les « dolci », le restaurant propose panna cotta, tiramisu ou encore mousse au chocolat. Celle-ci, créée en collaboration avec la cheffe pâtissière, Chiara Serpaggi, est parfaite : ni trop amère, parfaitement dosée en sucre et en chocolat. Un équilibre très réussi avec quelques cacahuètes grillées sur le dessus en guise de décoration et pour apporter du croquant à la texture (13 €). L’enseigne Peppe compte plusieurs restaurants notamment dans le Ve , le IXe et XXe arrondissement ; ainsi qu’à Levallois-Perret et Boulogne-Billancourt.

Infos pratiques Peppe Etienne Marcel, 11 rue Étienne Marcel 75001 Paris Pizzas de 13 à 20 € https://pepe.pizza Pepe Levallois 10 Rue Paul Vaillant Couturier 92300 Levallois-Perret Pepe Boulogne 104 Rue du Point du Jour 92100 Boulogne-Billancourt

L’enseigne Pizza Cosy est aussi une enseigne qui ne semble pas être une chaîne de pizzas prêtes à emporter et à livrer. Situé Boulevard Saint-Marcel dans le 5e, le restaurant se compose d’une vingtaine de places assises et d’une belle terrasse en cas de beau temps ; elle fait aussi du prêt à emporter mais n’a rien à voir avec Domino’s Pizza ou Pizza Hut. L’enseigne, créée en 2010 à Saint-Étienne, compte plus de 70 pizzerias en France et une seule sur la capitale. Une belle réussite donc pour cette franchise bien plus qualitative que certaines de ses consoeurs. Pizza Cosy propose de bonnes pizzas, avec une pâte très boulangère (une boule de pâte à pain) et certaines pizzas permanentes sont assez originales (lard fumé et pommes de terre cuisinées au reblochon, olives et mozzarella au brie de Meaux, poulet rôti et oignons cuisinés au miel, burrata, jambon de Bayonne et roquette au balsamique). Le restaurant propose également les recettes printanières en édition limitée avec une pizza garnie de crème d’asperge, de la mozza, du jambon blanc et un œuf (18 €). Une version vegan est également à la carte avec tomates jaunes et rouges, olives Taggiasche, provolone italien, roquette et origan (13 €). S’agissant des desserts, il en existe plusieurs, notamment différentes sortes de tiramisu : pommes, framboises, café, pâte à tartiner noisette, caramel-spéculoos (5, 50 €) ou encore les crousti-pistaches – bâtonnets de pâte à pizza recouverts de pâte à tartiner à la pistache, de sucre glace et éclats de noisettes (8 €).

Des formules dès 17 €, comprenant pizza, boisson et dessert sont au programme, ainsi qu’une pizza en forme de tête de Mickey avec boisson et surprise pour les p’tits loups de moins de 10 ans (8 €).