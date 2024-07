Garden Parvis 2024 : le festival estival incontournable de Paris La Défense

Jusqu’au 26 juillet 2024, le parvis de La Défense vibre au rythme du Festival Garden Parvis, qui revient pour une cinquième édition encore plus festive et éclectique. Pendant un mois entier, cet événement gratuit et accessible à tous transformera le pied de la Grande Arche en un véritable havre de bonne humeur et de convivialité.

summer festival Garden

Garden Parvis 2024 propose une multitude d’activités et de rendez-vous pour satisfaire toutes les envies. Des afterworks animés aux concerts en passant par des ateliers et des activités de plein air, il y en a pour tous les goûts.

Voici un aperçu de ce qui vous attend :

Afterworks exaltants : Bingo, Comedy Club et Apéro Astro promettent des soirées inoubliables.

Concerts et DJ sets : La scène musicale sera variée et ensoleillée avec des artistes comme Julien Granel, Ehla, Bomel, et Macadam Crocodile.

Ateliers de mix : Découvrez le monde des DJs à travers des ateliers interactifs.

Activités quotidiennes : Pétanque, baby-foot et ping-pong pour des moments de détente en plein air.

Stand « Mon Eau & Moi » : Proposé par le Syndicat des eaux d’Île-de-France pour sensibiliser à l’importance de l’eau.

Solutions de mobilité : Présentées par VELIGO Locations.

La programmation musicale de Garden Parvis sera un véritable voyage sonore.

En plus de sa riche programmation musicale, Garden Parvis retransmettra en direct les matchs de football de l’été, créant une ambiance de partage et d’émotion collective. Le passage de la flamme olympique, prévu le 24 juillet, ajoutera une touche de magie et d’excitation à l’événement.

Qu’il s’agisse de petit-déjeuner, déjeuner, afterwork ou dîner, le food court de Garden Parvis comblera toutes vos envies culinaires. Avec 20 food trucks et six comptoirs soigneusement sélectionnés, vous pourrez déguster une variété de plats délicieux. Le bar central offrira des boissons rafraîchissantes, dont le Spritz St Germain® et les bières craft de la brasserie Gallia.

Fidèle à ses valeurs d’inclusivité, de solidarité et de durabilité, Garden Parvis s’engage à organiser un événement écoresponsable. En collaboration avec des associations locales comme l’ASD, le festival favorise la réinsertion professionnelle et l’emploi. Les initiatives environnementales incluent une alimentation responsable, l’utilisation de matériaux durables et une gestion des déchets exemplaire.

L’édition 2024 de Garden Parvis promet d’être un festival estival incontournable. Ne manquez pas ce rendez-vous unique au cœur de Paris La Défense !