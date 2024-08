Cyclop 2024 : trente ans de création et d’engagement artistique

Jusqu’au 3 novembre 2024, le Cyclop, lieu culturel situé à Milly-la-Forêt dans l’Essonne (91), célèbre trois décennies d’ouverture au public, marquant un jalon important dans son histoire en tant que haut lieu de l’art contemporain.

Tadashi Ono

Pour cette saison spéciale, une programmation riche et engagée est prévue, mettant en lumière des artistes dévoués à des causes vitales et actuelles : la nature, les luttes féministes, et le partage des savoirs.

Pour cette année anniversaire, huit artistes sont en résidence ou invités à exposer leurs œuvres dans les bois entourant le Cyclop. Cette immersion artistique promet une rencontre unique entre l’art et la nature, chaque installation dialoguant avec l’environnement qui l’entoure.

La saison a débuté en beauté avec une exposition en duo de Louis Guillaume et Théophile Peris, dès les premiers jours d’avril. Leurs œuvres, ancrées dans une réflexion profonde sur notre rapport au monde, sont une invitation à explorer de nouvelles perspectives et à repenser nos interactions avec notre environnement.

En parallèle, une sélection de films réalisés par des artistes femmes d’Europe Centrale et des Balkans des années 90’s est présentée. Cette rétrospective met en lumière des voix féminines puissantes et souvent sous-représentées, offrant un regard critique et intime sur les transformations sociopolitiques de cette époque charnière.

L’été est marqué par la résidence de Rémy Yadan, qui travaille avec sa troupe de performeurs à partir du film de Niki de Saint Phalle, « Un rêve plus long que la nuit« , récemment restauré. Cette œuvre, emblématique de l’univers onirique et engagé de Niki de Saint Phalle, sert de point de départ à une série de performances explorant les thèmes de la rêverie, de la résistance et de l’imaginaire collectif.

Les artistes en résidence cette année sont des figures engagées dans diverses luttes et explorations artistiques :

Engagement pour la nature : Des artistes dont les œuvres questionnent notre relation à l’environnement et proposent des visions alternatives pour un avenir plus durable.

Luttes féministes : Des créateurs et créatrices qui mettent en lumière les combats pour l’égalité des genres et l’émancipation des femmes.

Partage des savoirs : Des projets artistiques qui favorisent l’échange de connaissances et l’éducation artistique, souvent avec une dimension participative impliquant le public.

Cette programmation s’étend sur plusieurs mois, offrant un éventail d’événements et d’installations qui évolueront au fil de la saison. Les visiteurs auront l’opportunité de découvrir des œuvres innovantes et de participer à des expériences artistiques immersives, reflet de l’engagement du Cyclop pour un art accessible et significatif.

Ne manquez pas cette saison exceptionnelle au Cyclop, où l’art rencontre l’engagement pour célébrer trente ans d’ouverture au public. Une année de découvertes, de réflexions et d’émotions vous attend, dans un cadre naturel unique qui amplifie la puissance des œuvres présentées.