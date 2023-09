Dépaysement garanti avec « Sculptures en l’Ile » à Andrésy

Yvelines (78)

Vous souhaitez prolonger l’esprit vacances ? Bienvenue à Andrésy, dans le département des Yvelines (78), où sur l’île Nancy, une promenade artistique dépaysante vous attend ! En effet, tout au long d’un parcours en pleine nature, les visiteurs ont l’occasion de découvrir des œuvres inédites au sein de l’exposition contemporaine « Sculptures en l’Ile ». Cette exposition offre aux amateurs d’art l’occasion de se ressourcer tout en se laissant séduire par des créations artistiques uniques.

Le voyage vers cette destination culturelle débute dès la gare Saint-Lazare, où le public découvre la première œuvre, incitant ainsi à entreprendre le trajet vers Andrésy.

Invitation au voyage, l’accès à l’exposition se fait grâce à une navette fluviale qui permet de traverser la Seine pour se rendre sur l’île Nancy. Une fois arrivés sur l’île, les visiteurs se laissent séduire par l’atmosphère sereine qui règne au milieu des arbres. Le parcours le long du chemin forestier offre une expérience immersive, invitant le public à se connecter avec la nature et à découvrir les œuvres en parfaite harmonie avec leur environnement.

L’exposition « Sculptures en l’Ile » met en avant une dizaine d’artistes dont les créations s’intègrent parfaitement à l’environnement naturel de l’île Nancy. En effet pour cette 26e édition, le thème « Retour aux sources » a inspiré les artistes à utiliser les matériaux présents sur l’île, tels que le bois, les végétaux ou la terre, pour réaliser leurs œuvres. En puisant dans la nature environnante, les créateurs ont pu exprimer leur vision unique et offrir aux visiteurs une expérience esthétique riche en émotions.

« Les onze œuvres, disséminées au fil de l’eau réagissent aux spécificités de l’île, à son histoire, et expérimentent de nouveaux rapports au monde, comme de nouvelles interactions entre l’humain et le non humain », décrit Lauranne Germond, la commissaire de l’exposition.

Depuis ses débuts en 1997, « Sculptures en l’Ile » s’est imposée comme un événement culturel incontournable dans les Yvelines, attirant chaque année près de 50 000 visiteurs.