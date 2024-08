Cin’étoilé – Astérix aux Jeux Olympiques

L’été est là et la ville de Savigny-sur-Orge dans le département de l’Essonne (91) vous propose, pour la troisième année consécutive, des séances de cinéma en plein air le samedi 31 août 2024 à 21h30.

Savigny-sur-orge, Astérix aux Jeux Olympiques

Des projections exceptionnelles permettent aux petits et grands de redécouvrir des films cultes dans une ambiance conviviale et détendue. Que vous soyez en famille, entre amis, ou même en solo, ces soirées sont une excellente occasion de profiter des belles nuits d’été sous le ciel étoilé de Savigny-sur-Orge.

Cette initiative, devenue un rendez-vous incontournable, transforme le Parc Champagne en une véritable salle de cinéma à ciel ouvert. Imaginez-vous, confortablement installé sur une chaise longue, entouré de vos proches, sous les étoiles, à savourer un bon film. Pour les plus frileux, n’oubliez pas d’apporter une couverture pour vous emmitoufler et profiter pleinement de ces moments de détente en plein air.

Ne manquez pas cette dernière projection de la saison ! « Astérix aux Jeux Olympiques » est une comédie d’aventure française qui ravira toute la famille. Suivez les aventures hilarantes d’Astérix et Obélix alors qu’ils se lancent dans la compétition des Jeux olympiques pour aider leur ami Alafolix à gagner le cœur de la princesse Irina. Avec un casting de stars et des scènes mémorables, ce film promet une soirée pleine de rires et de bonne humeur.

Alors, on se retrouve tous au Parc Champagne le samedi 31 août à 21h30 ! Venez tôt pour choisir la meilleure place, profiter des activités pré-projection, et pourquoi pas, pique-niquer avant le début du film. C’est l’occasion parfaite pour prolonger les plaisirs de l’été, faire de nouvelles rencontres et passer une soirée inoubliable.

Savigny-sur-Orge vous attend nombreux pour clore en beauté cette série de projections estivales. Préparez vos chaises longues, vos couvertures et votre bonne humeur pour cette ultime séance de Cin’étoilé.