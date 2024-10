Complexe sportif, l’art contemporain à l’heure du sport au domaine de Chamarande

Le parc du domaine de Chamarande se transforme en véritable terrain de sport. Présentée jusqu’au 27 octobre, l’exposition : « Complexe sportif, (en)jeu de courbes et courbatures » invite le public à une réflexion sur notre rapport au corps, au mouvement et au sport.

De la naissance à l’âge adulte, le corps est en constante évolution. Il est le siège de nos émotions, de nos sensations et de nos interactions avec le monde qui nous entoure. L’exposition « Complexe sportif, (en)jeu de courbes et courbatures » explore cette dimension fondamentale de l’être humain à travers le prisme du sport.

Depuis l’Antiquité, le corps sportif a fasciné les artistes. Les Grecs en faisaient une célébration de la beauté et de la perfection. Si le sujet a été quelque peu délaissé pendant plusieurs siècles, il a connu un renouveau au XIXe et XXe siècles avec l’émergence de la photographie et de la performance.

Les œuvres présentées au domaine de Chamarande s’inscrivent dans cette tradition. Elles vont au-delà de la simple représentation du corps en mouvement. Elles questionnent notre rapport à la performance, à la compétition, à l’identité de genre et aux normes sociales liées au corps.

Le sport, un miroir de la société

Le sport est bien plus qu’une activité physique. C’est un phénomène social complexe qui reflète les valeurs, les aspirations et les enjeux de notre société. Les artistes invités à l’exposition explorent les différentes facettes de cette pratique : le sport comme spectacle, comme outil thérapeutique ou comme moyen de réviser les stéréotypes de genres.

Le parcours de l’exposition à travers le parc invite le visiteur à une expérience sensorielle et émotionnelle. Les œuvres, souvent de grande taille et réalisées avec des matériaux variés, interpellent les sens et invitent à une réflexion personnelle. Le visiteur est invité à se déplacer dans l’espace, à interagir avec les œuvres et à se laisser porter par le mouvement.