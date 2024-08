Du 31 août au 8 septembre 2024, le Pavillon Gustave Maurouard du parc forestier de la Poudrerie, situé à Vaujours, en Seine-Saint-Denis (93), accueillera une exposition captivante intitulée : « Regards partagés ».

Parc forestier de la Poudrerie

L’exposition « Regards partagés » promet d’être un événement incontournable pour les passionnés de photographie et les amateurs d’art visuel, offrant une opportunité unique de découvrir une diversité de perspectives à travers l’objectif des photographes.

En effet, cette exposition met en lumière une collection riche et variée de photographies, chacune capturant des moments, des paysages, des expressions et des émotions uniques. Les visiteurs auront l’occasion de se plonger dans des univers distincts, chaque photographie racontant une histoire différente, reflétant la vision personnelle de l’artiste derrière l’appareil. De la nature sauvage aux scènes urbaines animées, des portraits intimes aux compositions abstraites, cette exposition promet de surprendre et d’émerveiller.

La commission Photo, qui se consacre à la promotion et à la valorisation de la photographie en tant qu’art, a travaillé avec diligence pour rassembler cette exposition. Grâce à leur passion et leur expertise, ils ont réussi à créer un événement qui célèbre non seulement la technique photographique, mais aussi l’originalité et la créativité des photographes. Leur objectif est de permettre au public de découvrir et d’apprécier les multiples facettes de la photographie.

L’exposition “Regards partagés” sera ouverte au public tous les jours de 14 heures à 18 heures, offrant ainsi de nombreuses occasions pour les visiteurs de venir explorer les œuvres exposées. Le Pavillon Gustave Maurouard, un lieu emblématique et chargé d’histoire, fournit un cadre parfait pour cette immersion artistique.

Pour les passionnés de photographie, « Regards partagés » est plus qu’une simple exposition – c’est une célébration de l’art de capturer le monde à travers l’objectif. Que vous soyez photographe amateur, professionnel ou simplement amateur d’art, cet événement vous offre l’opportunité d’élargir vos horizons, de découvrir de nouvelles techniques et perspectives, et de vous inspirer des travaux exposés.

L’exposition « Regards partagés » est une invitation à voir le monde à travers des yeux différents, à ressentir des émotions variées et à apprécier la beauté de la diversité artistique. Du 31 août au 8 septembre, rendez-vous au Pavillon Gustave Maurouard pour une expérience visuelle enrichissante qui saura captiver votre imagination et nourrir votre passion pour la photographie.