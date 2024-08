Découvrez les merveilles du patrimoine vitriot au musée Exploradôme cet été !

Cet été, du 19 au 31 août, le musée Exploradôme de Vitry-sur-Seine dans le Val-de-Marne (94), vous invite à un voyage fascinant à travers les trésors du patrimoine et de l’architecture vitriots. Dans le cadre de l’opération « C’est mon Patrimoine », initiée par le ministère de la Culture, des centaines de structures à travers toute la France se mobilisent pour révéler la richesse et la diversité du patrimoine culturel français.

Exploradôme

L’Exploradôme de Vitry-sur-Seine propose aux habitants de Vitry-sur-Seine et aux visiteurs de redécouvrir des sites emblématiques de la ville tels que le pont du Port à l’Anglais et l’église Saint-Germain. Ces monuments, véritables joyaux de l’architecture locale, seront mis en lumière à travers des visites guidées et des ateliers interactifs.

En parallèle, le musée présentera également le patrimoine scientifique du Val-de-Marne. Vous pourrez découvrir des œuvres numériques réalisées par des artistes locaux, mettant en avant l’innovation et la créativité qui caractérisent cette région dynamique. Ces œuvres offriront un regard moderne et artistique sur le patrimoine scientifique, fusionnant technologie et art de manière inédite.

L’Exploradôme garantit une expérience enrichissante pour les petits et les grands. Les activités proposées sont accessibles à partir de 6 ans, permettant ainsi aux familles de partager ensemble ces moments de découverte et d’apprentissage. Et pour rendre cette expérience encore plus accessible, l’entrée est entièrement gratuite.

Voici un aperçu des activités qui vous attendent :

Visites guidées du pont du Port à l’Anglais et de l’église Saint-Germain.

Ateliers interactifs sur le patrimoine architectural et scientifique.

Expositions d’œuvres numériques par des artistes locaux.

Conférences et débats sur l’importance de la préservation du patrimoine.

Ne manquez pas cette opportunité unique de (re)découvrir le patrimoine vitriot et de plonger dans l’histoire et la culture de Vitry-sur-Seine. Que vous soyez passionné d’architecture, de sciences ou simplement curieux de découvrir de nouveaux horizons, l’Exploradôme vous promet une aventure inoubliable cet été.

Venez nombreux et laissez-vous surprendre par la richesse du patrimoine local !