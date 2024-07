Exposition « Dilution » à l’espace d’art Chaillioux de Fresnes : un voyage à travers le réalisme et l’abstraction

Val-de-Marne (94)

L’espace d’art Chaillioux de la ville de Fresnes, située dans le Val-de-Marne (94), présente l’exposition « Dilution ».

Espace d’Art Chaillioux

C’est jusqu’au 20 juillet 2024 à l’espace d’art Chaillioux, de la ville de Fresnes, qu’il est possible d’explorer l’art contemporain à travers les œuvres de six artistes. Contrairement aux conventions habituelles, les exposants ne sont pas présentés par ordre alphabétique, mais selon un fil conducteur artistique qui illustre comment les images réalistes peuvent se dissoudre dans des formes abstraites, tout en conservant leur pertinence et leur acuité.

Vous pourrez ainsi découvrir :

Flo Jaouen : ses œuvres figuratives invitent le spectateur à une implication personnelle dans la lecture de la peinture, révélant des états d’âme et des dialogues intérieurs.

Alexandre Petrovski Darmon : ses toiles mélangent des corps humains avec une végétation envahissante, créant des labyrinthes visuels qui subvertissent les perceptions traditionnelles.

Jaky La Brune : inspirée par l’art underground, ses œuvres explorent des thèmes de violence, passion et identité à travers des couleurs vives et des formes animales monstrueuses.

Jean-Marc Trimouille : ses peintures, influencées par l’impressionnisme, dissolvent la réalité dans une explosion de couleurs et de formes vibrantes, défiant les classifications traditionnelles.

Marie Pernet : elle pousse l’abstraction à son paroxysme, éliminant tout détail réaliste pour ne laisser subsister qu’une atmosphère ludique et chaleureuse.

Vogel Apacheta : ses œuvres narratives et colorées, influencées par ses origines andines, invitent les spectateurs à inventer leurs propres histoires, mêlant réalité et imagination.

L’exposition ne se limite pas à la simple contemplation des œuvres. Les visiteurs sont encouragés à participer activement à l’exploration des thèmes abordés par les artistes. Chaque œuvre sert de point de départ pour un dialogue intérieur et collectif sur le rôle de l’art dans notre perception du monde. Cette exposition propose une réflexion profonde sur la dilution de l’image réaliste dans l’abstraction, tout en mettant en lumière la richesse et la diversité de l’art contemporain. Venez découvrir comment six artistes talentueux réinterprètent notre réalité à travers leurs œuvres uniques.