Corps vivant(s) en dialogue au musée Grataloup !

Musée Grataloup

Le musée Grataloup participe à l’Olympiade culturelle de Paris 2024 par une exposition inédite : « Corps vivant », visible jusqu’au 11 novembre 2024. Cette collaboration vise à célébrer l’union de l’art et du sport, en mettant en lumière les thèmes de la liberté, du mouvement, de l’énergie et de l’amour.

L’exposition se tient dans la chapelle du prieuré, où les œuvres de Grataloup, figure du symbolisme moderne, explorent l’harmonie du corps et de l’esprit à travers les différents cycles de la vie. Ses peintures, caractéristiques d’un « nouveau symbolisme », plongent les spectateurs dans un monde mystique où l’onirisme n’est pas dénué de réel. Grataloup propose un langage artistique unique qui invite ainsi à une introspection spirituelle et à la quête de sens.

Dans le jardin attenant, Antoinette Rozan nous offre un voyage coloré grâce à ses sculptures et calligraphies, offrant une chorégraphie visuelle empreinte de mouvement et d’énergie. Rozan, malgré ses défis personnels, incarne dans ses œuvres une vision de la vie pleine de vitalité et d’espoir. Ses sculptures volumineuses, créées avec une perception visuelle limitée, symbolisent la persistance de l’énergie et la joie de vivre face aux obstacles.

La Fondation Francès, lieu emblématique de l’art contemporain, enrichit cette exposition par diverses activités. Des ateliers créatifs et des visites guidées sont organisés pour permettre aux visiteurs de plonger plus profondément dans l’univers des artistes. Des conférences et des débats sont également prévus, abordant les liens entre l’art, le sport et le développement personnel.