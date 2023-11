Découvrez l’art des potiers avant pharaon au Musée d’archéologie nationale à Saint-Germain-en-Laye

L’Egypte et le Nil sont souvent associés à l’époque des Pharaons : Ramses II, Toutankhamon ou Aménophis III et à leurs temples ou nécropoles imposants. La civilisation égyptienne antérieure au Ve siècle, beaucoup moins connue, recèle toutefois de nombreuses réalisations dignes d’intérêt. C’est le cas de l’art potier que souhaite mettre en avant le Musée d’archéologie nationale et le Domaine national de Saint-Germain-en-Laye (78) avec l’exposition « Terres du Nil : l’art des potiers avant Pharaon ».

Cette exposition qui se tiendra jusqu’au 18 janvier 2024, révèle la beauté et l’histoire de cette période prépharaonique, mettant en avant une collection rassemblée par Jacques de Morgan (1857-1924) et son frère Henri de Morgan (1854-1909) à la fin du XIXe siècle. De 1892 à 1895, Jacques de Morgan, alors directeur du service des antiquités de l’Égypte, a parcouru la vallée du Nil. Jacques de Morgan, qui n’était pas égyptologue mais ingénieur, fut controversé à l’époque car son approche est basée davantage sur ses recherches géologiques et archéologiques que sur les textes. Ses fouilles, ses études minutieuses, et toute la documentation qu’il a établie, lui ont permis de contribuer à la reconnaissance de la préhistoire égyptienne.

Les poteries qu’il a rassemblées, soigneusement cataloguées selon les méthodes de William Matthew Flinders Petrie (1853-1942), égyptologue anglais, offrent un aperçu des coutumes et échanges qui existaient avant l’ère des pharaons. Avec plus de 120 poteries exposées, le Musée d’archéologie nationale et le Domaine national de Saint-Germain-en-Laye mettent en lumière la variété de l’artisanat de cette époque : « De l’étonnant black top, obtenu par une technique de cuisson à l’étouffée, aux vases beiges délicatement ornés de décors rouges, chaque pièce atteste du savoir-faire exceptionnel de ces artisans ».

RMN Grand Palais / Franck Raux

MAN / Loïc Hamon