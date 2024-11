Drancy célèbre le hip-hop : une édition 2024 toujours plus rythmée

Association Open Mind / ville de Drancy

Le festival hip-hop de Drancy revient en force le 22 novembre prochain ! Après le succès de sa première édition en 2023, qui coïncidait avec le cinquantième anniversaire de ce mouvement culturel, l’événement s’annonce plein de surprises.

Gratuit et ouvert à tous, le festival promet une soirée placée sous le signe de la danse et de la musique. Les amateurs comme les professionnels pourront admirer des démonstrations de danse, réalisées par des crews locaux et internationaux. Battles endiablés, chorégraphies originales et DJ sets enflammés se succéderont tout au long de la soirée, offrant un panorama complet de la culture hip-hop.

Les organisateurs, en collaboration avec l’association Open Mind, ont mis les petits plats dans les grands pour faire de cette édition un moment inoubliable. Le public pourra ainsi découvrir de nouveaux talents, admirer les prouesses des freestylers et se laisser emporter par les rythmes endiablés des DJ sets, qui alterneront les classiques old school et les nouveautés les plus actuelles. On pourra retrouver DJs et MCs accompagnés des B-Boys & Girls !

Au-delà des performances artistiques, le festival sera également l’occasion de partager un moment convivial entre passionnés de hip-hop. Un espace restauration sera aménagé sur place, permettant aux spectateurs de se détendre et d’échanger autour de leur passion commune.