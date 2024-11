Elsa Dorlin au CND : travailler la violence, une nécessité

Dans le cadre du festival d’Automne, Pantin accueille Elsa Dorlin pour deux jours de réflexion approfondie sur la violence, les 29 et 30 novembre.

Andrs/AdobeStock

Dans le prolongement de son cycle de conférences entrepris en 2021, la philosophe, Elsa Dorlin, propose de poursuivre l’exploration de cette thématique complexe, avec le quatrième volet de son séminaire. L’événement se déroule dans les locaux du Conservatoire national de la danse, à Pantin (93).

La violence sous tous ses angles

Comment la violence s’immisce-t-elle dans nos sociétés ? Comment les arts peuvent-ils nous aider à la comprendre et à la combattre ? Ce sont quelques-unes des questions auxquelles Elsa Dorlin invite à réfléchir, avec de nombreux invités. En croisant les regards de la philosophie, de l’histoire, de l’art et de la sociologie, elle propose un panorama complet des enjeux liés à la violence.

Travailler la violence #4, a pour objectif de déconstruire les représentations habituelles de la violence et de les analyser sous différents angles. En s’appuyant sur des exemples concrets issus de l’art, de la littérature et de l’histoire, elle invite le public à adopter une posture critique et à questionner les normes sociales.

Ces deux journées de rencontres sont une invitation à la réflexion et au débat. Le public est invité à participer aux échanges et à partager ses propres expériences et interrogations.

Ce cycle de conférences s’inscrit dans le cadre du Festival d’Automne, qui a déjà accueilli plusieurs événements consacrés à la violence et à ses représentations. En effet, la question de la violence traverse de nombreux domaines artistiques et suscite un intérêt croissant.

Philosophe reconnue, Elsa Dorlin est spécialiste des questions de genre, de race et de pouvoir. Ses travaux marquent la pensée féministe et décoloniale. Avec Se Défendre. Une philosophie de la violence, paru en 2017, elle a offert un outil précieux pour comprendre les mécanismes de domination et les résistances qui s’y opposent.